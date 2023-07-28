İstanbul

Şirket açıklamasına göre, 25-28 Temmuz tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen IDEF'23'te 7 ürününü ilk kez görücüye çıkaran Roketsan, fuarda ilgi gördü. Bu yıl 35'inci yaşını kutlayan şirket, fuara 30’a yakın ürünüyle katıldı.

Çok sayıda Türk ve yabancı devlet yetkilisini, askeri delegasyonları ve sektör profesyonellerini standında ağırlayan Roketsan, fuarda 5 yeni iş birliği anlaşmasına da imza attı.

Roketsan'ın IDEF'23'teki ilk imzası, fuarın ikinci günü olan 26 Temmuz'da, Havelsan, Asisguard ve Kraken firmaları ile "Çaka Dalış Yapabilen Kamikaze İnsansız Deniz Aracı İşbirliği Anlaşması" oldu.

27 Temmuz'da ise 4 yeni anlaşmaya imza atıldı. Bunlardan ikisi Roketsan ve Aselsan arasında imzalanan “Kara Atmaca Projesi Taktik Haberleşme Altyapısı” ve "Kaideye Monteli Cirit Silah Sistemi ASELFLIR-410 Elektro-Optik Sistemi Tedariki Projesi" iş birliği anlaşmaları oldu.

Diğer anlaşmalar ise Asfat AŞ ile "Onur-1 Mod-3 Tapası ve Muhteviyatları Tedariki Sözleşmesi” ve "İşbir Elektrik Sanayi ile İş Birliği Anlaşması” olarak gerçekleşti.

"Tam bağımsız Türkiye için üretmeyi sürdüreceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, Türkiye'nin roket, füze ve mühimmat üreticisi olarak bu yıl 35’inci yaşını kutlayan Roketsan'ın, IDEF'23’e, organizasyonun en büyük stantlarından birinde, 7'si ilk kez sergilenen 30 ürünüyle katıldığını ifade etti.

IDEF'in kendileri için büyük önem taşıdığını belirten İkinci, şunları kaydetti:

"Bu fuara güçlü kadromuz ve gerçekleştirdiğimiz katılım ile firmamızın ürünlerini yerli ve yabancı yüzlerce devlet yetkilisi, askeri delegasyon ve sektör profesyonellerine tanıttık. Öte yandan Aselsan, Havelsan, Asfat AŞ ve Kraken firmalarımız ile imzaladığımız yeni iş birliği anlaşmaları ile de yarınlara daha büyük güven, milli savunmamıza daha çok güç kazandıracak adımlar attık. Buradan aldığımız güç sayesinde, adı açıklanan veya gizlilik içinde yürütülen onlarca AR-GE projemiz ile tam bağımsız Türkiye için araştırmayı, geliştirmeyi ve üretmeyi sürdüreceğiz."

İlk kez sergilenen ürünler ilgi gördü

Dünyadaki muadillerine göre fiyat performans açısından öne çıkan ve tüm dünyada tercih edilir hale gelen ürünleriyle ilgiyi toplayan Roketsan, ilk kez sergilediği ürünlerle de fuarda ilgi gördü.

Roketsan'ın IDEF'23'te ilk kez sergilediği ürünler; Uzun Menzilli Tanksavar Füze Sistemi UMTAS'ın yeni versiyonları UMTAS-GM Blok-1 ve Blok-2, Mini Akıllı Mühimmat ürün ailesinin Kızılötesi Görüntüleyici Arayıcı (IIR) başlıklı versiyonları MAM-L IIR, MAM-T IIR, Uzun Menzilli Hava Savunma Sistemi SİPER, Havadan Karaya Balistik Süpersonik Füze İHA-230, Mobil Hava Savunma Sistemi ve Taktik Füze Fırlatma Sistemi KMC'nin yeni geliştirilen versiyonu KMC-U oldu.

Bunun yanı sıra fuar boyunca Roketsan standını ziyaret eden katılımcılar, 30'a yakın kara, hava ve deniz sistemini inceleme ve bilgi alma imkanı buldu.

Roketsan'ın fuarda sergilediği diğer ürünler arasında şunlar yer aldı:

"CİRİT Lazer Güdümlü Füze, Orta Menzilli Tanksavar Füze Sistemi OMTAS, Uzun Menzilli Tanksavar Füze Sistemi UMTAS, Lazer Güdümlü Uzun Menzilli Tanksavar Füze Sistemi L-UMTAS, KARAOK Kısa Menzilli Tanksavar Silahı, Mini Akıllı Mühimmatlar MAM-C, MAM-L ve MAM-T, MK-82 Genel Maksat Bombaları için TEBER82 Güdüm Kiti ve LAÇİN Güdüm Kiti, Stand-Off Mühimmatı SOM, ÇAKIR Seyir Füzesi, ATMACA Gemisavar Füzesi, ALKA Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi, SUNGUR Hava Savunma Füze Sistemi, HİSAR Hava Savunma Füzeleri HİSAR-A ve HİSAR-O, LEVENT Yakın Hava Savunma Sistemi, Yeni Nesil Ağır Sınıf Torpido AKYA, TRLG – 122 ve TRLG – 230 Füzeleri, TRG-300 Füzesi, BORA Füzesi."

AA