İSTANBUL- Haziran ayı başında kapılarını açan Restoran Modern, İstanbul’un kültür, sanat ve tarihinden ilham alan çağdaş bir yemek deneyimi sunuyor. Misafirlerini, Türk mutfağına modern bir yorum getiren lezzetleri eşliğinde, Tarihi Yarım Ada’nın nefes kesen manzarasını sunan şık mekanında ağırlıyor.

Restoran Modern’in Executive Chef’i Tuğçe Mirza Canik, Yeditepe Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü mezunu genç bir şef. 10 yıla yaklaşan kariyeri boyunca DoubleTree by Hilton Moda ve Gaea Restaurant gibi yerlerde deneyim kazandı. Norveç başkenti Oslo’da yer alan 3 Michelin yıldızlı Maaemo Restoran’da staj yaptı. Osterio Salvatore’nin Head Chef’i olarak görev aldıktan sonra, sırasıyla Del Mare ve Food Hall Istanbul & Han 1831 Meyhane’de Yiyecek İçecek Koordinatörü olarak çalıştı.

HABER: MERVE ELÇİ