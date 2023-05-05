ANKARA AA- CerModern'de, ayrıntılı tasvirleri ile adından söz ettiren ve Osman Hamdi Bey'in ilk öğrencilerinden olan Dağ'ın eserleri ilk kez bir araya getirilerek, "Zaman ve Mekanın Büyüsünde Bir Ressam: Şevket Dağ" sergisinde başkentlilerin beğenisine sunuldu.

Humanis'in organizasyonuyla düzenlenen sergide, Dağ'ın ünlü "Ayasofya İçi" eseri dahil toplam 65 tablosu, eskizleri, kullandığı paleti, boya kutusu, şövalesi ve yazışmaları gibi kişisel eşyaları da yer aldı.

Sergideki bir duvar yazısında, ressam Cemal Tollu'nun şu ifadelerine yer verildi:

"İslam dininin, insan resmi yapmayı yasakladığını söylerler. Bununla beraber İslam sanatında minyatür şeklinde çok ileri bir resim sanatı vardı. Fakat koyu bir taassubun düşüncelere hakim olduğunu ve bu yüzden yakın zamana kadar resim yapanlara pek iyi gözle bakılmadığını biliyoruz. Böyle bir devirde bir Türk'ün ressamlığı meslek olarak seçmiş olmasının büyük bir cesaret sayılacağı muhakkaktır. İşte Şevket Dağ, bu cesur ve fedakar insanlardan biridir."

Sergi için hazırlanan 400 sayfalık özel albümde, Sinan Genim, Fahri Özdemir, Evrim Altuğ, Malik Aksel, Cemal Tollu ve Şeref Akdik'in yazılarının yanı sıra eserleri ve kendisiyle ilgili doküman ve objelerinin görselleri, koleksiyonerlerden toplanan eserler ve sanatçının çalışmaları kapsamlı şekilde yer buldu.

"Biz sanatın iyileştirici gücüne inanıyoruz"

Serginin açılışında bilgi veren Humanis CEO'su Yunus Sancak, bir soru üzerine Humanis'in sadece ilaç üreten bir şirket olmadığını sağlığı bütünüyle ele aldıklarını dile getirdi.

Sanat aktivitelerine sürdürülebilir şekilde destek vermek istediklerini belirten Sancak, "Biz sanatın iyileştirici gücüne inanıyoruz. Dünya Sağlık Örgütü de zaten son 20 yılda yapılan yaklaşık 3 bin bilimsel çalışmayı da referans göstererek 2019'da bir rapor yayınladı. Bu raporda ülkelere, üyelere sanatın, sağlığın korunmasında ve hastalıkların iyileştirilmesinde, daha fazla kullanılması gerektiğini tavsiye etti." ifadesini kullandı.

Sancak, serginin düzenlenme sürecine ilişkin, "Bu sergi bizim için çok heyecan verici. Yaklaşık 42 koleksiyonerden 65 eser yer alıyor. O yüzden bunu bir ilk olarak gerçekleştirmek bizim için ayrıca heyecan verici." ifadelerini kullandı.

Gelecek projelerle ilgili Sancak, şu bilgileri verdi:

"Planlarımız var. Fikirlerimiz var. Öncelikle bu sergiye, daha sonrasında 19 Eylül'de İstanbul'da yapacağımız sergiye şu anda odaklanmış durumdayız. Fakat az önce de dediğim gibi biz sanatın iyileştirici gücüne güveniyoruz."

Serginin açılışında Proje Direktörü Fahri Özdemir, tiyatro oyuncuları Volkan Severcan ve Tamer Levent ile Saya Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cem Mengi de sanatın önemine vurgu yaptı.