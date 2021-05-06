Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 21
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1427
ALTIN
483.875
DOLAR
8.2895
STERLİN
11.5061
EURO
9.9935
Mesire Alanı Kiraya Veriliyor
Mesire Alanı Kiraya Veriliyor
14 adet ticari taksi hattı satılıyor
14 adet ticari taksi...
İcradan Satılık 11 Katlı Otel
İcradan Satılık 11 Katlı...
İstinye Üniversitesi 43 Öğretim Üyesi alacak
İstinye Üniversitesi 43 Öğretim...
Melikgazi Belediyesi Zabıta Memuru Alacak 
Melikgazi Belediyesi Zabıta Memuru...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Hayatını ilime adamış biri O

Kamile Özdemir’in röportajı için tıklayınız...

06 Mayıs 2021 Perşembe 16:56
4 Okunma
Hayatını ilime adamış biri O

SÜKUNET İÇİNDE YAŞAYAN İLİM İNSANI

RÖPORTAJ VE FOTOĞRAF: KAMİLE ÖZDEMİR

Değerli okuyucularım, 

Bu haftaki röportaj konuğumuz Şanlıurfa'nın değerli araştırmacısı,yazar ve kitap çevirmeni olan Ömer Faruk Hilmi Hocamız. Yirmi yıllık yazarlık hayatından kendilerine gelen "söyleyişi" tekliflerini kabul etmemiş İlk defa bizimle söyleyişi yapmayı kabul eden, yaşadığı evinin kapılarını bizlere açan ve yıllardır çalışma ortamını bizlerle paylaşan kıymetli Ömer Faruk hocamıza teşekkür ediyorum. Ömer Faruk Hilmi, Urfa' da "sükunet" içinde yaşama yolunu seçen ve bu yolda yürüyen kendini ilime adamış bir hazinedir. Onu tanımak-tanıtmak ve onunla söyleşi yapmak bir Urfalı olarak hemşehrim ile gurur duyduğum bir andır benim için. İşte Urfa' da böyle kaliteli ve kendini gerek ilim,gerekse bilimle yetiştirmiş insanları tanıdıkça daha da çok gurur duyuyoruz.

Ömer Faruk Hilmi Kimdir?

Bir insanın kendisini tanıtması kadar zor bir şey yoktur Kamile Hanım. İnsan kendini tanıtırken içine " ucup" ( kendini beğenmişlik) girmesinden korkarım. Gerçekten biri ilerde size " kendinizi tanıtır mısınız?" dediklerinde sizde çok zorlanırsınız.1964' de Siverek de doğdum. İlkokul, ortaokul, İmam Hatip lisesinden sonra Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesini ve daha sonra İktisat Fakültesinde Kamu bölümünü bitirdim. Ahmet Yesevi Üniversitesinde, Kamu yönetimi ve Yerel Yönetimler dallarında yüksek lisans yaptım. Daha sonra "İslam Âleminin Siyasal Sorunları ve İslâmî Kaynaklar Çözüm Önerileri" teziyle American Metropolitian Üniversity' de doktora yaptım. El- Camiatul-İslamiyye el- Meftuha (Mısır) Üniversitesinde tefsir dalında "Havassul- Kur'an " teziyle doktor oldum.

Okuduğunuz ilk kitabı hatırlıyor musunuz?

Tarih-i Taberi okuduğumu hatırlıyorum. Tahsilim hep medresede aldığım Arapça ve Farsça dil eğitimiyle geçti. Çocukken on iki yıl medrese egitimi aldım. Okuduğum eğitim tahsilini hep dışardan okuyarak bitirdim. Arapça dilinde, ilim, hukuk, edebiyat ve ilahiyat üzerine eğitim aldım. Benim şanssızlığım Osmanlı döneminde yaşamayıp, şimdiki dönemde yaşamamdır. Medreseye gittiğimiz dönemde hep arapça ders görür ve okuyup yaşardık. Türkçe kitaplar okumak yasaktı. O dönemde üç ciltlik türkçe yazılmış "Tarih-i Taberi" kitapları vardı. Bende bu kitapları okurdum. Medresede sabahtan ikindi ezanı okuyana kadar arapça dersi görürdük. Arapça dersimiz biter bitmez hemen "Tarih-i Taberi" kitabını okurdum. Ertesi günün sabahında arkadaşlarımı toplar, okuduğum konuları onlara anlatırdım.O zaman arkadaşlarla şöyle derdik, " oku Tarih-i Taberi, al dünyada haberi" diye. Birde okuduğum medresede tek Kürt ben vardım. Benden başka doğulu yoktu.

İlk kez ne zaman kitap yazmaya karar verdiniz?

İlk makalemizi daha on sekiz yaşında iken Sabah Gazetesinde yazmaya başladım. Yalnız şimdi okuduğumuz Sabah Gazetesi değil, o zaman Türkiye'de ve Dünya'da yayımlanan Sabah Gazetesi İstanbul'da basımı yapılıyordu. İlk makalemiz orada yayımlanmaya başladı. Daha sonra İstanbul'da okurken " Yeni Düşünce" dergisinde köşe yazarlığı yaptım. Bu dergi haftalık çıkan bir dergi idi. " Yeni Düşünce" dergisinde o zaman Alparslan Türkeş derginin baş yazarı idi. Ve bende köşe yazarı idim.

İlk yazmış olduğunuz kitabınız?

İlk yazdığım kitap, Kur'an-ı Kerim' dir. Ve bunun yanında "Hızır Aleyhisselam" kitabı da yazmış olduğum araştırma ve edebi bir kitaptır. Daha çok Arapça ve Farsça dilinden Türkçe kitap çevirisi yapıyorum.

Yazılarınızı yazarken nasıl bir ortamı tercih ediyorsunuz?

Yazılarımı yazarken genellikle daha sükunetli bir ortamı tercih ediyorum. Çünkü sessiz ortamlarda daha rahat yazabiliyorum. 

Günde kaç saat çalışmanız oluyor?

On üç yıl boyunca sabah ezanı okuyana kadar kitap çalışmasını yapardım. Hiç uyumazdım. Sabah namazını kıldıktan sonra uyumaya giderdim. Şimdi ise günde sekiz-dokuz saat çalıştığımı biliyorum. Genellikle kitap çalışmalarımı gece yaparım. Çünkü geceleri her taraf sesiz ve sakin oluyor.

Takip ettiğiniz bir yazar ve gazeteci var mı?

Özellikle liberal yazarları ve gazeteci insanları takip etmeye çalışırım. Yakın bir zamana kadar bende bir gazetede yazıyordum. Yazdığım gazetenin sahibi liberal bir kişi olduğu için, onun adına köşe yazılarını yazardım.

Bir Araştırmacı, eğitimci, ve yazar olarak şimdiki gençlere okumak ve yazmak konusunda önerileriniz nelerdir?

Okumayı bir güneşe ve suya benzetiyorum. Nasıl insanların suya ve güneşe ihtiyaçları varsa, bizim de okumaya ihtiyacımız vardır. Çünkü geleceğin sağlam temeli okuma üzerinedir. Şu anda okuyanlar teknikte, bilim de ilerlemeleri dünyanın ekonomisini ellerinde tutmaları ve dünyayı yönetmenleri hep okumakla olmuştur. Onlar dünyada söz sahibidir. Neden biz söz sahibi değiliz? Çünkü bizim teknikte, bilim de yaptığımız bir başarı yok. Her şeyi dışarıdan alıyoruz. Cep telefonlarından indirilen programları bile dışarıdan alıyoruz. Hâlbuki gençlerimiz okumuş ve iyi bir eğitim almış olsalar gerek teknikte, gerek bilim de biz üretip dışarıya ihracat yapacağız. Türkiye'nin geleceği yetişen gençlerin iyi okumasına bağlı. Okuyan, araştıran bir gençlik yoksa Türkiye biter ve tükenir.

Şimdiye kadar kaç kitap çevirisi yaptınız?

Şimdiye kadar otuz beş ile kırk arası kitap çevirisi yaptım.

2019' dan beri dünyayı saran ve milyonlarca insanın ölümüne neden olan Covid-19 hakkında neler düşünüyorsunuz?

Canab-ı Allah'ın insanlara vermiş olduğu bir imtihandır. Bunun üstesinden ancak bilimsel çalışmalarla gelebiliriz. Bilim adamlarının çalışmalarına önem vermeliyiz. Onların söylediklerine uymalıyız. Kulak arkası etmemeliyiz.

Yazmış olduğunuz eserleriniz, istediğiniz şekilde okuyucuya ulaşıyor mu? Okuyucularınızın size dönüşleri nasıl oluyor?

Zaman zaman kitap okuyucularından bana dönüşler oluyor. Geçen günlerde bir okurum İzmir'den aradı, " Allah ömrümden on senesini size versin İnşallah." dedi.

Bunu söylemeden geçmek istemiyorum. Kimi beni arayıp, " Hocam isminizi yazdığımız kitaba vermek istiyoruz." diyorlar. Onlara, " Siz nasıl çocuğum olmayan bir kitaba ismimi verirsiniz diyorum."

Bizim kitaplarımızı severek okuyan ve bizi takip eden okuyucularımıza, buradan hepsine teşekkür ediyorum. 

Hocam son olarak bizlere evinin kapısını açıp bizi ağırladığınız için, bizimle yaptığınız samimi söyleşiniz ve naif kişiliğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Canab- ı Allah sizlere sağlıklı ve huzurlu bir ömür nasip etsin.

Sizinle söyleşi yapmak benim için bir gururdur. Başarılarınızın devamını diliyorum. Sizleri Canab-ı Allah'a emanet ediyorum.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Ömer Faruk HilmiŞanlıurfaEl Camiatulİslamiyye El MeftuhaHavassul Kuranİslam Âleminin Siyasal Sorunlarıİslâmî Kaynaklar Çözüm ÖnerileriAmerican Metropolitian Üniversity
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ramazanda sağlıklı leziz tarifler
Ramazanda sağlıklı leziz tarifler
YAZAR&ŞAİR YAĞMUR SEZGEK
YAZAR&ŞAİR YAĞMUR SEZGEK
HAYALLERİ ZENGİN OLANIN YÜREĞİ CESUR OLUR
HAYALLERİ ZENGİN OLANIN YÜREĞİ CESUR OLUR
Altuğ Gültan & Burak Aksoy
Altuğ Gültan & Burak Aksoy
KOCAM SETİ BASTI
KOCAM SETİ BASTI
Amerika’da 40 yaş altı en etkin 40 ceza avukatından birisi Türk
Amerika’da 40 yaş altı en etkin 40 ceza avukatından birisi Türk
Amerika’da 40 yaş altı en etkin 40 ceza avukatından birisi Türk
Amerika’da 40 yaş altı en etkin 40 ceza avukatından birisi Türk
Fahri Kurtuluş
Fahri Kurtuluş
AYŞİN YAZICI İLE SANATINA DAİR RÖPORTAJ
AYŞİN YAZICI İLE SANATINA DAİR RÖPORTAJ

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma