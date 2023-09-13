Antalya

Kavaloğlu, Antalya'da turizmdeki hareketliliğin sürdüğünü belirtti.

Kente gelen turist sayısının 11 milyon 500 bini geçtiğine dikkati çeken Kavaloğlu, Rusların ağustos itibarıyla ilk sırada yer aldığını ifade etti.

Kavaloğlu, bu sene sezonun kasım sonuna kadar uzayacağını düşündüğünü belirterek, "İklim şartlarının da sezonun uzamasına el vereceğini düşünüyorum. Rusya'dan, İngiltere'den ve Almanya'dan konulan uçaklar da sezonun uzayacağının kanıtı. Benelüks ülkelerinden uçuşlar devam ediyor." dedi.

Sezonun yılbaşına kadar bile uzayabileceğini dile getiren Kavaloğlu, gelen rezervasyonların bununun işareti olduğunu söyledi.

"Polonyalı kışın tercihini Antalya'dan yana yapıyor"

Özellikle bazı ülkelerden yoğun rezervasyon olduğunu ifade eden Kavaloğlu, "Özellikle Rusya, Almanya, İngiltere ve Benelüks ülkelerinin turizm sezonunu uzattığı gözüküyor. Polonya'dan turistler bu sene kışın da gelmeye devam edecek. Polonya da bizim için yükselen bir pazar. Polonyalı kışın tercihini Antalya'dan yana yapıyor." diye konuştu.

"Turizmde mevsimsellik sorununu aşmak istiyoruz"

Kavaloğlu, turizmde en büyük sorunun "mevsimsellik" olduğunu dile getirdi.

Turizmi 12 aya yayarak, "mevsimsellik sorunu"nu aşmak istediklerini belirten Kavaloğlu, şöyle devam etti:

"İstihdam bizim en değerli gücümüz. Genç bir nüfusa sahibiz. Turizm gençler için çok ideal bir meslek. Dolayısıyla pandemi dönemi buna biraz sekte vurdu. Tekrardan gençlerin turizmi tercih etmesi için Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı protokol imzalamıştı. Özellikle otellerin protokol kapsamında desteklediği okullar var. O okullardan stajyer öğrenciler kabul ediyoruz. Bu öğrenciler özellikle yaz aylarında okullarının belli bir dönemini otellerde geçiriyorlar. Burada hem mesleki eğitim alıyorlar hem öğrenimlerinin bir parçası olan sistemi burada geliştirebiliyorlar. Bunu çok önemsiyoruz, tüm ülkeye yayılmasını arzu ediyoruz."

"Eylülde doluluk oranları yüzde 98 seviyelerinde"

Kemer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Dinçer Sarıkaya da sezonun yüksek dolulukla devam ettiğini, eylülde otellerdeki doluluk oranlarının yüzde 98 seviyelerinde olduğunu söyledi.

Geç başlayan sezonun kasım sonuna kadar devam etmesini öngördüklerini ifade eden Sarıkaya, "Eskiden sezonu kasım başında kapatırdık. Bu yıl iklim şartlarının da elverişli olduğunu görüyoruz. Bu dönemde Alman, İngiliz, Polonya, Rusya ve iç pazardan misafirler var. Ekimde de doluluk var. Eskiden erken rezervasyon yaparlardı artık bir hafta öncesinden rezervasyon yaptıranlar var." dedi.

AA