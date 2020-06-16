Uz. Dr. Yahya Yiğit ile sağlıklı güzellik ve medikal estetik üzerine

RÖPORTAJ: AZİZ KARATAŞ

Kendisine ait kliniğinde modern ve uluslararası standartlara uygun teknolojileri kullanan, tedavilerinde daima hasta taleplerine öncelik vererek sorunları doğru analiz ve yaklaşımlarla çözen Uz. Dr. Yahya Yiğit, uzman ekibiyle birlikte gerçekleştirdiği dolgu, botoks, hydrafacial cilt bakımı, dermapen, mezoterapi gibi beden ve yüz güzelliğinizi şekillendirecek etkin uygulamalarla danışanlarının yaşam kalitesini arttırmak için ideal sonuçları elde etmenizi sağlıyor. Gazeteci Yazar Aziz Karataş’ın sorunlarını yanıtlayan Yiğit Önce Vatan Gazetesi okurlarına çok özel açıklamalarda bulundu.

Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?

Diyarbakır’da özel muayenehanemde medikal estetik uygulamaları üzerine çalışıyorum. Yaklaşık beş yıldır medikal estetik hekimliği yapıyorum.

Orta yüz dolgusu nedir? Orta yüz dolgusu teknikleri hakkında bilgi verir misiniz?

Orta yüz dediğimiz bölge göz altı, önelmacık ve nazolabial dediğimiz gülümseme çizgilerinden oluşur. Zaman içerisinde dokudaki kolajen kaybı nedeniyle çökmeler meydana gelir. Yüz bölgesinde doku kaybının en sık görüldüğü alan orta yüzdür. Bu doku kayıplarına bağlı olarak kişi çökkün, yorgun ve yaşlı görünür. Bunu dolgu uygulamalarıyla düzeltmek mümkündür. Bu bölgede amaç kaybedilmiş olan yumuşak dokuyu yerine koymak, aşağıya doğru sarkmış olan yapıları yukarı taşımak ve bozulmuş olan alt göz kapağı-yanak ilişkisini düzeltmektir. Tabi bunları yaparken normal anatominin dışına çıkmamak gerekiyor. Altın orana, kişinin yüz şekline, anatomik yapısına göre ele almak gerekir. Aksi halde bu üç bölge (göz altı, elmacık ve gülümseme çizgileri) arasındaki geçişler doğal bir şekilde yapılmazsa o zaman dışardan bakan biri, kişide abartılı bir elmacık veya gözaltında torbalanma gibi estetik olmayan sonuçlar görebilir.

Boyun gençleştirme teknikleri hakkında bilgi verir misiniz?

Boyun gençleştirme teknikleri yüz gençleştirmede olduğu gibi çeşitlilik göstermektedir. Bunun için çeşitli dolgu maddeleri, gençlik aşıları, lazer, botoks uygulamaları yapılabilinir. Problemi doğru tespit edip ona yönelik tedavi planlamak gerekir. Boyundaki kas kaynaklı problemlerde botoks öncelikliyken, cilt kaynaklı olan probemlerde lazer uygulamaları ve gençlilk aşıları önceliklidir.. Eğer çizgiler derinleşmişse dolgu uygulaması da yapılabilinir.

Jawline dolgusu nedir?

Son zamanlarda sık yaptığımız bir dolgu uygulamasıdır. Jawline aslında çene konturlarının ve çene yan taraflarındaki alanların belirginleştirilmesi ve daha keskin hale getirilmesdir. Bu profesyonellik gerektiren bir işlemdir. Açılara, simetriye, altın orana dikkat etmek gerekir. Genellikle kanül tekniğini tercih ediyoruz. Kanül dediğimiz farklı uzunluklarda olan, ucu künt, iğnedir. Ucu künt olduğu için damara veya sinire herhangi bir zarar vermez. Dolaysıyla ciddi morarmalara neden olmaz.

Dudak dolgusu nedir? Teknikleri hakkında bilgi verir misiniz?

Dudak dolgusu en sık yapılan medikal estetik uygulamalarından biridir. Burada çapraz bağlı hyaluronik asit kullanılır. Bu uygulamada amaçlanan daha dolgun ve şekilli dudaklar elde etmektir. Dudak dolgusu yapılırken iğne veya kanül tekniği kullanılır. Burda hekim en çok hangi teknikte başarılıysa o tekniği tercih eder. Ben genelikle kanül tekniğini kullanmayı tercih ediyorum. Çünkü daha önce bahsettiğim gibi kanül tekniği ile çalışıldığında damar,sinir zedelenmesi meydana gelmez, ciddi morarmalar oluşmaz ve daha güzel dudak hatları ortaya çıkar.

Botoks nedir? Botoks uygulanan bölgeler nelerdir?

Botoks; "Clostridium botulinum" isimli bakteriden elde edilen tıbbi bir ilaçtır. Bu ilaç, aslında çok uzun zamandır bir çok hastalığın tedavisinde kullanılmaktadır. Medikal estetik alanında ise yaklaşık 10 yıldır kullanılmaktadır. Uygulama alanları, kaş arası, alın, göz çevresindeki çizgiler, boyundaki ve üst dudaktaki çizgilerdir. Aynı zamanda koltukaltı, el-ayak terleme sorunlarının tedavisinde, burun ucu kaldırmada, diş sıkmalarında kullanılır. Çok ince uçlu iğnelerde kas içine enjekte edilir. Uygulama alanına göre etkisi 3-7 günde başlar ve bu etki 3-6 ay arasında devam eder. Düzenli botoks uygulamalarında gelişmiş olan derin çizgiler zamanla ortadan kalkar. Aslında çizgiler yüze yerleşmeden önce yapılması daha uygundur.

Terleme botoksu nedir. Nasıl yapılır?

Terleme botoksu; koltuk altı, el-ayak terlemesinin tedavisi için yapılır. Öellekle yaz aylarında bir çok kişi için bu bölgelerin terlemesi ciddi şeşkilde sorun teşkil etmetedir. Sadece 15 dakida uygulanan b işlem ile yaklaşık 6 ay boyunca terleme sorunu ortadan kalkar. İşlem öncesinde anestezi kremi uygulanarak 15 beklenir. Sonrasında çok ufak iğneler ile botoks enjeksiyonu yapılır. Etkiside 1 hafta 10 günde başlar.

Diş sıkma botoksundan biraz bahsedermisiniz?

Diş sıkma problemi günümüzde ciddi bir sağlık sorunu haline gelmitir. Özellik gece uyurken, bir işe konsanre olurken, gergin anlarda kişiler farkında olmadan dişlerini sıkarlar. Bu durum diş ve çene sağlığına zarar veriken diğer taraftan baş ağrılarına sebebiyetveriyor. Estetik açıdan ise massater kasının çiğneme kasının genişlemesine , büyümesine neden olur. Buda kişinin yüz şeklinin kareye dönmesine sebep olur. Sadece birkaç dakida yapılan botoks enjeksiyonu ile bu sorun ortadan kalkar. 4-6 ay arasında tekrarlanması önerilir.

Burun dolgusu nedir, nasıl yapılır?

Ameliyatsız burun estetiği olarak da bilinen burun dolgusu, cerrahi müdahale yapılmadan gerçekleştirilen burun şekillendirme işlemidir. İşlem öncesi anestezi kremi uygulanır. İşlem yaklaşık 15-20 dakikada tamamlanır. Amaç burundaki kemerin düzeltilmesi, burun ucunun kaldırılması ile buruna dışarıdan estetik bir görüntü sağlamaktır.

Avantajları nelerdir dersek; Ameliyat olmak istemeyen hastalar için alternatif bir tedavi yöntemidir. Ayrıca ekonomik olması, hastanın aynı gün sosyal hayatına dönebilmesi, beğenilmediği takdirde eritilebilinir olması son zamnalarda çok popüler olmasını sağlamıştır.

Ameliyatsız gıdı tedavisi yapmak mümkün mü?

Tabiî ki ameliyatsız gıdı sorunundan kurtulmak mümkün. Bunun bir kaç yöntem olsa da, ben en etkili yöntem olan iğneli lipoliz tekniğini tercih ediyorum. Bu yöntemde hastanın gıdı bölgesine ince iğneler ile yağ dokuyu eriten ilaç enjekte ediliyor. İşlem birkaç dakika sürüyor.

Ağrısız bir işlem olması, yatak istirahati gerektirmemesi, ekonomik olması, hastanın günlük yaşamını olumsuz etkilememesi açısından sıkça tercih edilen bir işlemdir. Gıdı bölgesindeki yağ miktarına güre 1-4 seans sürer. Seans aralıkları da 20-30 gün arasında değişir. Gıdı lipoliz işlemi sırasında dokunun toparlanmasını, sıkılaşmasını sağlayan ürünlerde kullandığımızdan ve erime süresi zamana yayıldığından sonraki süreçlerde herhangi bir sarkma durumu söz konusu değildir.

Mezoterapi nedir?

Mezoterapi; vitaminlerin, minerallerin, aminoasitlerin, enzimlerin tek başlarına ya da genellikle karışım halinde derinin orta tabakasına mikroenjeksiyon ile uygulanması tekniğidir.

Mezoterapi hangi durumlarda uygulanır?

Mezoterapi birçok durumda yapılabilir.

Bunlar;

Cilt kırışıklıkları ve sarkması, leke tedavisi, cilt çatlakları, bölgesel zayıflama, selülit, gıdı eritme, saç dökülmesi, gözaltı morlukları ve torbaları, boyun, dekolte, el gençleştirme,

Leke tedavisi nasıl yapılır?

Her zaman söylediğimiz gibi hastalık yok, hasta vardır. Yani öncelikle lekenin özelliğini iyi anlamak gerekir. Lekeye sebebiyet veren durumu, lekenin derinliğini ve özelliklerini doğru tespit etmek gerekir. Ancak bu şekilde hangi tedavi yöntemlerinin kullanılacağına karar verilebilir. Basit bir örnek vermek gerekirse, damar kaynaklı olan bir lekenin tedavisi ile yaşlılık kaynaklı olan bir lekenin tedavi yöntemleri birbirilerinden tamamen farklıdır. Leke tedavisi için thulium lazer, mezoterapi, kimyasal peelingler, ev devam kremleri, leke karşıtı medikal cilt bakımları ve diğer bazı lazer tedavileri kullanılır.

Biraz da el yaşlanmasından bahsedelim. El yaşlanmalarına nasıl bir uygulama yapılmalıdır?

Medikale estetikte kişiler yüz bölgesine odaklanırken çoğu zaman el ve dekolte bölgelerini ihmal etmektedir. Ki bu bölgeler de yüz gibi göz önündedir.

Yüze uygulanan gençleştirme yöntemlerinin çoğu el içinde uygulanabilir. Zaman içerisinde meydana gelen doku kayıpları yüzünden eldeki damarlar daha belirgin hale gelir. Bu durumu düzeltmek için el dolgusu, meydana gelen kırışıklıklar için mezoterapi, yaşlılık ve güneş lekeleri içinde leke tedavisinde uygulanan tedavilerin aynısı yapılabilir.

Dekolte bölgesi demişken, ondanda biraz bahsetmek istermisiniz?

Dekolte bölgesi de yüz gibi sürekli güneşe ve dış etkenlere maruz kalan bir bölgedir. Nitekim doku kayıpları, kırışıklıklar, lekelenmeler çok sık görülür. Ayrıca yüz bölgesi bakımlı olduğunda boyun ve dekoltedeki sorunlar daha fazla göze çarpar. Bu sorunların tedavisi için yüz bölgesine uygulanan yöntemlerin aynıları kullanılır.

İçinde bulunduğumuz dönemde bir çok güzellik salonunda bu işlemlerin yapıldığını duyuyoruz. Bu konudaki düşünceleriniz nedir?

Medikal estetik uygulamaları tıbbi uygulamalardır. Sadece hekimler tarafından yapılabilir. Aksi takdirde ciddi kompikasyonlar ortaya çıkabilir. Ne yazık ki son zamanlarda güzellik salonlarında kuaförlerde hekimdışı kişiler tarafından bu uygulamalar yapılmaktadır. Buda ciddi komplikasyonlara sebebiyet veriyor. Kompikasyonların düzeltilmesi içinde bize başvuran hasta sayısı her geçen gün de artıyor. Hastaların o tür yerleri tercih etmelerinin sebebi genelikle daha ucuz olmasından dolayıdır. Fakat şunu kabul etmek gerekir ki sağlığın fiyatı olmaz, yani ucuz işlem yaptırayım derken yüzümüzden sağlığımızdan canımızdan olmamaya dikkat etmeliyiz. Dolayısıyla güzelleşmek için yanlış merkezlere yanlış kişilere uygulama yaptırmamak gerekir. Medikal estetik uygulamaları kesinlikle tıbbi işlemler olduğu için sadece hekimlere yaptırılmalıdır.

Önce Vatan Gazetesi ailesi olarak bizimle yaptığınız bu özel ve içten röportajdan ötürü değerli yüreğinize şükranlarımızı sunar, gelecek çalışmalarınızda başarılar diliyoruz…