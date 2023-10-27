Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunca (TOSFED), Bolu Valiliği koordinesinde Cumhuriyetin 100. yılına özel Bolu'da düzenlenecek Petrol Ofisi Maxima 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 4. yarışı olan "100. Yıl Rallisi" ve 2023 Türkiye Baja Şampiyonası 2. ayağı için Bolu'ya gelen ralli ve baja pilotları, park alanında buluştu.

27-29 Ekim'de gerçekleştirilecek organizasyonlar öncesinde yarış merkezinde Cumhuriyet'in 100. yılı anısına bir araya gelen ralli ve baja sporcuları, araçları ile çok özel bir fotoğrafa imza attılar.

Yarış pilotları, ralli otomobilleri ve arazi araçları ile "100" rakamını yazdı.

Pilotların, Türk Bayrağı ve Atatürk'ün resmini de açtıkları koreografi, dron ile havadan görüntülendi.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ve Bolu Off-Road Spor Kulübü (BOLOFF) tarafından, Bolu Valiliği, Bolu Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Bolu Belediyesi katkılarıyla düzenlenen organizasyonlar 27 Ekim Cuma günü saat 17.30’da Bolu Valiliği önünde gerçekleşecek start seremonisi ile başlayacak.

Yarışlar, 29 Ekim Pazar günü saat 16.00'da düzenlenecek ödül töreni ile sona erecek