14 Mayıs’ta gerçekleşecek seçimler Türkiye’de olduğu gibi dünya kamuoyunun da gündeminde…

İngiliz Haber Ajansı Reuters seçimler ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili çarpıcı bir haber daha paylaştı.

Haber “Seçim kampanyası ustası, Erdoğan en zorlu yarışla karşı karşıya” başlığı ile sunuldu.

“20 yılı aşkın bir süredir Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimlerin lorduydu. Pazar günü, rakibi Kemal Kılıçdaroğlu’nun karşısında yapılacak oylamada Türkiye’yi sert bir şekilde yöneten girişken siyasetçinin iyi niyetli bir şekilde seçimi kabul edeceği ve ofisten sessizce çıkacağına inanmak çok güç” yorumu yapıldı.

“Birçok Türk ki buna yeni nesil seçmenler de dahil değişim için özlem duyuyor. Artan enflasyon, Türk Lirası’nın değer kaybı ve yaşam standartlarının keskin düşüşü ve Şubat ayında yaşanan ve 50 binden fazla insanın ölümüne sebep olan depremlerle Türk halkı hırpalandı” denildi.

Seçimi Erdoğan’ın kaybetmesi durumunda sonuçlara itiraz etme ihtimali ile ilgili olarak, “Düzensizlikler olması durumunda seçim kuruluna başvurularda bulunulabilir. Bunu muhalefet partisi CHP de yapabilir. Seçimi kaybederse Erdoğan’ın ofisi terk etmeyeceğini söylemek tamamen anlamsız ve asılsız” dedi.

“Atatürk’e rakip olma amacındaki bir Sultan”

Haberin devamında seçimin ikinci tura kalmasının “olası bir senaryo” olduğuna dikkat çekilirken, “Bazı açılardan Erdoğan ve AKP, Türkiye’yi Atatürk’ün laik tutumundan daha İslam kökenli bir ajandaya kaydırdı. Muhalifleri onu Atatürk’e rakip olma amacındaki bir Sultan’a benzetiyor” yorumu yapıldı.

Haberde, “Erdoğan’ın yenilmesi, Türkiye’yi daha laik ve demokratik bir ülke haline getirebilir. Kılıçdaroğlu da devlet kurumlarına bağımsızlık getirme vaadinde bulundu. Erdoğan zafer elde ederse, uzmanlar siyasi rakiplerine ve kalan diğer bağımsız kurumlara karşı çok daha sert bir müdahale edileceğini söylüyor” yorumu da yapıldı.

“ERDOĞAN ZAFER KAZANIRSA…”

Analizde ayrıca , “Arka arkaya aldığı zaferlerle Erdoğan’ın iktidarına karşı herhangi bir tepkiye toleransı azaldı ve otokratik bir rejime evrildi. Devletin kritik kurumlarının içi boşaltıldı. Bir dönem kendisine yakın olan müttefikleri muhalefete geçti. Pazar günü yapılacak seçimler bir dönüm noktası olabilir” yorumu da yapıldı.

“Erdoğan’ın yenilmesi, Türkiye’yi daha laik ve demokratik bir ülke haline getirebilir ve Kılıçdaroğlu da devlet kurumlarına bağımsızlık getirme vaadinde bulundu. Erdoğan zafer elde ederse, uzmanlar siyasi rakiplerine ve kalan diğer bağımsız kurumlara karşı çok daha sert bir müdahale edileceğini söylüyor” ifadesine yer verildi.

HABER:DUHA SENA OSKAY