Pervin Ersoy’un kurucusu olduğu Rotahane'den yapılan açıklamaya göre, "Türkiye'yi Şehir Şehir Geziyoruz" projesi kapsamında hayata geçirilen program ile Türkiye’nin zengin kültürel varlıklarının tanıtılması ve bu varlıkların iç turizm bağlamında farkındalığının artırılması amaçlanıyor.

Bu kapsamda Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un eşi Pervin Ersoy, tuz serpme hareketiyle ünlenen et lokantaları sahibi Nusret Gökçe ve gezi ekibi, Erzurum'un tarihi ve turistik lokasyonlarını ziyaret etti.

Atatürk Evi, Erzurum Kongre Müzesi, Yakutiye Medresesi, Lalapaşa Cami, Erzurum Taş Han, Erzurum Kalesi, Ulu Cami, Çifte Minareli Medrese, Üç Kümbetler ve Yeni Erzurum Müzesi'ni gezen ekip, buradaki turistlerle de sohbet edip fotoğraf çektirdi.

Rotahane'nin kurucusu Pervin Ersoy, projeye her şehri ünlüsüyle gezerek başladıklarını belirtti.

Erzurum’da Nusret Gökçe ile tarihi ve turistik yerleri ziyaret ettiklerini anlatan Ersoy, Nusret Gökçe'nin Erzurum’u çok sevdiğini ve memleketine aşık olduğunu ifade etti.

Nusret Gökçe de her zaman kalbiyle Erzurum’da olduğunu vurgulayarak, "Burada öğrenciler için çok güzel bir külliye yaptık. Sık sık gidip geliyorum. Dünyaca ünlü isimleri de getirmeye çalışıyorum. Erzurum, havası soğuk ama insanları sıcak bir şehir." dedi.