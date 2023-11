Haber: Damla Oya Erman

CNN'e yaptığı bir röportajda, özellikle 2022 Haziran'ında Roe v. Wade'in iptali, iklim krizi ve küresel çapta etkili olan Covid-19'un etkilerine vurgu yaparak, "Tarih boyunca çok karanlık bir an gibi hissediyor ve çok ezici ve anksiyete oluşturan bir hal alabilir," dedi. Ancak Rawles, bu karanlık anı bir düşünce ve yeniden başlama fırsatı olarak gördüğünü belirterek, "Işığın olmadığı yerde karanlık bir an yoktur," dedi.

Rawles'ın bu karanlık temayı eserlerine yansıttığı en son projesi "A Certain Oblivion" (Belirli Bir Unutkanlık). Bu çalışma, 10 büyük ölçekli tablo üzerinden genç kadın ve kızların su içindeki hareketini yakalıyor. Opaque siyah alanların oluşturduğu belirsizlik, resimlere belirgin bir gizem katarken, konuların yüzleri ve bedenleri ışığa doğru yönlendirilmiş, ağırlık içinde umut dolu bir göksel varlıkla karşımıza çıkıyor.

Lehmann Maupin galerisinde sergilenen "A Certain Oblivion", Rawles'ın Doğu Kıyısı'nda düzenlenen ilk büyük solo sergisi olma özelliğini taşıyor. Sanatçı, seriyi Ocak ayından bu yana çalıştığını ve serginin kurulumundan önce son düzenlemeleri yapmak için son ana kadar resim yaptığını belirtiyor.

Rawles, eserlerinde su, gücü ve içinde taşıdığı mirası tasvir etmedeki temel bir motif üzerine odaklanıyor. Önceki eserlerinde, siyah bedenleri beyaz kıyafetlere bürünmüş bir şekilde daha parlak mavi tonlarda tasvir etmişti. Françoise Vergès, geçen yıl Berlin Bienali'nde bir performansı küratörlük etmiş ve Rawles'ın eserlerini "su hafızadır... siyah neşe ve acıyı yan yana koyduğunu" ifade etmişti.

"A Certain Oblivion", su temsili konusundaki Rawles'ın pratiğindeki önemli bir tema olan suyun gücünü, şeklini ve içinde bulundurduğu mirasları yakından keşfeder. Rawles, "Suyla ilgili sevdiğim şey, vücuda ne yaptığıdır, formu soyutlamasıdır. İşimin hareket halinde gibi görünmesini istiyorum. Hiçbiri hareketsiz değil, pozlanmış portreler değil, bu figürler hareket halindedir" diyor.

Rawles, eserlerindeki dinamizmi oluşturmak için işinin ölçeğinin önemli olduğuna inanıyor. "A Certain Oblivion"da, konu ile su arasındaki ilişki ve oranlar gerçeklikten hafifçe sapmış, bu da soyutlama ve dekonstrüksiyon hissi yaratmış. Farklı açılardan bakıldığında, konuların bedenleri farklı görünüyor, suyun özü gibi etkileyici bir atmosfer yaratıyor. Rawles, "Figürler neredeyse biraz daha küçük gibi ama su çok büyük, önündeyken sanki suyun içindeymişsiniz gibi hissediyorsunuz ve bu da etkileyici" diyor.

Rawles, eserlerinde suyun önemini sürdürürken, "A Certain Oblivion" farklı temalarla oynamıştır. "Siyah bedenleri herhangi bir suya koyarsanız, bağlantılı tarihle ilgili bir alt akım vardır," diyor, önceki eserlerin köleliğin miraslarına işaret ettiğini belirterek. Ancak "A Certain Oblivion"da Rawles, form, süreç ve konu bakımından farklı temalarla oynuyor. "Bu çalışma grubunda, kızlarımı sadece dişi formu temsil etmek için kullandım, ve tesadüfen siyah oldular."

Rawles, "Beyond the Certain Oblivion" adlı bir çalışmasında, Roe'nin iptal edilmesinde rol oynayan on üç tetikleme durumunun bir haritasını çizdi ve bunları resmin dalgaları içinde belirsizleştirdi. "Benim için bir sanatçı olarak bugün nerede olduğumuzu kaydetmek... Tarihsel bağlam için ve bu olayın bu zamanda meydana geldiğini hatırlamamız için kayıt tutma açısından, umarım bu parça bir kuruluşa gitmesi gerekir," diyor.

Ancak Rawles, kolektif geçmişimizi ve şu anki ortak mücadelemizi düşünmesi kadar, aynı zamanda geleceği düşünüyor. "Kızlarımın bu sonraki nesil olduğ

unu ve onların kendi varoluşlarını nasıl istediklerini hayal etme gücüne sahip olduklarına inanıyorum," diyor.

Calida Rawles'ın "A Certain Oblivion" sergisi, 9 Kasım'dan 16 Aralık'a kadar Lehmann Maupin galerisinde sergileniyor.