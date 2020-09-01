‘Terk Edilmiş Gibi’nin Yeni Jenerasyonu 10 Numara

RÖPORTAJ: AZİZ KARATAŞ

Bu hafta sizleri çok özel bir sesle tanıştırmak istiyorum. Barçın, Güçlü sesiyle ve özgün tarzıyla geçtiğimiz haftalarda Türk arabesk müziğimizin önemli isimlerinden merhum Hüseyin Altın’ın sözleri mezar taşına kazınan ‘Terk Edilmiş Gibi’ şarkısını yeniden yorumladı. Şarkının yeni jenerasyonla çeşitli müzik platformlarında dönmesi büyük ilgi gördü. Biz de şarkının perde arkasında gizil kalmış sırlarını ve Barçın’ın müzik dünyasındaki hikayesini konuştuk…

Müzik yaşamına kaç yaşlarında ve nasıl başladınız?

Çok küçük yaştan beri ilgim vardı. 7-8 li yaşlarda küçük bir kızken elinde tarakla Nalan’ın Acemi balık şarkısını söylerdim. İlkokulda gösterilere çıkardım.

Hatta Barış Manço’nun Can bedenden çıkmayınca şarkısı benim sahnede 5. sınıf yıl sonu gösterisinde ilk söylediğim şarkıdır.Sonrasında bu istediğim üzerine liseyi Güzel Sanatlar lisesinde okudum ve akabinde üniversiteyi de müzik bölümde okudum. Mezun olduktan sonra ilk şarkım “Senden Bana Kalan’’ı çıkardım. Şimdi ise “Terk Edilmiş Gibi’’ şarkım yayında.

Her şeyin en başına dönecek olursak, kimliğinizin oluşum sürecinden kısaca bahsedermisiniz?

Mezun olduktan sonrada İstanbul’da sanat merkezinde piyano dersi vermeye başladım. Kendimi tamamen bu işe adadım. İlk şarkım sözü müziği bana ait olan ‘’Senden Bana Kalan’’ı Seyhan müzik etiketiyle çıkardık ikinci şarkım ‘’Terk Edilmiş Gibi’’yi de Erkan Şen prodüktörlüğünde Beyond Recordings etiketiyle müzikseverlerle buluşturduk.

Sizi müziğe özendiren etkenler nedir?

Sahne. Sahne’nin büyüleyici etkisi. Kendimi hep sahne de hayal ettim. Oraya aitmişim gibi gördüm hep. Şarkı söylemeyi de dinlemeyi de çok seviyorum ve bu işi uzun yıllar yapmak istiyorum.

Türk arabesk müziğimizin önemli isimlerinden merhum Hüseyin Altın’ın ‘Terk Edilmiş Gibi’ şarkısını yeniden yorumladınız. Neler söylemek istersiniz?

Öncelikle Türk arabesk müziğinin değerli sanatçılarından birisidir benim için.

Şarkıyı ilk dayım bana seslendirdi ve ben kendisinden dinledikten sonra çok etkilendim. Bu şarkının arayışına girdim. Bu saye de kızı Hilal Altın’la tanıştım. Kendisi bu şarkının onlar için çok önemli olduğunu ve mezar taşında şarkının ilk cümlesinin yer aldığını söylediğinde daha da etkilendim. Bu da benim daha çok hissederek söylememe neden oldu.

Bu şarkıyı günümüz müziği ve tarzıyla yeniden yorumlama fikri nasıl doğdu?

Gün geçtikçe değişen müzik sektörümüzde bu zamanın alt yapısına uygun yapılmasını düşündüm. Aranjörümde benimle aynı fikirdeydi ve bu şekilde şarkı çok farklı bir tarza döndü ki iyi ki de yapmışız diyorum çünkü çok güzel oldu.

Müzikseverlerden nasıl yorumlar aldınız?

Şimdiye kadar hiç kötü yorum almadım. Herkesten çok güzel yorumlar geldi. Hepsine çok teşekkür ediyorum, eksik olmasınlar.

Dillere pelesenk olacak hit bir şarkının olmazsa olmazı nedir?

Bence çok eskilerin o içten duygu ve yaşanmışlıklarla yazılan, bestelenen şarkılar olmazsa olmazımız. Maalesef günümüzde çok boş şarkılarda hit olabiliyor. Tam bilemiyorum ama bence bu dönemde şanslıysan ve doğru kişilere rastlanmışsa çok daha çabuk şarkınız hit oluyor.

Müzik dünyasındaki soluğunuzu neye borçlusunuz? Bu olmasaydı sanatçı olamazdım dediğiniz bir şahıs ya da olay var mı hayatınızda?

Evet var “annem” hatta ailem. Eğer ailem bana destek olmayıp fedakarlık etmeseydi bunların hiçbirini yapamazdım. Çok şükür bu konuda şanslıyım.

Hedeflerinize ulaşmanın yaratacağı en büyük etki ne olurdu?

Çok zor şekilde büyük emekler veriyorum. Bütçemi kendim karşılıyorum. Çalışıyorum. Hedeflerime ulaştığımda başarının vermiş olduğu o muazzam hazzı tatmak istiyorum herkes gibi.

Sahne ve konser çalışmalarınız var mı?

Şu an yok ama bu şarkı ile bolca olacağını ümit ediyorum.

Gelecek ile ilgili projelerinizden söz eder misiniz? Bundan sonraki hedefleriniz neler?

Kardeşimle birlikte bestelediğimiz bir şarkı var çok geçmeden onu çıkaracağız. Hedefim daha fazla kitleye ulaşmak ve kendimi müzikseverlere kabul ettirmek.

Sizce önemli olan çok şeye sahip olmak mı? Az şeye ihtiyaç duymak mı? En fazla nelere sahip olmak istersiniz?

Ne kadar emek veriyorsam ona eş değer bir karşılığı olsun isterim.

Hakkıyla olsun her şey.

Sanat adına başka ne tür çalışmalarınız var?

Şarkı söylemek dışında oyunculuk yeteneğimin de olduğunu düşünüyorum ve hızlı bir şekilde geliştirmek adına oyunculuk dersleri almayı planlıyorum.

Çoğumuzun Kimse bakmıyorken yaptığı kendine has yalnız ve gizli hareketleri vardır siz kimse yokken tek başınıza ve konfor alanınızdayken nasıl birisiniz?

Fazlasıyla salaş, umursamaz ve dalgınımdır. Bazı zamanlar aynaya bakıp kendi kendime konuşurum ve bu bana daha güçlü olmamı sağlıyor.

Kadın olmak yaptığınız işin önüne geçtiğinde ne giydiğinizle nasıl göründüğünüzle ilgili konuşulduğunda ne hissediyorsunuz?

Pek umursamıyorum ben neyi nasıl sevdiysem yakıştırdıysam öyle giyiniyorum aynada kendimi güzel hissediyorsam konuşmalar havada kalıyor.

Şu anda yaptığın işin dışında hayattaki tüm işler kanuni olsaydı ne iş yapmak isterdin?

Yine sanatla ilgilenirdim başka bir iş hiç düşünmedim.

Yaşayamadığın için pişmanlık duyduğun bir şey var mı?

Hayır yok.

Hiç kimsenin göremediği bir özelliğin var mı? Varsa neden bugüne kadar gizli kaldı?

Şarkı söylemek benim için büyük bir özellik.

Okulumda ne yazık ki başarımı göstermek için hiç fırsat tanınmadı hep kendime güvenimi kırdılar.

Bende herkese inat şimdi var olmaya başlıyorum.

Bir kitap yazmaya karar versen adı ve konusu ne olurdu?

İsmi “Sıfır” olurdu.

Her şeye sil baştan başlamak ve yeniden var etmek. Hiçbir şey için geç olmadığını ve istenince her şeyi başarmanın mümkün olduğunu anlatan bir kitap olurdu.

Son olarak dinleyicilerinize ve sevenlerinize ne söylemek istersiniz?

Beni seven dinleyen destekleyen herekese teşekkür ediyorum bu yolda hepimiz emek veriyoruz kötü eleştiri yaparken biraz daha empati kurarak düşünerek eleştirsinler lütfen. (Gülümsüyor)

Biz de Önce Vatan Gazetesi ailesi olarak bizimle yaptığınız bu özel ve içten röportajdan ötürü değerli yüreğinize şükranlarımızı sunar, gelecek çalışmalarınızda başarılar diliyoruz…