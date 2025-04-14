Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olan Net Global Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, kalan maçları iyi şekilde bitirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Çalımbay, karşılaşmanın ardından BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında, puan almak için çıktıkları bir maçta yenildikleri için üzgün olduklarını belirtti.

Maça iyi başladıklarını ve pozisyon bulduklarını aktaran Çalımbay, "Maçın başlarında yenileceğimizi aklımın ucundan geçirmiyordum." dedi.

Çalımbay, karşılaşmanın hakemi Yasin Kol'u eleştirerek, aleyhlerine verilen faul pozisyonunda Anderson Talisca'nın frikikten gol bulduğunu aktardı.

Karşılaşmanın ilk yarısının bitimine doğru Fenerbahçe'nin golü bularak devre arasına girdiğini dile getiren Çalımbay, "Golü yemeden içeri girseydik bambaşka şekle gelebilirdik. Sahaya ikinci yarıda çıktık, ikinci yarıda tekrar güzel şeyler yaptık." diye konuştu.

"Kalan maçlarımızı güzel bir şekilde bitirmeye çalışacağız"

Beklemedikleri iki gol daha yediklerini vurgulayan Çalımbay, "Normalde özellikle ilk yarı oynadığımız oyunla rahatlıkla puan alabileceğimiz bir maçtı. Ama maalesef olmadı, yapacak bir şey de yok. Bundan sonra zaten kalan az maçımız var, onları güzel şekilde bitirmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Çalımbay, karşılaşmanın hakemi Yasin Kol'dan hata yapmasını beklediklerini söyleyerek, şunları kaydetti:

"Gerçekten bekliyordum çünkü biz daha önce onunla bir şey geçirdik. Gerçekten de ölü bir yerden çok iyi bir yerden, Talisca'nın rahatlıkla gol atacağı bir yerden faul verdi. Ona bakarsanız bizim iki oyuncuyu köşede korner yakınında düşürdüler. Çıkarıp ne bir tane sarı kart verdi ne de doğru dürüst bir faul verdi. Yani hakeme baktığınız zaman öyle. Tabii ki Mourinho öyle diyebilir, yani kendisine göre öyle söyleyebilir. Ama biz de memnun değildik, kesinlikle memnun değildik. Ben o pozisyonun faul olduğuna inanmıyorum. Çünkü biz seyrettik. Geldik baktık adam geçiyor topu ve ona çarpıyor, başka bir şey yok."

"Kritik maçlarımız var"

Tribünleri doldurarak takımlarına destek veren taraftarlara teşekkür eden Çalımbay, onların desteğiyle iyi bir oyun oynadıklarını ifade etti.

Taraftarlardan lig bitimine kadar aynı desteği vermelerini isteyen Çalımbay, "Ne olursa olsun lig bitene kadar aynı şekilde maçlara gelmeleri gerekiyor." diye konuştu.

Maçta ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını ifade eden Çalımbay, "Kalan maçlarımız var, kritik maçlar var ve onları almamız gerekiyor. Göztepe maçı bizim için bir dönüm noktasıydı. Kalan maçlarda o şekilde oynayıp almamız gerekiyor. Elimizdeki kadro belli, her şey belli." diyerek sözlerini tamamladı.