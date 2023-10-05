ANKARA (AA) – Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ruppur NGS'nin ihtiyacı olan yakıt, Rosatom'un yakıt birimine bağlı Novosibirsk Kimyasal Konsantre Tesisi'nde (NCCP) üretildi. Ayrıca söz konusu yakıtın üretim ve nakliye aşamaları, Bangladeş Atom Enerjisi Düzenleme Kurumu'nun (BAERA) aktif rehberliği ve gözetimi altında gerçekleştirildi.

İlk NGS'nin nükleer tesis statüsü kazanması sebebiyle sahada düzenlenen törene, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Bangladeş Halk Cumhuriyeti Başbakanı Şeyh Hasina ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Direktörü Rafael Grossi video konferans yoluyla katıldı.

Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev, Bangladeş Halk Cumhuriyeti Bilim ve Teknoloji Bakanı Mimar Yeafesh Osman ile diğer yetkililer ise törene bizzat katılım gösterdi.

İki ülke liderleri ilk parti taze nükleer yakıtın teslimatına sembolik olarak onay verirken Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev, Bangladeş Bilim ve Teknoloji Bakanı Mimar Yeafesh Osman'a yakıtın tüm güvenlik standartları ve gerekliliklerine uygun olarak teslim edildiğini teyit eden bir sertifika sundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev, söz konusu gelişmeyle Rusya ve Bangladeş arasındaki ilişkinin yeni bir aşama kaydettiğini belirterek, "Nükleer yakıtın teslim edilmesinin ardından, Ruppur NGS nükleer tesis haline gelecek ve Bangladeş, barışçıl nükleer teknolojilere sahip bir ülke statüsü kazanacak. Rosatom için, istikrarlı enerji arzı sağlayacak ve Bangladeş'in eşsiz doğasının gelecek nesiller için korunmasına yardımcı olacak bir projeyi hayata geçirmek büyük bir onur." değerlendirmesinde bulundu.

Bangladeş Halk Cumhuriyeti Bilim ve Teknoloji Bakanı Mimar Yeafesh Osman ise bu anı uzun zamandır beklediklerini ifade ederek, şunları kaydetti: Yakıtın teslim edilmesi sadece Pabna bölge halkı için değil, aynı zamanda tüm ulus için önemli bir gelişme. 5 Ekim'de aldığımız yakıt teslim sertifikası, ulus olarak elde ettiğimiz başarıların bir göstergesi. Bangladeş halkı canlı ve renkli bir halktır ve biz de bu gelişmeyi çok renkli bir şekilde kutlayacağız. Tüm ulus bayram havasında.