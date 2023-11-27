Haber: Damla Oya Erman

Bu gelişme, Rus yetkililerin sosyal medya şirketini "terörist ve aşırıcı" bir örgüt olarak sınıflandırmasının ardından yaşanıyor. Associated Press'in bildirdiğine göre, Rus devlet ajansı Tass ve bağımsız haber kaynağı Mediazona, Meta'nın iletişim direktörü Stone'un Pazar günü arananlar listesine dahil edildiğini rapor etti.

Rusya, Meta'yı Ekim ayında "terörist ve aşırıcı" bir örgüt olarak sınıflandırarak, ülkede yaşayan vatandaşların şirketin platformlarını, Facebook ve Instagram dahil, kullanmalarına karşı cezai işlem uygulama yetkisi elde etmişti.

Stone'un arananlar listesine alınma gerekçesi içişleri bakanlığı veritabanında detaylı olarak yer almıyor; ancak Stone'un suçlamalarla arandığı belirtiliyor. Meta, Fox News Digital'in konuyla ilgili sorularına hemen yanıt vermedi.

Rusya'nın muhalefeti ve hapishane sistemini izleyen Mediazona, Stone'un aslında Şubat 2022'de arananlar listesine alındığını, ancak yetkililerin bu haftaya kadar bu durumla ilgili bir açıklama yapmadığını bildirdi.

Mart 2023'te, Rus soruşturma komitesi, Mark Zuckerberg'e ait olan Meta'ya karşı bir suç soruşturması başlatmıştı. Şirketin, Rusya'nın 24 Şubat 2022'de Ukrayna'ya yönelik gerçekleştirdiği tam ölçekli saldırının ardından Ruslara karşı şiddeti kışkırtmakla suçlandığı iddia edildi.

Ukrayna'daki askeri müdahaleden sonra Stone, Meta'nın şiddet içeren konuşmalara "Rus istilacısına ölüm" gibi normalde yasaklanan siyasi ifadeleri içerecek şekilde geçici olarak politika değiştirdiğini duyurmuştu. Aynı zamanda "Rus sivillerine yönelik inandırıcı şiddet çağrıları"nın hala yasaklı kalacağını belirtmişti.

Mediazona'nın Pazar günü yayınladığı rapora göre, belirtilmeyen bir Rus mahkemesi, bu ayın başlarında Stone'a karşı "terörü kolaylaştırmak" suçlamasıyla gözaltı kararı çıkardı. Ancak bu bilginin kaynağı belirtilmedi.

Rusya'da yaşanan bu gelişmeler, önceden batıdaki sosyal medya platformlarının - Facebook, Instagram ve eski adıyla Twitter olan X - genç Ruslar arasında popüler olmasına rağmen, bağımsız medya ve özgür konuşma biçimlerine yönelik bir baskının parçası olarak bu platformlara erişimin kapatılması sürecinde yaşanıyor. Bu arada, Nisan 2022'de Zuckerberg'in Rusya'ya girişine yasak getirilmişti.