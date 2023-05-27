Ankara

Avustralya Açık, Wimbledon ve ABD Açık ile tenis sezonunun en önemli dört turnuvasından biri olan Roland Garros, bu yıl 28 Mayıs-11 Haziran tarihlerinde 122. kez organize edilecek.

İlk kez 1891 yılında düzenlenen sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'ın ana tablo maçları, yarın TSİ 12.00'de başkent Paris'te başlayacak.

Fakat 2023 Roland Garros, tenisseverler için buruk geçecek. Çünkü turnuvanın yaşayan efsanesi Nadal, sakatlığı yüzünden 19 yıl sonra Paris'te korta çıkamayacak.

Nadal'ın, 2004'te sakatlığı sebebiyle yer alamadığı ve ilk kez 2005'te katıldığı Roland Garros'da geçen yıl da dahil 14 şampiyonluğu var.

Fransa Açık'a ev sahipliği yapan yerleşkede heykeli bulunan 36 yaşındaki Nadal, sol kalçasındaki sakatlık nedeniyle 4 ayı aşkın süredir tenis oynayamıyor.

22 şampiyonlukla en fazla grand slam turnuvası kazanan erkek tenisçi rekorunu Novak Djokovic ile paylaşan Nadal, sakatlığı sonrası dünya klasmanında 15. sıraya kadar geriledi.

- 5 seribaşı daha turnuvaya katılamayacak

Erkeklerde Nadal'ın yanı sıra Matteo Berrettini (dünya 20 numarası), Pablo Carreno (21), Marin Cilic (22) ve Nick Kyrgios (25), sakatlık gerekçesiyle Fransa Açık'ta mücadele edemeyecek.

Kadınlar dünya sıralamasının 29. basamağındaki Paula Badosa da sakatlığı nedeniyle turnuvayı kaçıracak.

- Toplam ödül yüzde 12 arttı

2023 Fransa Açık'ta dağıtılan toplam para ödülü, geçen yıla göre yüzde 12,3 artarak 49,6 milyon avroya (yaklaşık 1 milyar lira) yükseldi.

Geçen yıl 2,2 milyon avro verilen tek kadınlar ve tek erkekler şampiyonları, 2023'te 2,3 milyon avro (yaklaşık 49,3 milyon lira) alacak.

- 20 yaşındaki Alcaraz hayalini gerçekleştirme peşinde

2022 ABD Açık'ta kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğuna ulaşarak dünya klasmanında 1 numaraya çıkan en genç erkek tenisçi olan Carlos Alcaraz, idolü Nadal'ın yokluğunda Fransa Açık'ı kazanmanın hayalini kuruyor.

Bu yıl toprak kort sezonunun önemli turnuvaları Barcelona Açık ve Madrid Masters'ta mutlu sona ulaşan Alcaraz'ın, bunun için Roland Garros'da 2 kupası bulunan Novak Djokovic'in yanı sıra Daniil Medvedev, Holger Rune, Andrey Rublev gibi organizasyona formda gelen isimleri mağlup etmesi gerekiyor.

20 yaşındaki Alcaraz (1 numaralı seribaşı) kura sonucu 2021 finalisti Stefanos Tsitsipas (5), Felix Auger-Aliassime (10), Lorenzo Musetti (17) ile ana tablonun aynı çeyreğinde, Djokovic (3), Rublev (7), Karen Khachanov (11) ve Hubert Hurkacz (13) ile de ana tablonun aynı yarısında yer aldı.

Geçen yılın finalisti Casper Ruud'un (4) bulunduğu ana tablonun diğer yarısında ise Medvedev (2), Rune (6), Jannik Sinner (8), Taylor Fritz (9) ve Frances Tiafoe (12) öne çıkıyor.

- Son şampiyon Swiatek 1 numarada kalmak için mücadele edecek

Geçen yılın nisan ayından bu yana kadınlar dünya sıralamasının zirvesinde yer alan Iga Swiatek ile kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğunu elde ettiği 2023 Avustralya Açık'ın ardından klasmanda 2 numaraya çıkan Aryna Sabalenka, hem kupa hem de 1 numara unvanı için korta çıkacak.

Sabalenka, Fransa Açık'ı 2020 ve 2022'de kazanan Swiatek'in çeyrek finale yükselememesi durumunda 12 Haziran'da dünya sıralamasının yeni 1 numarası olacak.

31 Mayıs'ta 22. yaş gününü kutlayacak Swiatek'in zirvede kalmak için Sabalenka son 16 ve çeyrek finale çıkarsa yarı finale, Sabalenka yarı finale çıkarsa finale, Sabalenka finale çıkarsa ise şampiyonluğa ihtiyacı var.

Son 16 turunda 2021 şampiyonu Barbora Krejcikova (13 numaralı seribaşı), çeyrek finalde ise geçen yılın finalisti Coco Gauff (6) ya da Veronika Kudermetova (11) ile eşleşmesi muhtemel Swiatek'in başı çektiği ana tablonun ilk yarısında ayrıca Roma Açık şampiyonu Elena Rybakina (4), Ons Jabeur (7) ve Petra Kvitova (10) da bulunuyor.

Sabalenka'nın (2) final yolundaki rakipleri arasında ise Jessica Pegula (3), Caroline Garcia (5), Maria Sakkari (8), Daria Kasatkina (9) ve 2017 şampiyonu Jelena Ostapenko (17) dikkati çekiyor.

- Turnuvanın tarihçesi

İlk defa 1891 yılında "Fransa Şampiyonası" adıyla düzenlenen turnuvaya, yalnızca ulusal çaptaki erkek tenisçilerin katılımı kabul edildi. 1897'de kadınların da yarışmaya başladığı Fransa Şampiyonası'na 1902'de karışık çiftler, 1907'de ise çift kadınlar karşılaşmaları eklendi.

1925'ten itibaren uluslararası katılımcıların da mücadele ettiği turnuva, profesyonel oyuncular ile amatörlerin karşılaşmasına izin verildiği "açık dönem" olarak nitelendirilen 1968 yılında tenisçilerin yarıştığı ilk grand slam oldu. Turnuvaya adını veren "Roland Garros" kortunun 1928'deki inşasına kadar şampiyona "Stade Français" ve "Racing Club de France" sahalarında oynandı.

Fransa Tenis Federasyonu, 1927 yılında ABD topraklarında Davis Kupası'nı kazanan "Silahşörler" lakaplı Fransız tenisçiler Jacques Brugnon, Jean Borotra, Henri Cochet ve Rene Lacoste'un bir yıl sonra Paris'te düzenlenecek rövanş maçı için yeni bir saha inşa etme kararı aldı.

Yeni kort için "Stade Français"in hissedarlarına ait "Porte d'Auteuil" arazisi uygun görüldü. Kortun yapılabilmesi için tek şart, "Stade Français"in ünlü eski üyelerinden pilot Roland Garros'un isminin verilmesiydi. Roland Garros, 23 Eylül 1913'te Akdeniz'i uçakla geçen ilk insan olarak havacılık tarihine adını yazdırmıştı.

İnşa edildiği 1928'den beri turnuvanın merkez kortu olarak hizmet veren Philippe Chatrier'nin kapasitesi, 2019'da başlatılan yenileme sonrası 15 bin 225'e çıktı. 2020'de tamamlanan çalışma sonucu korta, açılır-kapanır çatı sistemi de eklendi.

- Toprak kortun farkı

Fransa Açık, toprak kortta oynanan tek grand slam turnuvası olma özelliğini taşıyor.

Toprak kort, sert ve çim zemine göre topun hızının azalmasına ve yerden daha fazla yükselmesine yol açıyor. Kort, bu özelliğiyle uzun rallilerin yaşanmasına olanak sağlıyor ve çok güçlü servis kullanamayan tenisçilerin zafiyetini kapatıyor.

Bu nedenle kariyerinde birçok grand slam şampiyonluğu bulunan John McEnroe, Stefan Edberg, Pete Sampras, Boris Becker, Venus Williams, Martina Hingis, Lindsay Davenport, Angelique Kerber gibi tenisçiler bu turnuvayı kazanamadı.

- Fransa Açık'ın "en"leri

En fazla şampiyonluk yaşayan isimlerin, tek erkeklerde İspanyol Rafael Nadal, tek kadınlarda ise ABD'li Chris Evert olduğu Fransa Açık'ta, uluslararası katılıma izin verilen 1925 yılından itibaren elde edilen bazı rekorlar şöyle:

- Teklerde en fazla kazananlar

Erkekler:

Rafael Nadal (İspanya) - 14 kez (2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022)

Björn Borg (İsveç) - 6 (1974, 1975, 1978, 1979, 1980, 1981)

Kadınlar:

Chris Evert (ABD) - 7 (1974, 1975, 1979, 1980, 1983, 1985, 1986)

Steffi Graf (Almanya) - 6 (1987, 1988, 1993, 1995, 1996, 1999)

- Üst üste en fazla kazananlar

Erkekler:

Rafael Nadal (İspanya) (2010-14) - 5 kez

Björn Borg (İsveç) (1978-81), Rafael Nadal (İspanya) (2005-08 ve 2017-20) - 4

Kadınlar:

*Helen Wills (ABD) (1928-30), *Hilde Sperling (Danimarka) (1935-37), Monica Seles (ABD) (1990-92), Justine Henin (Belçika) (2005-07) - 3

- Üst üste en fazla maç kazanan

Erkekler: Rafael Nadal (İspanya) - 39 galibiyet (2010-2015)

Kadınlar: Chris Evert (ABD) - 29 galibiyet (1974-1981)

- Son 10 yılın kazananları

Erkekler:

2013 - Rafael Nadal (İspanya)

2014 - Rafael Nadal (İspanya)

2015 - Stanislas Wawrinka (İsviçre)

2016 - Novak Djokovic (Sırbistan)

2017 - Rafael Nadal (İspanya)

2018 - Rafael Nadal (İspanya)

2019 - Rafael Nadal (İspanya)

2020 - Rafael Nadal (İspanya)

2021 - Novak Djokovic (Sırbistan)

2022 - Rafael Nadal (İspanya)

Kadınlar:

2013 - Serena Williams (ABD)

2014 - Maria Sharapova (Rusya)

2015 - Serena Williams (ABD)

2016 - Garbine Muguruza (İspanya)

2017 - Jelena Ostapenko (Letonya)

2018 - Simona Halep (Romanya)

2019 - Ashleigh Barty (Avustralya)

2020 - Iga Swiatek (Polonya)

2021 - Barbora Krejcikova (Çekya)

2022 - Iga Swiatek (Polonya)

- En genç kazanan

Erkekler: Michael Chang (ABD) - 17 yaş, 3 ay (1989)

Kadınlar: Monica Seles (ABD) - 16 yaş, 6 ay (1990)

- En yaşlı kazanan

Erkekler: Rafael Nadal (İspanya) - 36 yaş, 2 gün (2022)

Kadınlar: *Zsuzsa Kormoczy (Macaristan) - 33 yaş, 9 ay (1958)

- Seri başı olmadan kazanan

Erkekler: *Marcel Bernard (Fransa) (1946), Mats Wilander (İsveç) (1982), Gustavo Kuerten (Brezilya) (1997), Gaston Gaudio (Arjantin) (2004)

Kadınlar: *Margaret Scriven (Büyük Britanya) (1933), Jelena Ostapenko (Letonya) (2017), Iga Swiatek (Polonya) (2020), Barbora Krejcikova (Çekya) (2021)

NOT: * Açık dönem (1968 yılında profesyonel tenisçilerin, amatör oyuncularla karşılaşmasına izin verilmesi) öncesinde kazanılan şampiyonluklar dahil.

AA