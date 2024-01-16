Reklam Kurulu, bu yılın ilk toplantısında, aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulamalar nedeniyle işletmelere 24,6 milyon lira ceza verdi.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Kurulda, tüketicileri aldatan, yanıltan, tecrübe ve bilgi eksikliklerini istismar eden reklam ve haksız ticari uygulamaların incelendiği bildirildi.

Kurulca, ocak ayı toplantısında görüşülen 162 dosyadan 141'inin mevzuata aykırı bulunduğunun belirtildiği açıklamada, söz konusu reklam ve ticari uygulamalar hakkında durdurma cezası ile 24 milyon 608 bin 587 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildiği ifade edildi.

Açıklamada, tüketicileri aldatan, yanıltan, gerçekte olduğundan daha fazla indirim yapılıyormuş algısı oluşturan indirimli satış reklamları ve uygulamaları hakkında incelemelerde bulunulduğuna işaret edilerek, indirimli satış dosyaları hakkında durdurma cezası ile 7 milyon 46 bin 663 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Sadakat programları ele alındı

Kurulun, perakende ticaret sektöründe haksız rekabete yol açan yanıltıcı reklam ve uygulamalar ile tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla "Fiyat Bilgisi İçeren Reklamlar İle İndirimli Satış Reklamları Ve Ticari Uygulamaları Hakkında Klavuz"da yapılan değişiklikle indirimli satış reklamlarına ilişkin önemli ilke kararı aldığının belirtildiği açıklama, şu ifadelere yer verildi:

"Buna göre kılavuzda indirimli satış kapsamında değerlendirilmeyen belirlenen mal veya hizmet gruplarında tüketiciye uzun süreli fiyat indirimi hakkı veren indirim kartları, kuponlar, sadakat programları veya tüketicileri gelecekteki satın almalarına yönelik puan birikimine izin veren uygulamaların, satışa sunulan mal veya hizmetlerin büyük çoğunluğunu içerecek şekilde indirimli satış uygulaması haline dönüştüğü görüldü. Ayrıca sadakat programlarına (tüketicilere alışveriş yaptıklarında kullanabilecekleri kuponlar, puanlar ve teşvikler sunma gibi) kısa mesaj gönderimi, internet sitesi veya mobil uygulama üzerinden onay verilmesi gibi işlemlerle kolaylıkla katılım sağlanabildiği hususu incelendi. Bu uygulamaların reklam mevzuatı ile tüketicileri koruyucu düzenlemeleri bertaraf edecek biçimde, tüketicilerde gerçek dışı indirim algısı oluşturmak amacıyla kullanıldığı ve bu durumun tüketicilerdeki fiyat algısını bozucu ve tüketicileri yanıltıcı nitelikte olduğu değerlendirildi."

Açıklamada, tüketicileri aldatıcı nitelikte uygulamaların önüne geçmek amacıyla sadakat programıyla satışa sunulan mal veya hizmetlere ilişkin reklamlarda, "indirim", "tasarruf", "XY karta/üyelere özel indirim/fırsat", "indirim öncesi fiyat" gibi ibareler ya da üstü çizili fiyat veya aşağı yönlü trend grafiği gibi görseller kullanılarak indirim yapıldığına ilişkin izlenim oluşturulamayacağının ilke kararı olarak belirlendiği bildirildi.

Böylelikle tüketicilerin indirimli satış kampanyalarındaki fiyat karşılaştırmalarını zorlaştıran, aldatıcı uygulamalara karşı daha etkin şekilde korunmasına yönelik bütüncül bir adım atıldığına işaret edilen açıklamada, "İndirimli satış kampanyalarına ilişkin tüketicilerin manipülatif ve aldatıcı uygulamalar karşında korunmasına yönelik denetimlere Reklam Kurulu tarafından aralıksız devam ediliyor." ifadesi kullanıldı.