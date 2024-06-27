Beşiktaş'ın yeni transferi Portekizli hücumcu Rafa Silva, Beşiktaş YouTube kanalına özel röportaj verdi.

İşte Rafa Silva'nın röportajı:

Tüpraş Stadyumu eski adıyla Beşiktaş İnönü Stadı, dünyanın en güzel manzarasına sahip stadyumlarından birisi. Burada oynamak seni heyecanlandırıyor mu?



“Bu stadyumda oynayacağım, tüm taraftarları bir arada göreceğim için çok heyecanlıyım. Burada zaten bir kez oynadım ve atmosfer inanılmazdı. Sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum.”



Kariyerinizde sizi en çok etkileyen futbolcu kimdi?



“Bu gerçekten çok iyi, güzel bir soru. Bu benim bile cevaplayamayacağım bir soru çünkü kariyerim boyunca birçok farklı isimle maça çıktım ve hepsi bana o kadar çok şey kattı ki, aslında bir isim belirtmem adil olmaz. Ben onları biliyorum ve işlerin böyle kalması daha iyi.”



Hangi pozisyonda oynamayı tercih edersin?



“Normalde forvet arkasında oynuyorum. O pozisyonda oynamayı seviyorum ama kariyerimde kanatlarda da birçok maça çıktım, bu yüzden her pozisyonda rahatlıkla oynayabiliyorum.”



İdol olarak aldığın Portekizli oyuncular kimler?



“Çocukken Luis Figo'yu çok severdim. O çok iyi bir futbolcuydu. Bizim ülkedendi ve onu oynarken görmeyi çok severdim. O yüzden sanırım Figo.”



Beşiktaş'taki hedeflerin nelerdir?



“Beşiktaş'la ilgili hedeflerimi söylemek kolay çünkü şampiyonluklar kazanmak için buradayım. Takımımızın hak ettiği değere ulaşmasına yardımcı olmak istiyorum. İşte bu yüzden burada ve Beşiktaş'ta olmak istedim.”



İstanbul hakkında neler biliyorsun?



“Henüz çok fazla şey bilmiyorum. Avrupa yakasını Asya yakasından ayıran köprüyü biliyorum. Zamanla, eminim ki İstanbul hakkında daha çok şey öğreneceğim.”



Beşiktaş'a transfer olmaya nasıl karar verdin?



“Benim için buna karar vermek çok kolaydı çünkü teklifi yaptıklarında burayı zaten tecrübe etmiştim. Beşiktaş'a karşı oynadım. Atmosfer, taraftar bambaşkaydı. Resmen futbol için deli oluyorlar, futbolu çok iyi biliyorlar. İmzayı atmamın asıl sebeplerinden birisi de buydu.”



Taraftarlara sahada nasıl bir performans vaat ediyorsun?



“Kendi adıma her zaman söz verdiğim şey sıkı çalışmak ve oynadığımız her maçta sahada her şeyimi vermek. Ben bunun sözünü verebilirim. Sıkı çalışmak ve kulüp için her şeyimi vermek.”



Kariyerinde bir maçı tekrardan oynamak isteseydin hangi maçı tekrardan oynamak isterdin?



“31 yaşındayım ve geri dönsem yine aynı şeyleri yaparım. Kariyerimi aynı şekilde yaşardım ve hiçbir şeyi değiştirmezdim. Burada olacağım ve buraya taşındığım için pişman olmayacağımı biliyorum. Eminim ki gelecek yıllarda da şu anda söylediklerimin aynısını söyleyeceğim.”



İstediğin özel bir forma numarası var mı? Varsa sebebi nedir?



“Benim forma numaram, aslında ailem ve sahip olduğum her şeyle ilgili. Ailemi temsil ediyor. 27 daha önce kullandığım ve tekrar kullanmak istediğim numara çünkü bu kardeşimin doğum günü. Bu nedenle 27 numarayı tercih ediyorum.”