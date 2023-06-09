Moskova

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, ülkesinde enflasyonun artmasına yönelik risklerin yükseldiğini belirterek, “Yaptırımların daha da sıkılaştırılmasına yönelik riskler, özellikle ikincil yaptırımlar açısından artıyor. Küresel ekonomide yavaşlama tehlikesi de devam ediyor.” dedi.

Nabiullina, Rusya Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 7,5 seviyesinde sabit tutma kararının ardından gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Hizmet sektöründe talebin artması ve mal talebinin azalmasıyla küresel ekonominin Kovid-19 salgını öncesine dönmeye başladığını kaydeden Nabiullina, “Rus ekonomisi gelecek yıl tümüyle kriz öncesi döneme dönecek.” dedi.

Dünyadaki bankacılık krizinin en kötü aşamasının muhtemelen sona erdiğine işaret eden Nabiullina, “Ancak küresel ekonomi için riskler devam ediyor. En büyük ekonomilerdeki kısıtlı büyüme oranları beklentisi de emtia fiyatlarını etkiliyor. Son zamanlarda doğal gaz, kömür, metal ve gübre fiyatlarında bir düşüş gördük.” yorumunu yaptı.

Rus ekonomisinde enflasyona yönelik risklerin arttığını belirten Nabiullina, “Personel açığı nedeniyle üretim talebi karşılamayabilir ve enflasyonun yüzde 4 hedefinin üzerinde hızlanmasına neden olabilir. Yaptırımların daha da sıkılaştırılmasına yönelik riskler, özellikle ikincil yaptırımlar açısından artıyor. Küresel ekonomide yavaşlama tehlikesi de devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

Nabiullina, Rusya Merkez Bankası’nın bir sonraki toplantısında faiz artışı ihtimalinin yükseldiğini söyledi.

AA