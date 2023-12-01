Haber: Damla Oya Erman

Fırlatma, yerel saatle 3:25'te gerçekleşti ve uzay aracının hedefine doğru yol almasını başlattı.

5,600 pound (2,540 kg) kargo taşıyan Progress 86 (MS-25 olarak da bilinir), Pazar günü UUİ'nin Poisk modülüne bağlanması bekleniyor. Docking işlemi, 6:14 EST (1114 GMT) sularında planlanmış durumda. NASA Television üzerinden 5:30 EST (1030 GMT)’de başlayacak olan etkinlik, bu önemli anı canlı olarak izleyebilme imkanı sunacak.

UUİ, uzun süreli misafirlerine yiyecek, ekipman ve bilimsel malzemeler sağlamak amacıyla düzenli olarak ikmal gemilerini kullanıyor. Bu fırlatma, bir önceki Progress 84/MS-23 uzay aracının UUİ'den ayrılmasından önce gerçekleşti ve NASA yetkililerine göre, plana uygun olarak Dünya atmosferinde yanarak kayboldu.

Roscosmos kozmonotları Oleg Kononenko ve Nikolai Chub, yaklaşan kargo aracını izleme ve gerektiğinde uzaktan kontrol etme prosedürlerini gözden geçirdi. Ancak normal şartlarda, Progress uzay istasyonuna mürettebat müdahalesi olmadan yaklaşmalı ve bağlanmalıdır.

Bu gelişme, UUİ'nin sürekli olarak güncellenen ihtiyaçlarına cevap verme çabalarını vurguluyor ve uzay istasyonunun operasyonel kalmasını sağlamak adına düzenli olarak gerçekleştirilen tedarik görevlerini yansıtıyor.