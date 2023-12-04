İstanbul

Roket, füze ve mühimmat alanlarında Türkiye'nin dünya çapındaki en önemli oyuncusu olan Roketsan, Türkiye'nin Akdeniz'deki köklü komşusu Mısır ile savunma sanayisi alanındaki ilişkilerini geliştirmek için Egypt Defence Expo'ya (EDEX Fuarı) katılarak, Türkiye ve Mısır arasındaki savunma sanayisi köprülerinin kurulmasında önemli rol almayı planlıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, uluslararası alanda 400'ün üzerinde firmayı ve 30 binin üzerinden katılımcıyı ağırlayan EDEX 2023 bugün Mısır'da başladı.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve 7 Aralık'a kadar sürecek fuar, Türk savunma sanayisi için önemli fırsatlar barındırıyor. Roketsan da geniş ürün yelpazesi ve deneyimli kadrosuyla güçlü bir katılım sağladığı fuarda önemli ihracat başarılarına imza atmayı ve Türkiye ve Mısır arasındaki savunma sanayisinin köprülerinin kurulmasında önemli rol almayı hedefliyor.

Roketsan, önemli ticari görüşmeler yapacağı bu fuarda son teknoloji ürünlerini de sergiliyor. Firma, burada TRLG-230 füzesini, mini akıllı mühimmatlar MAM-C, MAM-L ve MAM-T’yi, lazer güdümlü uzun menzilli tanksavar füze sistemi L-UMTAS'ı, orta menzilli tanksavar silah sistemi OMTAS'ı, KARAOK kısa menzilli tanksavar silahını ve ATMACA gemisavar füzesini katılımcıların ilgisine sunuyor.