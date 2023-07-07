HABER: KAMİL HIZER

Sanat Dünyası programının ilk konuğu Olacak O Kadarın Hilmisi , Sen Anlat Karadeniz’in Cemil Dağdevireni , Yalnız Kurt Dizisi’nin Ahmet Müdürü bir çok dizi ve sinema filmlerinde oynayan Ünlü Oyuncu Hilmi Özçelik oldu .

Raif Akyüz ile Sanat Dünyası Programı Bu Hafta Cumartesi günü Saat 18.00 ‘ da Number One Türk Ekranlarında olacak .

Ekranlardaki mütevazi tavırları, samimiyeti ve tarzıyla ekranların sevilen yüzlerinden biri olan Raif Akyüz bir çok ilke imza atmıştı.

3.sezondur yaptığı başarılı programlar ve programlarına aldıkları konuklarıyla adını gerek Türk medyasında gerek dünya medyasında sıkça duyuran ve daha önce Meltem TV. ekranlarında Raif Akyüz’le Sanatçı programında dünyaca ünlü Hollywood yıldızları Natalie Burn , Silvio Simac , Jack İlco gibi yıldızlarının yanı sıra dünyaca Müzik Grubu Trendz’i programında ağırlamış ve Güney Kore başta olmak üzere bir çok ülkede haber olmuştu .

Raif Akyüz yaptığı bu programlarla ülkemizin tanıtılmasında katkıda bulunurken Number One Türk TV ‘ ye transfer olan Raif Akyüz yaptığı kısa açıklamada “Türk Televizyonlarında yeni bir dönem başlıyor dedi ve ekledi Türk Televizyonlarında Raif Akyüz devri başlıyor” dedi



“Keanu Reeves ile görüşmelerim devam ediyor”



Dünyaca ünlü Hollywood yıldızlarını , müzik Gruplarını ve film yönetmenlerini programına konuk alan Akyüz Number One Türk TV. ekranlarında yine bu tarz konuklarını ağırlamaya devam edeceğini belirtirken de Keanu Reeves, Scott Adkins ve Hiroyuki Sanada gibi starlarla da görüşmelerine devam ettiğini ve hedefinin bu dünya starlarını Türk televizyonlarına ilk çıkaran sunucu olmanın gayreti içinde olduğunun altını çizdi.



Geçtiğimiz günlerde 8. Uluslararası Anadolu Ödülleri’nde “Uluslararası En İyi Sanat ve Kültür Haberciliği” ödülü ile başarısını taçlandıran Raif Akyüz yaptığı kısa açıklamada “ Geçmişteki başarılarım gelecekte yapacağım başarılarımın teminatıdır Bu sezonda çok ünlü konukları programımda ağırlamaya ve izleyiciye keyifli programlar izlettirmeye devam edeceğim” dedi.



Raif Akyüz bu zamana kadar aldığı ödüller



1. 2021 yılında İş Konseyi tarafından Uluslararası En iyi Kültür ve Sanat Programı Ödülü.

2. 2022 yılında Uluslararası En İyi Spor Programcısı ödülü

3. 2023 yılında 8. Uluslararası Anadolu Ödüllerinden , Uluslararası En İyi Sanat ve Kültür Haberciliği ödülü