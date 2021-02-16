Konservatuvarda piştim

RÖPORTAJ: AZİZ KARATAŞ

Her hafta olduğu gibi bu hafta da kültür sanat köşemizde çok önemli bir sanatçıyı konuk aldım. Önce Vatan Gazetemizin bu haftaki konuğu başarılı sanatçı Pınar Kömürcüoğlu. Kömürcüoğlu ile müziğini ve müzik dünyasının gelişimini konuştuğumuz özel söyleşimizi sizlere sunuyoruz…

Pınar Kömürcüoğlu kimliğinin oluşum sürecini bizlere anlatır mısınız?

Çok küçük yaşlarda başladı diyebilirim. Ama artık herşey müziğe dair dediğim zaman 14-15 yaşlarındaydım. Yaklaşık 15 yıllık bir süreç.

Her şeyin en başına dönecek olursak müzik hayatınızın başlangıcı olarak nitelendirdiğiniz ve sonrasında gelişen süreci bize anlatır mısınız?

15 yaşındaydım o zamanlar Bursa'da yaşıyordum. Belediye konservatuarı sınavlarına girdim THM bölümünü kazandım. 2 yılım geçti orda. Lise öğrencisi olduğum için ve üniversiteye hazırlandığım için konservatuarın derslerine giremiyordum son zamanlarda. Ama müziği bırakmayada hiç niyetim yoktu . Konservatuarda kadrolu sanatçıların olduğu topluluğun sınavlarına girdim ve yaşımdan dolayı gönüllü olarak icra heyetinde devam ettim. Orda piştim diyebilirim daha sonra festivaller ve kültürel etkinliklerde bireysel olarak sahne almaya başladım henüz 17 yaşındaydım. O gün bugündür sahnedeyim.

Sizi müziğe özendiren şeyler nedir?

Hayatta annelik dışında hiç bir şeye özenmedim. Ama müzik geçmişi olan bir anne tiyatro geçmişi olan bir babanın evladı olarak onların desteği beni teşvik etti diyebiliriz.

‘Yüreğimi Susturdum’un hemen ardından ‘Seni Seviyorum’ isimli teklinizi müzikseverlerle buluşturdunuz. Neler söylemek istersiniz? Bu fikir nasıl doğdu? Ve nasıl gelişti?

Kendini geliştirmekti gayem. Bunca yıl önüme fırsat çok çıksada zamanını bekledim. Şimdi dediğim zamanda sözü müziği değerli dostum İnan Şahin'e düzenlemesi Konur Samanlıoğlu’na ait olan Yüreğimi Susturdum ile açılışı yaptık. Sanırım zamanı değilmiş şarkıyı çıkarttığımız zaman pandemi malesef hayatımıza girdi. Tam yine bitti demişken 14 Ekim'de sözü müziği Burçin Birben’e düzenlemesi İshak şık’a ait olan daha önce Ebru Gündeş'in seslendirdiği Seni Seviyorum şarkısını coverladık. Ve iki şarkının klibinide Türkiye'nin en iyi klip yönetmeni olan Erkan Nas çekti. Bu konuda şanslıyım. Bir de Kemal Aslan Production ile çalıştığım için şanslıyım tabii ki. Radyo ve basın PRlarım Ege PR Production tarafından yürütülmekte.

Müzik dünyasındaki soluğunuzu neye borçlusunuz? Bu olmasaydı sanatçı olamam dediğiniz bir şahıs ya da olay var mı hayatınızda?

Tabii ki hepimizin hayatına dokunan güzel yürekli insanlar var. Öncelik olarak ailemin desteği olmasa olmazdı. Bu yolda yürürken desteklerini esirgemeyenler saymakla bitmez hepsine minnettarım. Ama son 2 yılımı ve single süreçlerini sayarsak ne kadar geri planda kalmayı tercih etselerde hakkını ödeyemeceğim sevdiklerim var burdan emeklerinin karşılığı olmaz ama sizin aracılığınızla da Selahattin Köse ve Sevim Köse’ye teşekkür ediyorum. Ve daha çok yeni olmamıza rağmen elim ayağım olan asistanım Fatih Gürcan. Harika bir ekip olduk böyle gitmesini umuyorum ona da çok teşekkür ediyorum.

Sizce sanatçıların toplumda ki görevleri nelerdir?

Bu dünyanın her yerinde böyle sanatçı/oyuncu/sporcu biz izleyenler dinleyenler tarafından örnek teşkil eden insanlarız. Güzel şeyler yapmaya çalışmalıyız. Kimse annesinin karnından sanatçı olarak doğmuyor en nihayetinde EGOsu Tavan yapmış insanlara hiç tahammülüm yok. Nerden nereye neden geldiğimizi unutmadan iz bırakacak ve belki de yıllar sonra bile arkamızdan ismimizin iyi anılması için çalışmalıyız.

Şarkı yazma ritüelinizden bahseder misiniz? Örneğin hangi ortamda, hangi materyallerle, nasıl bir coğrafyada yazmayı tercih ediyorsunuz?

İnanın bunu yapan herkese hayranım ve sonsuz saygım var biz yorumcuyuz ama şarkıyı mutfağından çıkartıp birde en iyi şekilde icra eden herkes sanatçı. Karadeniz'de büyüdüm büyüleyici manzaralar da çok elime kalem aldım ama ne yazık ki beceremedim. İnşallah bir gün yaparsam ilk sizinle paylaşacağım (Gülümsüyor)

Piyasada yüzlerce müzisyen var. Sizi hepsinden ayıran özellik ne?

Herşeyden önce sıfır ego. Benim kırmızı çizgim budur iş sınıflandırmasında. Bir de kıskançlık tabii asla hiç bir yorumcu arkadaşımı kıskanmadım aksine hep yanlarında olmaya çalıştım. Çünkü birbirimize ihtiyacımız var bir bakıma aynı tencereden yemek yiyoruz. Kimimiz daha fazla kimimiz daha az hepsi bu.

Bir sanatçı olarak dinlediğiniz ve beğendiğiniz sanatçılar kimlerdir?

Ben güzel olan herşeyi her tarzı dinlerim ama Haktan ve Yıldız Tilbe’yi 7/24 dinleyebilecek kadar seviyorum.

Zorlu pandemi döneminde bile sma çocuklarını unutmadınız onlara gönül elçiliği yaptınız bu konu hakkında neler söylemek istiyorsunuz?

En can alıcı sorunuz olarak bunu seçiyorum. Evet elimden geldiğince SMA hastası çocuklarımızın yanında olmaya çalışıyorum. Herkesin yapması gereken şey bu çünkü . Ben bir anneyim ama bugün bir parkta hiç tanımadığımız bir çocuk düşse dizini yaralasa kaçımız banane der? Bu çocuklar dizlerini yaralamıyor yaşamdan ölüme bir yol var ve bu yolda savaşıyorlar borusuz yemek yemek nefes almak yürümek en önemlisi yaşamak için. Keşke ülkemizde bir tedavisi olsa da bu kadar rahatsız etmesek kimseyi. Bu konuda çok hassasım aynı hassasiyeti herkesten bekliyorum insan olabilmek bu kadar zor olmamalı. Şu sıralar durumu en acil olan Egehan oğlumuz tüm gücümü kullanmaya çalışıyorum onun için.

Hedefinizi nasıl daha açık, net ve ölçülebilir hale getirebilirsiniz?

Hedefimin sonunda iyi birşeyler yapabilmek var. Bunun içinde en adil yol neyse o yoldan gitmek tercihim. Zorluk olmayan yoldan gidip kolaya kaçmak bana göre değil. Savaşçı ruhum var.

Hedeflerinize ulaşmanın yaratacağı en büyük etki ne olurdu?

Onu yaşayıp görmek gerek. Ama tabii ki gönül isterki hep iyi yankılansın ismimiz. Arkamdan beddua değil dua eden insanlar bırakmak istiyorum. Elimden geldiğince buna göre yaşamaya çalışıyorum. Herşeyden önce oğlum için.

Eğer sanatçı olmasaydınız hangi işle meşgul olmak isterdiniz?

Arkeolojiye ilgim büyüktü 9-12 yaş aralığımda. Ama insan genetiğini olumlu yönde değiştirecek buluşlar yapan bir bilim insanı olmak isterdim tabii. Ölümcül hastalıkların kabusu olmak isterdim.

Bu piyasaya girmeden önce sanatçılık dünyası size karşıdan nasıl görünüyordu?

Küçüklüğümden beri zaten içindeydim o yüzden hep güzeldi. Güzel isimler örnek oldu bana.

Kendinizle ilgili en çok neler şaşırtıyor sizi şu sıralar?

Herkesle aynı cevabım. Evde oturmak tabii ki (Gülümsüyor)

Sizce önemli olan çok şeye sahip olmak mı, az şeye ihtiyaç duymak mı? En fazla nelere sahip olmak istersiniz?

Az şeye ihtiyaç duymak. Şu an ihtiyacım olan şeyleri sınırlı tutuyorum. Hiç bir zaman evim olsun arabam olsun şu kadar ayakkabım şu kadar çantam olsun demedim. Tek bir şeye ihtiyacım var oda parayla satın alınan birşey değil ne yazık ki.

Bu sektörde bir kadın müzisyen olarak edindiğiniz en büyük tecrübe nedir?

Kendin olup sadece işini yapmak. Bir de Sigara ve alkolden nefret ederim. Kokuları bile rahatsız eder. Hemcins meslektaşlarıma tavsiyem sahnede kendilerini kaybetmemeleri için bunlardan uzak durmaları olabilir.

Sanat adına başka ne tür çalışmalarınız var?

Müzik dışında şu an yok. Yaza güzel projelerimiz olacak bu süreç devam etmezse.

Son olarak, dinleyicilerinize, sevenlerinize neler söylemek istersiniz?

Vakit ayırıp okuyan herkese teşekkür ediyorum. Sevdiğiniz her sanatçının size ihtiyacı var desteklediğiniz her kim olursa olsun üzerinden elini çekmeyin. Tabii ki son olarak önce vatan gazetesine ve size en büyük teşekkürüm. Herkesin ömrü ektiği iyilikler kadardır ektiğiniz iyilikler kadar güzel bir gelecek dileklerimle.

Biz de Önce Vatan Gazetesi ailesi olarak bizimle yaptığınız bu özel ve içten röportajdan ötürü değerli sanat yüreğinize şükranlarımızı sunar, gelecek çalışmalarınızda başarılar diliyoruz…