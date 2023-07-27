Haber: Damla Oya Erman

Tarih meraklıları artık efsaneye göre Julius Caesar'ın kanlı sonunun yaşandığı mekâna yakın bir şekilde dolaşma imkanına sahip olacaklar.

Roma yetkilileri, antik mekanın üzerine yeni bir yürüyüş yolu açtı.

William Shakespeare'ın süslediği anlatımlara göre, Roma diktatörü Julius Caesar, M.Ö. 44 yılında, 15 Mart tarihinde, bir grup öfkeli senatör tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Anlatılana göre, Caesar, başkentin merkezi Largo Argentina meydanında, dört tapınağın kalıntılarının bulunduğu yerde öldü.

Bu yapılar şu anda cadde seviyesinin altında ve yakın zamana kadar yoğun bir yol kavşağının yakınında, bariyerlerin arkasından görülebiliyordu.

Artık ziyaretçiler, yürüyüş yolunda, yer seviyesinden alana girip yapıları yakından görebilecekler.

İtalyan moda evi Bulgari, 1920'lerde Roma'da inşaat çalışmaları sırasında keşfedilen ve kazılan alandaki çalışmaları finanse etti.

Bu tarihi alan günümüzde aynı zamanda sokak kedilerine sığınak olma işlevini de üstlenmiştir.

Bölgeyi ziyaret etmek isteyen yabancılar 5 avro (5.50 dolar) ödeyecekler.