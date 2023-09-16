İstanbul

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz, Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest takımında forma giyen Emmanuel Bonaventure Dennis ile 2023-2024 sezonunun sonuna dek satın alma opsiyonlu kiralık olarak anlaşma sağladı. Emmanuel Bonaventure Dennis'e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."

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Nijeryalı forvet, kariyerinde ayrıca Zorya Luhansk, Club Brugge, Köln ve Watford formalarını da giydi.

AA