Hedefi olmayan insan ileriye dönük adım atamaz

RÖPORTAJ: AZİZ KARATAŞ

Her hafta olduğu gibi bu hafta da Aziz Karataş ile Bir Çay Söyleşisi adlı köşemizde çok

değerli bir konuk aldık. İşindeki başarılarıyla son zamanlarda adından sıkça söz ettiren başarılı iş insanı Cansel Aslan ile Önceki gün bir araya geldik ve sizler için çok özel söyleşiye imza attık…

Merhabalar Cansel Hanım, söyleşimize hoşgeldiniz. Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?

Öncelikle merhabalar, hoş gördüm. Kısaca kendimi şöyle tanıtayım. Ben Cansel Aslan Adıyaman kahta doğumluyum 2004 yılında İstanbul’a gelip hayat hikayemi başlattım diyebilirim.

Kariyerinizde bugüne kadar nasıl çalışmalar yaptınız, nasıl eğitimler aldınız?

Mesleki akşam lisesinde bileşim teknoloji alanında okuyordum ama 9. Sınıfta bazı özel sebeplerden dolayı okuldan ayrılmak zorunda kaldım. 3 sene tekstil hayatında çalıp cafe sektörüne geçiş yaptım ve her şey pandemide sona erdi kendi işimi kurmak orda başladı.

İş sahanız olarak hangi pozisyonda çalışıyorsunuz?

Kendi işimi kurup kendi kendimin patronu oldum. (Gülümsüyor) sosyal medya satışlarımız var ve butiğe gelip alışveriş yapan çok insan var.

Bundan sonraki projeleriniz neler olacak? Nasıl planlarınız var?

Sosyal medya üzerinde kendimi daha büyük bir kitlelere ulaştırma gayesi içerisindeyim ve Cansel ismini en ileri seviyeye getirmek tabii tekliflere açık olduğumu da dile getirebilirim.

Sizce güçlü ve güzel bir kadın nasıl olunur, bir kadın gücünü nasıl anlar ve hayatta nasıl başarılı olunur?

Her kadın kendi ayakları üstünde durmalı çünkü biz kadınlar çok güçlüyüz her istediğimizi yapabiliriz diyebilirim sadece bunu isteyelim yeter.

Bunca iş trafiği içinde, aşmazlarınız mutlaka oluyor bunları nasıl çözüyorsunuz?

Gerçekten çok zorlanıyorum diyebilirim çünkü güçlü bir kadın olmak zoru atlatabilmek demek ama bunu sadece aileme ve özellikle kardeşime borçluyum her daim yanımda oldukları için her şeyin üstesinden geliyorum diyebilirim.

İçinde bulunduğumuz korona sürecinde bir iş insanı olarak, üretim, çalışanlar ve insan ilişkisi trafiğini nasıl yönetiyorsunuz?

Corona bizi çok zorladı ama bir yandan da sabırla mücadele etmeye devam ettik demem mümkün.

Çocukken hayalini kurduğunuz mesleği mi yapıyorsunuz?

Benim hayalim aslında Cansel Aslan ismini markalaştırmak ve bunu başarabilirim diye düşünüyorum hayalim elbet olcak.

İşinizden arta kalan zamanlarınızı nasıl değerlendiriyorsunuz?

Çok net söyleyebilirim ki pek fazla kendime zaman ayıramıyorum ama boş kaldığım zamanlarda bile neler yapabilirim daha iyi olmak için diye çaba sarf ediyorum.

İş hayatı ile ilgili hedefleriniz neler? Sizce başarılı bir iş insan nasıl olmalı?

Hedeflerim başarılı bir iş kadını olmak ailemle mükemmel bir gelecek kurmak her kadın en iyisini hakkediyor ve kimseye ihtiyaç duymadan kendileri ile başarıya adım atsınlar.

İş hayatına yeni atılmayı düşünen gençlere ne gibi tüyolar verebilirsiniz?

Benim hayatım sürekli hastanelerde geçtiği için çok yorucu oluyordu ve ben çok uyku delisi bir kızım o yüzden işe sürekli geç kalırdım bu yüzden de geç çıkardım hayattımdan pek fazla bir şey anlamazdım ablam ve kardeşim sürekli kızardı kendin bişeyler yap diye ben de bir anlık hırsla iş hayatına atıldım. İnanmak başarmanın yarısıdır siz sadece kendiniz olun ve Adım atmak isteyin.

Hayatta olmazsa olmazlarınız var mı?

Ailem ve en değerli varlığım kardeşim tabii ki erkek arkadaşım.

Hayatınızda aldığınız en iyi karar?

Sosyal medya ile ilgilenip iş hayatına atılmak.

Aldığınız en iyi tavsiye?

Kimseye kendinden fazla değer verme çünkü ben çok merhametli bir insanım ve zamanın da çok değer verip çok nankörlük gördüm.

Sizce başarının sırrı nedir? Sizin başarılarınızı çözmüleyen en büyük sırı neydi?

Başarının sırrı bence hedefi olmayan insan bana göre başarıyı ve ileriye dönük kolay adım atamaz istek çok önemli benim başarım ailemin arkamda durması beni çok güçlü bir insan haline getiriyor ve benim hedeflerim var.

Kendinizle ilgili en çok neler şaşırtıyor sizi şu sıralar?

Sosyal medya yani özellikle Instagram da gittikçe güzel bir kitleye sahip oluşum bu sen misin cansel dedirtiyor bana.

Sizce önemli olan çok şeye sahip olmak mı, az şeye ihtiyaç duymak mı? En fazla nelere sahip olmak istersiniz?

Tabii ki ikisi önemli ama az şeye ihtiyaç duymak daha iyi ama bana göre yetecek kadar olması yeterli hepimiz için azla yetinmeyi öğretiler bize.

Bu sektörde bir kadın yönetici olarak edindiğiniz en büyük tecrübe nedir?

Sabır azim ve iş yaptığım insanlara karşı güven.

Günümüzde sosyal medya vazgeçilmez bir hal aldı. Peki, sosyal medya hakkında ne düşünüyorsun? Günde kaç saatinizi sosyal medyaya ayırıyorsunuz?

Tüm günümü sosyal medyada geçiriyorum diyebilirim işim gereği mükemmel bir hal alıyor bence sosyal medya her işimizi kolaylaştırır diyebilirim. Ayrıca size de çok teşekkür ederim.

Biz de Önce Vatan Gazetesi ailesi olarak bizimle yaptığınız bu özel ve içten röportajdan ötürü değerli sanat yüreğinize şükranlarımızı sunar, gelecek çalışmalarınızda başarılar diliyoruz…