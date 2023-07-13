Ankara

En fazla etap kazanan sporcu rekoruna tek başına sahip olmak için katıldığı Fransa Bisiklet Turu'nun (Tour de France) 8. etabında geçirdiği kaza sonucu sakatlanarak organizasyondan çekilmek zorunda kalan Cavendish, sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.

Sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından hastane yatağında video paylaşan 38 yaşındaki sporcu, "Sağ köprücük kemiğim kırık. Ameliyatla plaka takıldı. Önceden aynı bölgeden ameliyat olduğum ve son kazada, önceki plakalar da çıktığı için, normalde birkaç hafta süren tedavi sürecim biraz daha uzayacak. Ama sonuçta beklemem gereken süre, yine birkaç hafta olacak, sonra mutlu günler geri gelecek." ifadelerini kullandı.

34 birincilikle Fransa Bisiklet Turu'nun en fazla etap kazanan sporcusu rekorunu Belçikalı Eddy Merckx ile paylaşan Cavendish, bu rekora tek başına sahip olmak amacıyla bu sezonki organizasyona dahil olmuş ve yaşadığı kazanın ardından bunu başaramamıştı.

Fransa Bisiklet Turu'na son bir kez daha katılabilir

Sezon sonunda emekliye ayrılacağını önceden duyuran Cavendish'in, Fransa Bisiklet Turu'nda rekorun tek sahibi konumuna gelmesi için, önünde bir fırsat daha bulunuyor.

Takımı Astana-Qazaqstan'ın sahibi Alexander Vinokourov, Fransa basınına yaptığı açıklamada, son kazanın ardından Cavendish'e bir yıl daha sözleşme uzatma teklifinde bulunduklarını, Büyük Britanyalı bisikletçinin bu teklifi kabul etmesi halinde 2024 Fransa Bisiklet Turu'nda yer alacağını söyledi.

Tüm zamanların en iyi kısa mesafe bisikletçileri arasında yer alan Cavendish, Fransa Bisiklet Turu'nda 2011 ve 2021'de, 17 etap birinciliği elde ettiği İtalya Bisiklet Turu'nda 2013'te, 3 etabı ilk sırada tamamladığı İspanya Bisiklet Turu'nda 2010'da en çok puan toplayan sporcu olmuştu.

AA