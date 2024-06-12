İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, il genelindeki yayla yollarında çığ temizleme ve yol açma çalışmalarının 18 Mayıs'ta başladığı belirtildi.

Çalışmaların bitme noktasına geldiğine işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sorumluluk alanımızda 8 bin 600 kilometre yol ağı bulunurken, bunun çoğunluğunu yayla yolları oluşturmaktadır. Türkiye'de özel idare alanında en uzun üçüncü yol ağında bulunan ilimizde çığ açma çalışmalarında 6 yükleyici iş makinesi, 12 personel görev almaktadır. Gelinen noktada bugün itibarıyla çalışmaların yüzde 90'ı tamamlanmıştır."

Açıklamada, çalışmaların Ardeşen'de 13, Fındıklı'da 8, Çamlıhemşin'de 7 yayla yolunda tamamlandığı, diğerlerinde ise devam ettiği bildirildi.