Ramazan ayının habercisi olarak kabul edilen Berat Kandili yurt genelinde camilerde düzenlenen programlarla idrak edildi.

Ankara

Ankara'da Berat Kandili dolayısıyla Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde program gerçekleştirildi.

Camideki kandil programı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı, Mevlid-i Şerif ve duaların okunmasıyla devam etti.

Cami bahçesine kurulan stantlarda şeker ve kandil simidi ikram edildi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü de kandil dolayısıyla camiye gelenlere ikramlarda bulundu.

Edirne

Edirne'de Eski, Selimiye ve Üç Şerefeli camileri başta olmak üzere tüm camilerde program düzenlendi.

Eski Cami'de Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu programda eller semaya açılarak dua edildi.

Kırklareli

Kırklareli'nde de başta Hızırbey Camisi olmak üzere kentteki camilerde gerçekleştirilen programlarda dua edildi.

Hızırbey Camisi'nde Kur'an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve ilahilerin okunduğu programda İl Müftü Yardımcısı Ramazan Özdemir tarafından vaaz verildi.

Özdemir, kandillerin duaların kabulü ve günahların affedilmesi umuduyla dolu geceler olduğunu söyledi.

Çıkışta vatandaşlara Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünce kandil simidi dağıtıldı.

Tekirdağ

Tekirdağ'da ise Rüstem Paşa Camisi'nde Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu program dua edilmesinin ardından sona erdi.

Adana

Adana'da Hacı Sabancı Merkez Camisi'ndeki kandil programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programda, Mevlid-i Şerif ve ilahiler okundu, vaaz verildi, dua edildi.

Mersin

Mersin'de de Berat Kandili, kentteki camilerde dualarla idrak edildi.

Toroslar ilçesi Halkkent Emir Sultan Camisi'nde düzenlenen kandil programı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Kılınan namazın ardından şehitler ve Filistin için dua edildi.

Cami çıkışında vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.

Hatay

Hatay’da Berat Kandili münasebetiyle kandil programı düzenlendi.

İskenderun Kaptan Mehmet Paşa Cami’de Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda ilahiler okundu, dua edildi.

Cami çıkışında vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Osmaniye

Osmaniye'de Berat Kandili münasebetiyle Bülbül Camii'nde Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan kandil programında, ilahiler okundu, dua edildi.

Cami çıkışında vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.