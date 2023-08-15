Moskova

Rusya Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, 15 Temmuz-14 Ağustos'ta izleme döneminde, Brent petrolün varil fiyatının 84,2 dolar olduğu belirtildi.

Açıklamada, söz konusu dönemde Ural petrolünün varilinin ise ortalama 70,3 dolardan satıldığı belirtildi.

Böylelikle Ural petrolü, Avrupa Birliği ülkelerinin Aralık 2022'de Rus petrolüne yönelik uygulamaya koyduğu varil başına 60 dolar tavan fiyatın üzerinde işlem görmeye devam etti.

Rusya Maliye Bakanlığı, 1 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Ural petrolünün ortalama varil fiyatının temmuzda 64,37 dolarla ilk kez Avrupa Birliği'nin uyguladığı 60 dolarlık tavan fiyatın üzerine çıktığını bildirmişti.

AA