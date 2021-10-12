RÜŞTÜ ASYALI’NIN ÖĞRENCİSİ OLDUĞUM İÇİN ÇOK ŞANSLIYIM

“ERTUĞRUL GAZİ ŞENER”

Her hafta olduğu gibi bu hafta da Aziz Karataş ile Bir Çay Söyleşisi adlı köşemizde çok değerli bir konuk aldık. Şimdi Sosyal medya fenomenliğinden oyunculuğa yükselen hikayesiyle Ertuğrul Gazi Şener ile koyu bir sohbete koyuluyoruz.

RÖPORTAJ: AZİZ KARATAŞ

Ertuğrul Bey, bize kendinizden bahseder misiniz?

Ankara’da yaşıyorum geçmiş zamanlarda inşaat ve otomotiv işleriyle ilgileniyordum ama zamanla sosyal medya ve oyunculuk tarafına yöneldim, sosyal medyada çektiğim videoları ve hikayeleri, günlük rutin yaşantımızdan olaylardan esinlenerek çekip takipçilerime yansıtıyorum.

Sosyal medyadaki popülaritenizi nelere bağlıyorsunuz?

Sosyal medyadaki popülaritemin tamamen doğal olmamla alakalı olduğunu düşünüyorum. Takipçileriminde ‘Halkın Kahramanı EGŞ’ olarak nitelendirdiği bir fenomenim. Açıkçası gerçek hayatta neysem, sosyal medyada da o halimle paylaşımlar yapıyorum. Takipçilerim de bu doğallığımı seviyor.

Sosyal medyanın gelecekteki rolünü nasıl görüyorsunuz?

Açıkçası bu alanda çalıştığım için demiyorum artık her şey sosyal medya ve dijital üzerinden yürümeye doğru gidiyor. Çocukluğumuzda izlediğimiz jetgiller gibi bir hayatın bizi beklediğini düşünüyorum.

Sosyal medyada örnek aldığınız isimler var mı?

Açık sözlülüğüyle dik duruşuyla net tavırlarıyla hemşehrim olan Oğuzhan Uğur’u hem sosyal medyada hem de gerçek hayatında örnek alan, seven birisiyim, ayrıca Oğuzhan Uğur ile aynı liseden mezun olmamızda beni mutlu ediyor.

Fenomenlik ve Ünlülük sizin için ne ifade ediyor ?

Sosyal medyada fenomen olabilmek bir dönemin yükselen ve trend ismi olmak demektir. İnternet Mahir’i bilirsiniz, dünyada fenomen olmuş ilk sosyal medya fenomenlerinden biridir, zamanla yükseldiği yeri kaybetti ve unutuldu. Ama ünlü olmak, insanların aklında yüzünüzle beraber kalıcı bir iz bırakmaktır diye düşünüyorum.

Yer aldığınız film projelerinden bahseder misiniz?

Aylak Takımı (komedi) filminde bir üniversite öğrencisini canlandırdım.

İçimde ki Varlık (korku) filminde dinine bütün bir esnafın başından geçen olaylara nefes oldum.

Yer aldığım tüm projeler benim için çok zevkli ve eğlenceliydi, çok eğlenerek çekimlerini gerçekleştirdik.

Şu an yer aldığınız yeni bir proje var diye biliyoruz, onu anlatır mısınız?

Şu anda 5. serisi çekilecek olan bir korku filminde başrol olarak yer alacağım, projenin detayları hakkında bilgi vermem şimdilik yasak ama bu projede yer aldığım için de çok heyecanlıyım.(Gülümsüyor)

Hobileriniz ve sizi tanımlayacak özelliklerinizi de bilmek isteriz?

En büyük hobim ve en zevk aldığım şey otomobiller, arabaları çok seviyorum onlarla vakit geçirmek beni çok mutlu ediyor.

En büyük hayaliniz nedir?

Amerika Times meydanındaki dev ekranlarda yer almak istiyorum.

Yalan söylemenin sence uygun olduğu durumlar nelerdir? Beyaz yalan söyler misin, ne söylersin?

Herkes gibi bizde beyaz yalanlar söylüyoruz tabii ki, hayatın tatlı yanları olduğu gibi acı gerçeklere de ihtiyacı var.

Hiçkimsenin göremediği bir özelliğin var mı? Varsa neden bugüne kadar gizli kaldı?

Resim çizmeye çocukken çok hevesim vardı ama üzerine düşmediğim için gizli kaldı.

Bir film yapmaya karar versen adı ve konusu ne olurdu?

“Sosyalde ki yalanlar” olurdu konusu ise gerçek hayatta olan biteni yansıtmayıp sosyal hayatta çok aşırı mükemmel hayat yaşıyormuş gibi yapan insanların gerçek hayatlarını yansıtsalar, neler olurdu onu görebileceğimiz bir film olurdu.

Sizce iyi bir oyuncu olma kriterleri nelerdir?

Bence kesinlikle sizi ve karakterinizi yansıtan rollere girmeniz gerekiyor, yüzünüz komediyse, korkuya girmemelisiniz diye düşünüyorum. Çok aşırı yakışıklı veya güzel iseniz absürt komedi size yakışmayabiliyor, rol kesmeye çalışıp komik duruma düşülebileceğini düşünüyorum.

Oyunculuk için sizce eğitim almak yeterli mi?

Eğitimin çok önemli olduğunu düşünüyorum ama yine de yetenek ve hayal gücü olmadan bir yerlere gelinebileceğine inanmıyorum. Ben eğitimimi Rüştü Asyalı tarafından aldım, profesyonellerle çalışmak size her zaman bir artıdır ama dediğim gibi sizin içinizde yetenek ve hayal gücü olması gerekli diye düşünüyorum.

Oyunculukla ilgili ileriye dönük düşünceleriniz nelerdir?

Aslında bu konuda oldukça endişeliyim, çünkü sektöre yön veren yapımcılar sektörden uzaklaştıkça, sektör kurtlar sofrasına dönmeye başladı. Artık oyuncunun kazanması bir tarafa, yapımcılar oyuncudan para alacak düzeye geliyorlar, bunlar üzücü ama bu sektörün içerisinden yer alan gerçekler durumunda.

Hatırladığınızda sizi çok duygulandıran bir olay var mı?

Zamanında bir öğretmenim derste uyuyorum diye, ‘Hayal ettiğin hayatı sadece rüyanda görmeye devam edeceksin’ demişti ve çok etkilenmiştim, her derse girdiğinde uyuduğumu tekrar ediyordu. Çok şükür çabalayarak güzel şeyleri, hayalleri yaşamaya devam ediyoruz.

Şimdi çok iyi bir yere geldiniz. Ama yaşam bisiklet üzerinde gitmek, ya gidersiniz ya düşersiniz. Mutlaka bundan sonra da hedefleriniz vardır bunlar nelerdir?

Tabii ki hedeflerim ve daha gerçekleştirmeyi umduğum hayallerim var. Nasip olursa 2 ay sonra Rap şarkım yayınlanacak. Onunla birlikte yeni bir macera içerisinde olacağımı düşünüyorum, umarım yine başarılı ve güzel sonuçlar alırız.

Başarınızın diğer sırları nelerdir?

Her zaman düzenli ve disiplinli olarak çalışıyorum. Bunun en büyük etken olduğunu düünüyorum ayrıca çalışma arkadaşlarımla dost olup, çok iyi geçinerek ilerlemeyi tercih ediyorum. Kapı kapıyı açar sözüne her zaman çok inanmışımdır.

Aileniz, sizin oyuncu olma yolculuğunuzda yer aldı mı? Onların bu konuda size yansıyan fikirlereni öğrenebilir miyiz?

Ailemin 2015’ten beri sosyal medyada olduğumu 2021’in şubat ayında öğrenmesi gibi bir gerçek var. Ben babamdan çok çekindiğim için söylememiştim ama zamanla çevreden haberler giteye başladı tabii ve sonunda öğrendiler.



Yeni çalışmalarınız var mı? Varsa çalışmalarınızdan bahseder misniz?

5. Serisi çekilecek olan bir korku filminde başrol olarak yer alacağım ayrıca rap şarkım çıkacak ve onunla ilgili çalışmaları yürüteceğim.

Son olarak, oyuncu ya da sosyal medya fenomeni olmak isteyenlere tavsiyeleriniz nelerdir?

Hayatta herkes oyuncudur ama sadece bazıları bu işten para kazanacak kadar zekidir, yani yapmanız gereken bu işten gerçekten hem eğlenip hem de para kazanabilecek içerikler üretmeniz gerekiyor. Yoksa insanlar sizin yanınıza geldiğinde asıl mesleğiniz ne diye soracaklardır.

Biz de Önce Vatan Gazetesi ailesi olarak bizimle yaptığınız bu özel ve içten röportajdan ötürü değerli sanat yüreğinize şükranlarımızı sunar, gelecek çalışmalarınızda başarılar diliyoruz…