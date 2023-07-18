Ankara

Rusya-Afrika Zirvesi, 27 Temmuz'da St. Petersburg'da ExpoForum Kongre ve Sergi Merkezi'nde başlayacak.

İki gün sürecek zirvede, Rusya ve Afrika ülkeleri arasındaki ticari, ekonomik, bilimsel, teknik, sosyal ve kültürel bağların güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konuşmacı olarak katılacağı etkinliğe, birçok Afrika ülkesinden devlet başkanı düzeyinde katılım olacak.

Zirve kapsamında uluslararası kuruluşlar, kamu ve finans kurumlarının temsilcileri, büyükelçilik yetkilileri, politikacılar, yatırımcılar ve iş insanları bir araya gelecek.

Ayrıca etkinliğe 60 ülkeden 3000'den fazla delegenin katılması bekleniyor.

AA