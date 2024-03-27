Başkent Viyana'daki Ernst Happel Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Rangnick, "Takımımız çok iyi oynadı, çok iyi bir takımım var. Çok güçlü bir takıma karşı çok dikkat çekici bir sonuç elde ettik. İlk yarıya baktığınızda Türkiye daha baskın ve dominant taraftı. Saha içinde daha organizeydi. Teknik olarak çok iyi oyunculara sahip, usta ayakları var. Gerçekten çok dişli bir rakibe karşı oynadık. Hırvatistan ve Almanya’yı yendiler. Bugün 95 dakika Türkiye gibi bir takıma karşı oynamak hiç kolay değildi. İlk yarının son 15 dakikasında kendimize yakışır futbolu gösterdik, soyunma odasına 2-1 gitmek bize moral verdi. Günün sonunda Türkiye gibi bir takım karşı 6-1 galip gelmek bizi ziyadesiyle mutlu etti." ifadelerini kullandı.

Saha içinde çok iyi organize olduklarını aktaran Rangnick, "Türkiye'ye zorluk çıkarma adına üçüncü bölgede baskı yaptık ve bunda da başarılı olduk. 70-75 dakika üst seviye baskı kurduk, bu bizim oyunumuzun bir parçasıydı. Bugün dostluk maçından ziyade resmi maç havasında oynanan bir karşılaşmaydı. Bizim için iyi bir test oldu, sahada az hata yaptık, üçüncü bölgede iyi baskı yaptık. Seviyemizi istikrarlı hale getirmek için sürekli bu performansı göstermemiz gerekiyor. Çünkü EURO 2024'te grupta Fransa, Hollanda ve Polonya’ya karşı çok zorlu maçlar oynayacağız. Bugün Türkiye’ye karşı inanılmaz oynadık." değerlendirmesinde bulundu.

EURO 2024 kadrosunu oluşturmaya başladığını belirten deneyimli teknik adam, "Bugün bana iyi bir referans olacak, oyuncularım da bu anlamda işimi kolaylaştırdı. Bazı oyuncular kadroda olmaları gerektiğini ispatladılar, eksik oyuncularla sahaya çıktık, gün be gün aşıladığımız sistem üzerine takımımı oluşturmaya odaklanmak istiyorum. Slovakya ve Türkiye mücadelesinde istediğimiz futbolu oynadık. Bu da kadro düşüncemi yavaş yavaş oturtmaya başladı." şeklinde konuştu.