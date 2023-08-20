Haber: Mert Osman Erman

Bu, Rusya'nın neredeyse 50 yıldır gerçekleştirdiği ilk Ay misyonuydu.

Uzay aracı, Ay'ın güney kutbuna inen ilk araç olması planlanıyordu, ancak iniş öncesi yörüngesine geçerken sorunlarla karşılaşıp başarısız oldu.

Araştırmacılar, Ay'ın bu bölgesinin donmuş su ve değerli elementler içerebileceğini düşünüyor.

Rusya'nın devlet uzay kurumu Roscosmos, Pazar sabahı Luna-25 ile iletişimi 14:57'den (11:57 GMT) kısa bir süre sonra kaybettiklerini açıkladı.

Ön bulgular, 800 kg ağırlığındaki iniş aracının "Ay'ın yüzeyiyle çarpışmanın sonucunda var olmaktan çıktığını" gösterdi; açıklamada belirtildi.

Görevin neden başarısız olduğunu incelemek üzere özel bir komisyon kurulacağı belirtildi.

Luna-25'in kaybı, Roscosmos için bir darbe oldu. Rusya'nın sivil uzay programı, devlet fonlarının giderek askeri amaçlara yönlendirilmesi nedeniyle birkaç yıldır gerileme yaşamaktadır.

Rusya, Chandrayaan-3 uzay aracıyla önümüzdeki hafta Ay'ın güney kutbuna inecek olan Hindistan'a karşı yarışıyordu.

Chandrayaan-3'ün iniş yapmasının ardından tozun çökmesi birkaç saat sürecek ve altı tekerlekli gezgin, Ay'ın yüzeyindeki kayaların ve kraterlerin etrafında dolaşarak önemli verileri ve görüntüleri toplayacak ve analiz için Dünya'ya gönderilecektir.

Ay'ın güney kutbunun gölge altında kalan yüzey alanı, kuzey kutbuna göre çok daha büyük olduğundan, orada su bulma olasılığı daha yüksektir. Roscosmos, Luna-25 görevinin riskli ve başarısız olabileceğini kabul etmişti. Uzay aracı, Rusya'nın uzak doğusundaki Amur bölgesinde bulunan Vostochny Kozmodromu'ndan 11 Ağustos'ta fırlatıldı ve bu haftanın Çarşamba günü Ay'ın yörüngesine başarıyla girdi.

Luna-25, Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'in de Ay'ın yüzeyine yumuşak iniş yaptığına dair tarihsel bir başarı olması beklenen Pazartesi veya Salı günlerine kadar yumuşak bir iniş yapması bekleniyordu.

Hiçbir ülke daha önce Ay'ın güney kutbuna inmedi, ancak hem ABD hem de Çin Ay'ın yüzeyine yumuşak iniş yapmışlardır.

Luna-25, 1976 yılından bu yana Rusya'nın ilk Ay misyonuydu; o zamanlar Sovyetler Birliği'nin bir parçasıydı. O görev olan Luna-24 başarılı bir şekilde iniş yapmıştı.