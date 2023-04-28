İSTANBUL AA- Geçmişte Hindistan'ın Ankara Büyükelçiliğinde diplomat olarak çalışan ve Hindistan Dışişleri Bakanlığı Müsteşarlığı yapan Swarup, kendisi gibi diplomat ve yazar olan Türkiye'nin Yeni Delhi Büyükelçisi Fırat Sunel ile gerçekleştirdiği söyleşide, Türkiye yılları, yazarlığa başlama öyküsü ve kendisiyle özdeşleşen Milyoner filmine dair soruları cevaplandırdı.

Swarup, konuşmasına Türkçe başladı ve "Türkiye benim ilk göz ağrım ve ilk görev yerimdir. İlk görev her zaman çok özeldir. Çünkü tüm geleceğiniz şekillenir." dedi.

Türkiye'de geçirdiği 3 yıl boyunca birçok şey öğrendiğini belirten Swarup, "Türkçe konuştuğum için birçok kapı açıldı. Tek pişmanlığım, Ankara'dayken Türkçe kursuna sadece 6 ay gitmekti. Türkçe bilgim sınırlı olduğu için sanırım şimdi Türkçem tükendi. O yüzden İngilizceye geçeceğim." ifadesini kullandı.

"İki ülke birbirine birçok açıdan çok yakın"

Türkiye'deki görevinin nasıl geçtiğine dair Büyükelçi Sunel'in sorusuna ünlü yazar şöyle cevap verdi:

"İki ülke birbirine birçok açıdan çok yakın. Hatta öyle ki Hintçe diliyle aynı aileden gelen Urdu dili, Türkçe ordu kelimesinden geliyor. Türkiye’de 3 yıl yaşadım, o zamanlarda Türkiye ve Hindistan birbirini henüz yeni tanıyordu. İki başbakan Turgut Özal ve Rajiv Gandhi dostluk ilişkisi kurmuştu. Bu 3 yıl, iki ülke arasında ilişkilerin sıkılaşma yıllarıydı. Eşimle birlikte Türk kültürünü ve Türk mutfağını eğlenerek keşfettik. Sezen Aksu, Cem Karaca, Zerrin Özer ve Barış Manço şarkılarını çok dinlerdik. TRT’nin o dönemki dizilerini de izlerdik.1990’da Birinci Körfez Savaşı olduğunda ben Cizre'ye gönderildim. Kuveyt'ten kaçan Hint vatandaşlarının kurtarılmasına yardımcı oldum."

Swarup, Cizre'deyken Hz. Nuh'un türbesinin da burada olduğunu öğrendiğini belirterek, türbe ziyaretinde yaşadıklarını, şöyle anlattı:

"Ziyaret için tek başıma buraya gittiğimde polis beni gördü ve tutuklamaya kalktı. Ben de diplomat olduğumu söyledim ve kartımı gösterdim. Diplomat olduğuma inanmadılar. Sonunda Türkçe konuşarak kendimi kurtardım. Az kalsın ilk görev yerimde gözaltına alınacaktım."