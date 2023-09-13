MERSİN

Keşif çalışması için 3 Eylül'de Morca Mağarası'na inen ve yaklaşık 1276 metre derinlikte mide kanaması geçirdikten sonra yapılan tedaviyle doktorların kararı üzerine 9 Eylül'de başlatılan çalışmaların ardından dün günün ilk saatlerinde tahliye edilen Mark Dickey'in tedavisi, helikopterlerle getirildiği Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sürüyor.

Gözlem amaçlı Dahiliye Yoğun Bakım Servisi'ne alınan Dickey, test ve kontrollerin ardından servise alındı.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, nişanlısı Jessica Van Ord'un refakat ettiği Dickey'i ziyaret etti.

ABD'li dağcının sağlık durumu hakkında bilgi alan Pehlivan, Dickey ve nişanlısıyla bir süre sohbet etti.

Vali Pehlivan, operasyon sürecinin detaylarını paylaştı

Pehlivan, gazetecilere, Mersin'deki Morca Mağarası'nda dünyanın en zorlu kurtarma operasyonlarından birisinin gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kurtarma operasyonundaki süreci anlatan Pehlivan, şöyle devam etti:

"3 Eylül'de oraya 15 kişilik bir ekip keşif maksatlı girmiş idi. Bu ekip içinde Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı Mark Dickey de vardı ve 3 Eylül'de mağaraya girdikleri gün bir rahatsızlık geçirdiğiyle ilgili bizlere bilgi ulaştı. Tabi bu bilgi ulaşır ulaşmaz, İçişleri Bakanlığımız, AFAD Başkanlığımız, Sağlık Bakanlığımız, İl Sağlık Müdürlüğümüze bağlı UMKE, 112 Acil Sağlık ekiplerimiz ilk etapta olay yerine intikal ettiler ve arama kurtarma çalışmaları başladı. Tabi devamında Türkiye Mağaracılık Dernekleri Federasyonu kurtarma ekipleri ve Avrupa Mağara Kurtarma Birliğinden gene toplamda 8 ülkeden profesyonel ekipler bu alana geldi. Gene ASELSAN orada mağara içinde iletişim sağlanması konusunda gerekli teknik desteği sağladı ve hummalı bir çalışma gerçekleştirildi."

Ekip sayısının böylelikle 200'e ulaştığını aktaran Pehlivan, sürecin detaylarına değinerek 12 Eylül gece yarısında da Dickey'in tahliyesinin gerçekleştiğini hatırlattı.

Sağlık durumu iyi

Dickey'in tedavisinin Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sürdüğünü belirten Pehlivan, şöyle konuştu:

"Burası donanım olarak son derece üst seviyede bir hastanemiz ve Türkiye'mizin biliyorsunuz ilk şehir hastanelerinden birisi. Biraz önce doktorlarımızdan bilgi aldık, medikal tedavisi, tetkikleri de bir yandan devam ediyor. Kendisiyle de konuştuk. İyi hissettiğini ve giderek de daha iyiye gittiğini kendisi de doktorlarımız da ifade etti. Bir süre burada, hastanemizde misafir edilecek. Tedavisi sürecek ve ondan sonra da tabi doktorlarımızın takdiriyle taburcu işlemleri gerçekleştirilecek."

Kurtarma operasyonunun daha sonra teknik detaylarının paylaşılacağını vurgulayan Pehlivan, kurtarma eyleminin, dünyada belki de ilk 3'e girebilecek zorlukta ve mağara derinliği itibarıyla da en derin noktalarda yapılan bir operasyon olduğuna dikkati çekti.

Pehlivan, kurtarma operasyonunda emeği geçen başta AFAD Başkanlığı olmak üzere bütün kurumlara da teşekkür etti.

Her vatandaşın bu ve benzeri konularda sağlığının öncelik olduğunu vurgulayan Pehlivan, "Bu ve benzeri faaliyetlere giren herkes için de gene devletimiz, ilgili bakanlıklarımız, birimlerimiz bu konuda gerekli desteği sağlıyor, bu konuda da sağladı." dedi.

Bir gazetecinin mağara yakınındaki insanlara bir uyarılarının olup olmadığına dair değerlendirmelerini sorması üzerine Vali Pehlivan, dağcılık eğitimi almamış, bununla ilgili tecrübe etmemiş kişilerin kesinlikle mağaralardan uzak durması gerektiğini söyledi.

"Literatürde de bu mağaranın bundan sonra da muhtemelen bir yeri olacaktır"

Burada birtakım bilimsel keşiflerin de yapıldığını ve bunların ilgili ekiplerce paylaşılacağını belirten Pehlivan, şunları kaydetti:

"Literatürde de bu mağaranın bundan sonra da muhtemelen bir yeri olacaktır. Biz ilgili kurullarımızın da zaten bu konuda çalışma yapmasını öngördük. Bu konuda biz biliyorsunuz Tabiat Varlıklarını Koruma Kurullarımız var ve Doğa Koruma Milli Parklar Kurumumuz var. Onlar da bu ve benzeri mağara yapılarına, tabiat varlıklarına ilgi gösteriyorlar ve bununla ilgili de zaman zaman vatandaşlarımıza yönelik uyarılar yapıyorlar. Burası bu manada kayıt altında değil. Zaten bu keşifler o kayıtlara bir altlık oluşturuyor. Kayıt altına alındığında da tedbir ve oraya gidiş gelişlerin kontrollü hale gelmesi konusunda da daha sistematik bir yapı oluşturulacaktır."

Aralarında yabancı mağara bilimcilerin de olduğu 15 kişilik dağcılık grubu, keşif için 3 Eylül'de Morca Mağarası'na inmiş, ekip üyelerinden Dickey'in mide kanaması geçirdiği ihbarı üzerine bölgede çalışma başlatılmıştı.

Mağarada ilaç tedavisi uygulanan Dickey için doktorların onay vermesinin ardından 9 Eylül'de başlatılan çalışmalarla 12 Eylül'de tahliye edilen Dickey Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

AA