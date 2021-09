“ÇOCUKLAR GÜLERSE DÜNYA GÜLER”

değerli bir konuk aldık. Son zamanlarda yaptığı Ufukta umut var sosyal sorumluluk projesiyle adından sıkça söz ettiren başarılı ses sanatçısı ve sunucu Dila Tezemir ile Önceki gün bir araya geldik ve sizler için çok özel bir söyleşiye imza attık.

Bize kendinizden bahseder misiniz?

1973 İstanbul Bakırköy’de doğdum. 2 çocuk annesiyim bekarım. Kendimi bildim bile iş hayatının içindeyim. 17 yıl ses sanatçısı olarak sahnelerdeydim ama şu anda yapmıyorum sadece taçlandırmak için söz müzikleri bana ait bir albüm çıkardım ve sahneleri bıraktım. Şu anda aktif olarak ticaretle ve gönüllü olarakta sosyal sorumluluk projeleriyle ilgileniyorum.

Sizce iyi bir sunucu olma kriterleri nelerdir?

Aslında ben tam anlamıyla kendime sunucuyum dersem yıllarını bu işe adamış insanlara haksızlık etmiş olurum. Ancak ne kadar uzun yıllar yaparsanız yapın yada ne kadar eğitim alırsanız alın bence bu iş adanmışlıkla doğru orantılı.

Etkili ve güzel konuşma nasıl olmalıdır?

Diksiyon elbette ki önemli ama etkili konuşma için diksiyonun çokta bir işe yaramadığını düşünüyorum çünkü bazen yalan söylemek zorunda kalındığında çok fazla sırıtıyor. Bu nedenle ben etkili ve güzel konuşmanın yaşanmışlık ve doğruluktan geçtiğine inanıyorum.

Siz bu konuda eğitim aldınız mı?

Kısa bir süre sadece ekrana adapte olabilmek için sevgili Gökay Kalaycıoğlu’ndan büyük destek gördüm.

Ufukta umut var youtube programı ile sosyal sorumluluk projesini yürütüyorsunuz. Fikir nasıl doğdu ve nasıl gelişti?

Fikir benden çıktı, hayatım boyunca çocuklar benim kırmızı çizgim oldu ve en çok beni mutlu eden şey onların gülümsemesi bu nedenle ekran dışında da yaptığım şeyi daha çok insana ulaşabilmek ve yardımlaşmayı arttırmak adına yapılması gerektiğini düşündüm ve bunu Kuzen Medya ekibiyle paylaştım ve birlikte bu yola girdik.

Ufukta umut var insanlara tam olarak ne sunuyor?

Her çocuğun mutlak suretle bir odası olması yönünde bir hayali vardır. Kiminin ailesi imkanları doğrultusunda bu hayali gerçekleştirir, kimi çocuğunun hayal kurmasına izin vermeden bu işi halleder. Ama bir de madalyonun diğer tarafında olan çocuklar var işte biz o noktada devreye giriyoruz. Onların kurdukları hayali gerçekleştirip onlara kendilerine ait oda hazırlıyoruz. Ayrıca durumlarına görede varsa başka ihtiyaçları onları gideriyoruz bunu bazen ekrana yansıtıyoruz bazende yansıtmıyoruz.

Hatırladığınızda sizi çok duygulandıran bir olay var mı?

Hangi eve gidersem gideyim farklı bir duygu yaşıyoruz sadece ben değil tüm ekip, hepimiz aşırı duygusalız. Sevinçle gidiyoruz ama içeri girdiğimizde yaşanmışlıklar yada gördüklerimiz çoğu zaman motivasyonumuzu yerle bir ediyor. İşin bitiminde biraz rahatlıyoruz ancak bizden sonra ne, ne kadar değişecek hayatlarında diye düşünmeden edemiyoruz.

Şimdi çok iyi bir yere geldiniz. Ama yaşam bisiklet üzerinde gitmek, ya gidersiniz ya düşersiniz. Mutlaka bundan sonra da hedefleriniz vardır bunlar nelerdir?

Ben her zaman iyi bir yerlerdeydim bunu ukalalık olarak almayın çünkü hiçbir yere tepeden gelmedim hep çok çalıştım ve hep başarıyla sonuçlanan işler yaptım. Hedeflerim çok yaptığım işler çok çünkü aynı zamanda Kurtuluş Vakfı Madde bağımlılığı uluslar arası bir programında temsilciliğini yapıyorum Vakıfta çok başarılı işlere imza atıyor onlarla birlikte çok farklı projelere imza atıyoruz. Aslında tek cevap var ben o bisikletten zamanında çok düştüm ve şimdi çok iyi bir sürücüyüm. (Gülümsüyor)

Hedefinizi nasıl daha açık, net ve ölçülebilir hale getirebilirsiniz?

Hedefim zaten çok açık çocuklar gülerse dünya güler bende bunun için ne gerekiyorsa yapmaya çalışıyorum.

Hedeflerinize ulaşmanın yaratacağı en büyük etki ne olurdu?

Bunu benim için soruyorsanız huzur, ama insanlar üzerindeki etkisini soruyorsanız bilmiyorum. Amacım insanlarında hesapsızca destek verip bu mutluluğa ortak olmasıydı ama daha benim gibi Deli Babayiğit bulamadım

Düzenli olarak yaptığınız halde size birşey katmayan 3 şey nedir?

Tecrübe her zaman iyidir bir şey katmadığını düşündüğünüz şey bir gün gelir sizi şaşırtır bu neden yaptıklarımın yada yaşadıklarımın katkı sağlamayanına rastlamadım.

Başarınızın diğer sırları nelerdir?

Çocuklarım İnancım ve çok çalışmak. Bazı insanlaryaptıkları hırs haline getirir ve vazgeçmeyi biliyorum. Olmayacak bir şeyi insanlar ne der düşüncesi ile devam ettirmem yada zorlamam. Bu yüzden başarılıyım sanırım (kendime göre)

Aileniz, sizin sunucu olma yolculuğunuzda yer aldı mı? Onların bu konuda size yansıyan fikirlereni öğrenebilir miyiz?

Ailem her zaman yanımda zaman zaman küçük oğlum Umut yayınlara katılıyor her ne kadar benden daha iyi olduğunu düşünsede. (Gülümsüyor) yine severek yanımda. Büyük oğlum zaten benim her anımda yol arkadaşım ve her zaman destekçim.

Sunucu olmaya nasıl karar verdiniz?

Ben sunucu olmak için yola çıkmadım aslında tamamen bir tesadüfle başladım teklif gelince TV programı yaptım ama bu beni pek mutlu etmedi şu anda youtube’deyim ama daha mutluyum çünkü sevdiğim şeyi yapıyorum. Çokta sunuculuk denmez aslında tamamen doğaçlama ve yüreğimizle yaşadığımızın ekrana yansıması.

Yeni çalışmalarınız var mı? Varsa çalışmalarınızdan bahseder misniz?

Proje devam ediyor şu anda başka bir işe program olarak yönelmek istemiyorum ama zaman ne gösterir bilinmez.

Son olarak, sunucu olmak isteyenlere tavsiyeleriniz nelerdir?

İstiyorlarsa olsunlar tabii ama çok iyi araştırıp doğru yerlere ulaşsınlar. İyi bir eğitim önemli tabii ki de ancak sadece ekran karşısında olma hevesi ile kendilerini rezil etmesinler.

