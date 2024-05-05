Ankara

"Sağlıklı yaşamın keyfini birlikte sürelim" sloganıyla 81 ilde eş zamanlı düzenlenen etkinliğin Ankara etabı, Eymir Gölü kenarındaki 11 kilometrelik parkurda yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Bisiklet Federasyonunun destek verdiği organizasyona, 250'ye yakın amatör ve profesyonel bisikletçi katıldı.

Sağlıklı yaşam bilincini arttırmayı amaçlayan etkinlikte Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu da pedal çevirdi.

11. Yeşilay Bisiklet Turu İstanbul'da koşuldu

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Bisiklet Federasyonu işbirliğiyle düzenlenen 11. Yeşilay Bisiklet Turu, 81 ilde eş zamanlı koşuldu.

İstanbul'da Sarayburnu'ndan başlayıp Yedikule sahil yolu (Kennedy Caddesi), Genç Osman Caddesi, 10. Yıl Caddesi, Topkapı, Edirnekapı, Ayvansaray, Balat ve Eminönü'nden geçerek Sepetçiler Kasrı'nda sona eren organizasyon, "Sağlıklı yaşamın keyfini birlikte sürelim." sloganıyla, 2 bin civarında sporcunun katılımıyla düzenlendi.

Yarış öncesinde açıklamada bulunan İstanbul Valisi Davut Gül, sporun bağımlılıkla mücadelede en etkili enstrüman olduğunu söyledi.

Yeşilay'ın amacına uygun bir etkinlik düzenlediğini vurgulayan Vali Gül, "Şehir, mekan ve hava güzel. Bir an önce bisiklet sürmek istiyorsunuz. Bu organizasyonu yapan Yeşilay'a, Bisiklet Federasyonuna, destek olan tüm sponsorlara ve bu tura katılan her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bağımlılıkla mücadele en kıymetli enstrüman spor. Sporunda en zevkli dallarında biri de bisiklet. Yeşilay'ın amacına uygun bir etkinlik olmuş. Hepinizi başarılar diliyorum." diye konuştu.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu ise "Şu topluluğu gördüğümüz zaman bisiklete olan sevginin ne kadar büyüdüğünü bir kez daha hissediyoruz. Yeşilay çok önemli işlere imza atıyor. Emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyoruz. Bisiklet ailesi olarak şunu söyleyebiliriz ki bisiklet ülkesi olma yolunda çok hızla ilerliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yeşilay Genel Sekreter Yardımcısı Mevlüt Büyükhelvacıgil de şunları kaydetti:

"Bir araya gelmemizin en önemli amacı sağlıklı yaşamı teşvik etmek. 174 üniversite gençliğimiz büyük emek verdi. Bu, bağlılıkla mücadele etmemizin toplum nezdinde güzel karşılığı olduğunu gösteriyor. Gençler bağımlılıkla mücadelemizde en büyük destekçimiz. Bu etkinlikleri düzenlemeyi önemsiyoruz. Birlikte olduğumuzda daha güçlüyüz ve yarınlara daha umutla bakıyor olacağız."

Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, "Yeşilay'ımız 100 yılı aşkın süredir bağımlılıklarla mücadele ediyor. Gençlerimize özellikle musallat olan bağımlılıktan kurtulmanın en önemli yollarında biri spor. Bizde en genç markalardan biri olarak bu etkinliğe sponsorluk yapmaktan, Yeşilay ile yan yana durmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Nurullah Atalan: "Farkındalık oluşturmak istiyoruz"

Yeşilay Genel Müdürü Nurullah Atalan, bağımlılıklara karşı farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Atalan, "Aslında biz festival olarak değerlendiriyoruz bu etkinliği. Farkındalık oluşturmak istiyoruz. 11. bisiklet turumuz gelenekselleşmiş artık son derece önemli. Bu sene bakanlığımız ve bisiklet federasyonumuzla 81 ilde eş zamanlı düzenliyoruz. Bağımlılıklara karşı farkındalık oluşturmak amacındayız. Gelecek için, gençlerimiz için kültürün sanatın ve sporun gücüne inanıyoruz. O yüzden bu organizasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." diye konuştu.

Spor ve sağlık bilincini aşılamayı amaçladıklarını anlatan Atalan, şunları aktardı:

"Aşılamak istediğimiz spor ve sağlık bilinci. Teknoloji geliştikçe insanların, gençlerimizin, çocukların buna yönelimleri daha fazla. Eski bildiğimiz sokakta arkadaşlarıyla oyun oynama kültürü ortadan kalkıyor ve biz bunu istemiyoruz. Bu çalışmalarımızı bu yönde ilerletiyoruz. Gençlerimiz ve çocuklarımızın sporla kalmasını istiyoruz. İlgi çok büyük her sene giderek artıyor. Aldığımız rakamlar 81 ilde müthiş bir sayıya ulaştığımız. Amacımız herkese sesimizi duyurmak. Sporla kalmalarını sağlamak. Bunu gerçekleştirebiliyorsak ne mutlu bize. Hedef tabi koyuyoruz, hep daha fazla katılım sağlamak hedefimizden hiç vazgeçmeyeceğiz."

Organizasyona katılan bisikletçilerden Mehmet Ali Akbulut ise Yeşilay'a organizasyon için teşekkür ederek bağımlılıktan kurtulma açısından bu tür faaliyetlerin önemine değindi.

Etkinlik, koşunun ardından düzenlenen ödül töreniyle sona erdi.

Trabzon'da "11. Yeşilay Bisiklet Turu" düzenlendi

Trabzon'da "Sağlıklı yaşamın keyfini birlikte sürelim" sloganıyla "11. Yeşilay Bisiklet Turu" düzenlendi.

Türkiye'de eş zamanlı düzenlenen Yeşilay Bisiklet Turu'na, yağmura rağmen çok sayıda bisiklet tutkunu katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bisiklet turu öncesinde etkinliğin önemine dikkati çekti.

Türkiye genelinde yapılan etkinliğin Trabzon ayağında bisiklet tutkunlarıyla bir arada olunduğunu dile getiren Uraloğlu, "Yağmurlu Karadeniz havasında inşallah güzel bir etkinlik olmasını temenni ediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından Bakan Uraloğlu, pedal çevirerek Beşirli Çok Amaçlı Spor Kompleksi önünde etkinliğin startını verdi.

Beşirli iç yoldan Tanjant Yolu'na bağlanan bisiklet tutkunları, Gülbaharhatun Kavşağı ve Trabzon Devlet Tiyatrosu'nun bulunduğu noktadan Zağnos Vadisi'ne gelerek etkinliği tamamladı.

Turu tamamlayan bisiklet tutkunlarından Derya Haliloğlu da 22 senedir bisiklet sürdüğünü belirterek, "Bisiklet sürmek, spor yapmak, aktif olarak hareket halinde olmak, sağlığımız için çok faydalı bir şeydir. Kötü alışkanlıklardan da uzak durduğumuz zaman iyice desteklemiş, vücudumuza iyi bakmış oluyoruz. Herkese tavsiye ediyoruz." diye konuştu.

Bisiklet turuna 2 kızıyla katılan Eda Karadeniz de kendileri için çok güzel bir etkinlik olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Zaten planlı katılmak istemiştik ama yağmurdan çekindik. Büyük kızımın isteğiyle katılmış bulunduk. İyi ki de katıldık. Bizim için güzel bir etkinlik oldu. Bu tarz etkinlikler artırılmalı. Spor hem beden hem ruhen iyi olmamızı, kendimizi iyi hissedip iyi yaşayabilmemizi sağlamaktadır."

Etkinlik, Bakan Uraloğlu ve beraberindekilerin hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

Öte yandan etkinlikte Büyükşehir Belediyesi ve Ortahisar Belediyesi tarafından kurulan stantlarda da bilek güreşi, dart, badminton gibi çeşitli aktivitelerde gerçekleştirildi.