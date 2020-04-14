Bahar Koçak ‘Alladı Pulladı’ gönülleri fethetti

Her hafta olduğu gibi bu hafta da Önce Vatan Gazetesi olarak yine çok özel bir röportaja imza attık. Başarılı sanatçı Bahar Koçak ile Önce Vatan Gazetesi okurları için bir araya geldik ve faydalı muhabbetimizden sizler için bir söyleşi derledik…

RÖPORTAJ: AZİZ KARATAŞ

İlk olarak sizi tanımayan okuyucularımız için Bahar Koçak kimdir, kendinizi tanıtabilir misiniz?

Merhabalar öncelikle, ‘Alladı Pulladı’ benim ikinci tekli çalışmam. 2018 yılının Temmuz ayında ''Fragman'' isimli ilk tekli çalışmamı sizlerle buluşturmuştuk. Öncesinde Ankara ve farklı şehirlerde sahne alıyordum. Daha farklı bir alanda eğitim almıştım fakat müzik bölümü okumayı çok istiyordum. Konservatuvara girdim ve 3. sınıfın sonunda en yakın arkadaşım ve şimdi ki hayat arkadaşım Hasan Çiçek ile evlendik. Kendisi iki şarkımın da aranjörü. Etrafımızda gelişen bazı durumlar bizi uzun müddettir aklımızda olan İstanbul’da yaşamak eylemini hayata geçirmeye teşvik etti. Müziğin yapmak istediğimiz boyutu için İstanbul’da olmalıydık ve taşındık. Sonra şarkılarımızı arama, karar verme ve üzerlerinde çalışma süreçleri başladı. Bu esnada hem ünlü isimlere sahnelerde eşlik ediyor, hem de kendi programlarımızı sürdürüyorduk. Şu an yine aynı şekilde güzel isimlerle, çok keyifli sahnelerde birlikteyiz. Metin Özülkü orkestrasındayım ve müthiş 90'lar sanatçılarının olduğu projelerde geri vokal yapıyorum. Kendi konserlerimde başladı, bir yandan stüdyo işlerimiz bir yandan da şarkı tanıtımı sürecimiz devam ediyor.

Yıllarca mekanlarda canlı şarkılar söyledikten sonra profesyonel müzik kariyerine adım attınız. Bu süreçten biraz bahsedebilir misiniz?

Herkesin müzik üzerine yaptığı kariyer planlamasına göre değişir tabii ama Hasan Çiçek ve benim için cevap veriyorum, yalnız mekanların sınırları içinde kalamazdık, bu zorlu yolculuğa çıkmak zorundaydık. Sonu henüz belli olmuş değil ve biz bu yolun acısını da seviyoruz, mücadelesini de.

Geçtiğimiz haftalarda müzikseverlerle buluşturduğun çalışmandan bahsedebilir misin? Klip için kimlerle çalıştınız?

Şarkımız çok yüksek enerjili. En güzel yıllardan (90’s) bugüne taşınan bu güzel şarkılar bana çok iyi geliyor. Öyle ki sevgili Seyyal Taner de bir sohbetimizde ''Alladı Pulladı''nın hikayesini, şarkımızın 90'larda ilk çıkışındaki stüdyo aşamalarını anlatırken, kendisine şans getirdiğini söyledi. Bize de getirmesini diledi. Biz de öyle diliyoruz. Doğru bir şarkı, çok seveni olan, enerjisi yüksek. Yepyeni sounduyla şarkı başlıyor ve ardından o tanıdık melodi ve sözler geliyor. Yıllar sonra burnumuza gelen tanıdık bir kokunun hissettirdiği gibi. Sevenimiz çok olsun, dinleyenler iyi hissetsin istiyorum.

Klip için sevgili Onur Ögden ve ekibi ile çalıştık. Soğuk hava en büyük zorluk oldu hepimiz için. Farklı mekanlarda yaptıkları hazırlıklarla sanırım 17 saat gibi bir sürede çekimleri bitirebildik.

Şarkılarını söylerken kendi tarzına en yakın hissettiğin isim kim?

Çocukluğumdan itibaren hayranı olduğum ve defalarca dinlemekten muhakkak etkisi altında kalmış olabileceğim çok isim var. Tarz yakınlığı için öyle tek bir isim veremiyorum o nedenle. İlk şarkımdan sonra klibim ve sesim ve şarkımız için benzetmeler yapılmıştı. Fakat onları yazmak istemiyorum. Hem katılmadığım İçin. Hem benimle ilgili fikirlerine etki etmek istemediğim için. Beni tanısınlar ve kendileri karar versinler isterim.

Müzik kariyerinde en çok hangi isimle aynı projede yer almak istersin?

Tarkan.

Geçmişten bir şarkı söyleme şansın olsa bu hangi şarkı olurdu? Neden?

Çok sevdiğim o kadar çok şarkı var ki. Öyle bir şansı değerlendiriyoruz aslında. Sahnelerimde ve YouTube kanalımda o çok sevdiğim şarkılardan söylüyorum. Kliplendirebilirim de bir proje yapıp belli olmaz sürpriz olabilir.

Müzik hayatının tam olarak neresinde yer alıyor ve senin için ne anlama geliyor?

Ahh bunu benden cümlelerle ifade edebilmemi istemeyin. Yapamıyorum. Tüylerimi ürpertiyor o birlikte söylemeler. Müziğin matematiğine ayrı hayranım, duygusuna ayrı. Hayatta yapmayı en sevdiğim şey. Birlikte müzik yapmak. Kimse bakmıyormuş gibi dans ederek şarkı söylemek. Nefes almak, kaçmak, istediğim yere varmak. Siyah görmek , pembe bakmak. Mutlu olmak. Mutlu etmek...

Rap müziğin bu kadar popüler olduğu ve yılların duayen sanatçılarının bile çalışmalarının tutmadığı bu dönemde yeni bir çalışma çıkarmak sence de riskli değil mi? Sen bu durumu avantaj olarak mı yoksa dezavantaj olarak mı değerlendirirsin?

Şartları değerlendiremiyorum. Öngördüğüm negatif durumlar olsa da ne değişir. Ben müzik yapacağım. En büyük avantajım içimdeki önüne geçilemeyen isteklerim. Müzik yapmak şartları değerlendirebildiğin bir alan değil bence, içimden ve kalbimden geldiği gibi yapıyorum. Seviyorum. Her dönem bazı müzik tarzları moda oluyor bir dönem rock müzik ön plandaydı mesela zaman geçti kendi alanını yerini buldu her şey normalleşti.

Müzik kariyerinde hedeflerin neler? İleride Baharı popun en iyileri arasında görebilir miyiz?

Hedeflerim yüksek. Enerjim yüksek. Olmayı istediğim yerde olabilmem için güç vermeyi seven dinleyiciler ve ışıklarıyla beni parlatacak takım arkadaşlarıma hep ihtiyacım olacak. Bazı müzikseverlerin çok seveceği bir Bahar olacak, muhakkak bazılarına hitap etmeyecek bir Bahar ama kimisi de çok sevecek.

Sosyal medya ile aranız nasıl?

Çok mükemmel değil ama ilgileniyorum tabii ki elimden geldiği kadar. Daha güzel olması için görüşmelerimiz ve çalışmalarımız sürüyor. Bahar Koçak olarak sosyal mecralardan bizi bulun. Paylaşım ve yorumlarınız çok önemli. Bizi bir yerlere taşıyabilecek olan sizlersiniz ve bizlere dokunabildiğiniz sosyal platformlar çok önemli.

Biz ilk şarkımızla ve son çalışmamızla bir çok müzisyen arkadaşımız gibi dinleyenlerimizle güzel bağlar kurup, yolumuza devam edebileceğimiz güç ve desteği kendilerinden almaya ve daha çok müziksevere ulaşmaya çalışıyoruz. Bunun için geceler ve günler boyunca ne yapabilirizin peşinde, işimizin üzerindeyiz.

Bizi takip eden ve yeni yeni tanıyan dinleyicilerimizin güçlerinin farkında olduğumu, başlangıç ve devamlılık sürecinde desteklerine ihtiyacım olduğunu söylemek isterim.

Son olarak ekibime tüm çalışmaları için, güzel sorularla beni tanıtmaya çalıştığınız için sizlere, okumaya vakit ayırdıkları için değerli müzikseverlere çok teşekkür ediyorum, içtenlikle cevaplamaya çalıştım.

Lütfen bana ve yeni çıkan tüm arkadaşlarımıza kulak verin. İçimizden, içinize sinen bir ve/veya kaç şarkı, şarkıcı, proje varsa onu koruma altına alın, keza işimiz ÇOK ZOR, sevgiyle ve sağlıkla kalın.

Biz de Önce Vatan Gazetesi ailesi olarak bizimle yaptığınız bu özel ve içten röportajdan ötürü değerli sanat yüreğinize şükranlarımızı sunar, gelecek çalışmalarınızda başarılar diliyoruz…