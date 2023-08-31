İSTANBUL (AA) - Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 19 yaşındaki futbolcunun 1 yıllığına kiralandığı bildirildi

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RAMS Başakşehir, açıklamasında, "Kulübümüz son olarak İtalya ekiplerinden Torino'da forma giyen Emirhan İlkhan ile 2023-2024 sezonunun sonuna dek anlaşma sağladı. Emirhan İlkhan'a ailemize 'hoş geldin' diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı

Futbola Beşiktaş altyapısında başlayıp A takıma yükselen Emirhan İlkhan, geçtiğimiz sezon başında Torino'ya transfer olmuştu. Torino'da 4 maçta forma giyip devre arasında Sampdoria'ya kiralanan genç futbolcu, bu takımda da 8 Serie A mücadelesine çıkmıştı.