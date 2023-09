Ankara

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Cumhuriyet Müzesi bünyesinde yer alan Sığınak Kültür Sanat'taki açılışta, Bakanlığın destekleriyle gerçekleştirilen, Dal'ın ilk kişisel sergisinde olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Serginin isminin çok özel ve farklı olduğunu belirten Yazgı, şöyle konuştu:

"Obses(if)sive, bunu aslında, Onur'un uzun yıllar boyunca hem mimarlık hem sanat çalışmaları sırasında yaşadığı duygu karmaşası içindeki huzursuzluğun içindeki 'huzur' diye biz tanımlıyoruz. Onur beyin eserlerinde mimari ögelerin öne çıktığını görüyoruz. Sanatçımızın huzursuzluğunun içindeki huzuru bulduğu eserlerin yer aldığı bu sergi, sanatseverlerin de herkesin kendine ait yorumlarıyla, çok özel anılarla ayrılacağını düşündüğüm bir sergi."

Sanatçı Onur Dal ise desteklerinden dolayı Kültür ve Turizm Bakanlığına teşekkür etti.

Dal, duygularını şöyle ifade etti:

"Yıllardır hayalini kurduğum, ortaokul hayatımdan beri an be an çizdiğim eserlerin sizler tarafından görülmesi beni daha fazla mutlu ediyor. Bu mekan, yaptığım bu işleri anlamlı hale getirdi. Ben çizerken keyif aldım. Tüm Ankaralıları bekliyoruz."

Konuşmaların ardından Bakan Yardımcısı Yazgı, Dal ve çok sayıda sanatsever sergiyi gezdi.

Beton döküm eserler ile akrilik ve karışık teknikle hazırlanan 85 tablonun yer aldığı sergi, 20 Ekim'e kadar gezilebilecek.

