MOSKOVA AA- Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Rusya Merkez Bankası'nın ülkedeki dövizin kontrolü konusunda artık daha liberal bir yaklaşım sergilediğini belirterek, "Şimdi durum değişti. Biz döviz akışı konusunda daha katı tedbirlerin alınmasını istiyoruz." dedi.

Rusya Merkez Bankası'nın döviz kontrolü konusunda eskiden farklı bir yaklaşım sergilediğini ifade eden Siluanov, Rusya Merkez Bankası'nın döviz kontrolünün son derece katı bir savunucusu olduğunu söyledi.

Siluanov, Rusya Maliye Bakanlığı'nın ise döviz kontrolü konusunda eskiden daha özgürlükçü bir tutum sergilediğine işaret ederek, "Şimdi durum değişti. Biz döviz akışı konusunda daha katı tedbirlerin alınmasını istiyoruz. Rusya Merkez Bankası ise artık daha liberal bir yaklaşım sergiliyor." diye konuştu.

Rusya'daki döviz kontrolünün sertleştirilmesi konusunda istişarelerin sürdüğünü ifade eden Siluanov, "Bu konuda bir çözüm ve ortak bir yaklaşım bulacağız. Çözümü arayan, onu sonunda bulur." dedi.

Rus rublesinin son dönemdeki değer kaybı nedeniyle ülkede döviz üzerindeki kontrollerin artırılması gündeme gelirken, Rusya Merkez Bankası, 15 Ağustos'ta politika faiz oranını yüzde 8,5'ten yüzde 12'ye çıkartmıştı.