Ankara

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, iş gücü piyasasında birbirlerinden çalışan almamaya yönelik centilmenlik anlaşmaları yapılması suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla bazı teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturma sürecinde soruşturma tarafı teşebbüslerin, birbirlerinin çalışanlarının istihdam edilmesini engellemeyi ve çalışan hareketliliğini kısıtlamayı konu alan çalışan ayartmama anlaşması yapıp yapmadıkları incelendi. Bu anlaşmaların temelinde, işverenlerin en önemli girdilerden olan emek üzerinde rekabet etmekten karşılıklı olarak vazgeçmelerinin yattığı tespit edildi.

Çalışan ayartmama anlaşmaları emek faktörünün teşebbüsler arasındaki hareketliliğini azaltmasının yanı sıra emeğin karşılığı olan ücretlerin suni şekilde gerçek değerini bulamamasına da yol açabiliyor. Sonuç olarak çalışanların dağılımında etkinsizlik doğuyor ve iş gücü piyasalarındaki rekabetçi yapı zarar görebiliyor.

Bu kapsamda, haklarında soruşturma süreci devam eden, rekabete aykırı çalışan ayartmama anlaşmalarına taraf olmak suretiyle söz konusu kanunun ilgili maddesini ihlal ettikleri gerekçesiyle, D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret AŞ'ye 4 milyon 834 bin 124 lira, Vodafone Telekomünikasyon AŞ'ye 5 milyon 319 bin 292 lira, Zeplin Yazılım Sistemleri ve Bilgi Teknolojileri AŞ'ye 192 bin 973 lira, Arvato Lojistik Dış Ticaret ve E-Ticaret Hizmetleri AŞ'ye 2 milyon 159 bin 522 lira, Çiçeksepeti İnternet Hizmetleri AŞ'ye 517 bin 883 lira, Sosyo Plus Bilgi Bilişim Teknolojileri Danışmanlık Hizmetleri Ticaret AŞ'ye 1 milyon 94 bin 131 lira, TAB Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'ye 7 milyon 293 bin 869 lira, Vivense Teknoloji Hizmetleri ve Ticaret AŞ'ye 1 milyon 218 bin 89 lira, Türk Telekomünikasyon AŞ'ye 41 milyon 22 bin 658 lira, Zomato İnternet Hizmetleri Ticaret AŞ'ye 20 bin 827 lira, Binovist Bilişim Danışmanlık AŞ'ye 49 bin 831 lira, Bilge Adam Yazılım ve Teknoloji Anonim Şirketi'ne 2 milyon 183 bin 227 lira, Flo Mağazacılık ve Pazarlama AŞ'ye 18 milyon 21 bin 702 lira, Koçsistem Bilgi ve İletişim Hizmetleri AŞ’ye 6 milyon 513 bin 239 lira, LC Waikiki Mağazacılık Hizmetleri Ticaret AŞ'ye 59 milyon 590 bin 457 lira, Veripark Yazılım AŞ'ye 1 milyon 116 bin 70 lira idari para cezası verilmesine karar verildi.

Böylece Rekabet Kurulunca iş gücü piyasasına yönelik centilmenlik anlaşmalarıyla rekabete ilişkin kanunu ihlal ettikleri gerekçesiyle söz konusu 16 teşebbüse toplam 151 milyon 148 bin lira cezası verildi.

21 firmaya ceza verilmedi

Dosya konusu iddialar çerçevesinde Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettikleri tespit edilemediğinden idari para cezası verilmesine gerek olmadığına karar verilen teşebbüsler ise şöyle:

"- 41 29 Medya İnternet Eğitimi ve Danışmanlık Reklam Sanayi Dış Ticaret AŞ

- Anadolu Restoran İşletmeleri Ltd. Şti.

- Doğuş Planet Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri AŞ

- Etiya Bilgi Teknolojileri Yazılım Sanayi ve Ticaret AŞ

- Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti.

- Grupanya İnternet Hizmetleri İletişim Organizasyon Tanıtım ve Pazarlama AŞ

- Havas Worldwide İstanbul İletişim Hizmetleri AŞ

- İş Gıda AŞ

- Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret AŞ

- Meal Box Yemek ve Teknoloji AŞ

- Migros Ticaret AŞ

- Mobven Teknoloji AŞ

- Mynet Medya Yayıncılık Uluslararası Elektronik Bilgilendirme ve Haberleşme Hizmetleri AŞ

- Net Danışmanlık Eğitim ve Ticaret Ltd. Şti.

- Noktacom Medya İnternet Hizmetleri San. ve Tic. AŞ

- NTV Radyo ve Televizyon Yayıncılığı AŞ

- Peak Oyun Yazılım ve Pazarlama AŞ

- Pizza Restaurantları AŞ

- Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret AŞ

- Valensas Teknoloji Hizmetleri AŞ

- Yeşil Vadi Tarım Gıda AŞ."

AA