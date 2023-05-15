İSTANBUL- Akademisyen yazar Ilgım Veryeri Alaca’nın yazıp ödüllü illüstratör Uğur Altun’un resimlediği Şiir Bisikleti, çocukları şiirin zengin ve neşeli dünyasına davet ediyor. Kitapta göz alıcı resimlerin yanı sıra hayallerden taşan sürprizler de yer alıyor. Kapak resmi ve iç sayfalardaki bazı resimlerin yanlarındaki karekodlar, okuyucuları Uğur Altun’un hazırladığı benzersiz animasyonlara yönlendiriyor. Sürahinin Göbeği, Lego, Renklerin Dili ve tüm kalbî hislerle büyüyen Şiir Bisikleti’nde, neşeli duygu ve düşüncelerle örülü şiirler çocukları bekliyor.

HABER: MERVE ELÇİ