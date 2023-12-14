Bu yıl 12. düzenlenen Negatifi Pozitife Çevirenler 12.Radev Artı Ödülleri töreni siyaset, sanat, müzik, spor, iş ve medya dünyasından birçok ismin katılımıyla gerçekleşti. Gecede gazetemiz Haber Müdürü Funda Akosman, Muhabirimiz Yağmur Tanyıldız ve yazarımız Habib Babar ödüle layık görüldü.
Haber Müdürümüz Funda Akosman ödülünü alırken; “Bence bu dünyayı pozitif enerji ve sevgi kurtaracak” dedi.
Açılış konuşmasını RADEV Başkanı Yusuf Erbaş yaptı
Gecenin açılış konuşmasını yapan RADEV Başkanı Yusuf Erbaş, gelişen dünyada önemini asla kaybetmeyecek olan Radyonun herkesin en zor şartlarda bile sırdaş olmaya, arkadaşlık etmeye, eğitmeye devam edeceğini söyledi. Başkan Erbaş, “Türk radyoculuğu müzik kutusu olmaktan çıkmaya mecburdur! Gelecek yıllarda, kültürel ve sosyal hayat, frekanslarda can suyunu bulacaktır. Radyolar toplumsal psikolojiyi yönetecek, ülkenin kalkınmasında, adeta hayatın eğitim okulu rolüne geçecektir! Bu yolda, radyo severlerin desteği ile kısa sürede büyüyen sinerjimize, Türk radyoculuğunun ulaştığı güce, tüm dünya medyası alkış tutacaktır” dedi.
12. RADEV ARTI ÖDÜLLER
‘Türkiye’de Negatifi Pozitife Çevirenler’
BASIN İLETİŞİM ÖDÜLLERİ
Yılın Pozitif Haber Portalı: TURKTİME / Talat ATİLLA
Yılın Pozitif TV Temsilcisi: Deniz GÜREL / TV 100 Ankara Temsilcisi
Yılın Pozitif TV Kanalı: Haber GLOBAL TV ( İlkin TAŞDEMİR-İdari İşler Müdürü )
Yılın Pozitif Haber Ajansı: DHA / Celal KORKUT / Demirören Haber Ajansı (DHA) Genel Müdürü
Yılın Pozitif TV Haber Kanalı: TGRT HABER
Yılın Pozitif TV Siyaset Programı: Cem AÇIKGÖZ / Bengütürk TV / Haftanın Raporu
Yılın Pozitif Kadın Gazetecisi: Neşe BERBER / Yeni Birlik Gazetesi
Yılın Pozitif Yerel Gazetesi: Aktüel Gazete / Osman İSLAM
Yılın Pozitif Gazetesi: İstiklal Gazetesi / Hüseyin Arif ÇAKMAK
Yılın Pozitif Radyo Dostu Gazetesi: Önce VATAN Gazetesi / Funda AKOSMAN
Yılın Pozitif Gelişim Gösteren Muhabiri: Yağmur TANYILDIZ / Önce VATAN Gazetesi
Yılın Pozitif Magazin Gazetecisi: Habib BABAR / Haber Caddesi Yayın Yönetmeni
Yılın Pozitif Radyo Programı Ödülü: Dünya Dönerken TGRT FM / Ataullah ARVAS
Yılın Pozitif Yenilikçi Radyo Programı: Işıklı Dantelalar /genclikradyosu.com /Mehmet Alp Güven - Suat HAPOĞLU
Yılın Pozitif Radyocusu (Erkek) : Onur SAKAR / Karadeniz FM / Onurun Taksisi
Yılın Pozitif Eğitimcisi Ödülü: Gurbet ALTAY
Yılın Pozitif Medya Girişimcisi Ödülü: Barbaros ÖZDEMİR / CINE 1
12 Radev Artı Ödülleri 'Türkiye' de Negatifi Pozitife Çevirenler mottosuyla kamuoyunda ses getiren Radev Artı Ödülleri töreninde bu yıl Yılın Pozitif TV Reality Programı Ödülü Müge Anlı İle Tatlı Sert / A TV 'ye verildi.
RADEV AHDE VAFA ÖDÜLÜ
RADEV Halit Arapoğlu Onur Ödülü: Mustafa ARAPOĞLU / Aranjör-Besteci-Solist
Yılın Pozitif Reality Programı: Müge ANLI ile Tatlı Sert / A TV
Hayata Artı Ödülü (Yılın Pozitif İletişimcisi ) Alişan KAPAKLIKAYA / Yazar
Radyo Onur Ödülü Metin KAPTANOĞLU / Cumhurbaşkanlığı Sunucusu (Radyocu)
SİYASET
Yılın Pozitif Belediye Başkanı(Sosyal Projeler) : Ömer AKSOY / İstanbul Zeytinburnu Belediye Başkanı
Yılın Pozitif Belediye Başkanı ( Kültür-Sanat): Mustafa TOKSÖZ / Muğla Yatağan Belediye Başkanı
Yılın Pozitif Yenilikçi Kurumu: PTT A.Ş. / Hakan GÜLTEN / PTT A.Ş. Genel Müdürü
Selahaddin EKİNCİ(PTT İstanbul Baş Müdürü)
SPOR
Yılın Pozitif Spor Adamı: Prof. Dr. Metin ŞAHİN / Selçuk Ünv. Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı/Tekvando Federasyonu Başkanı
Yılın Pozitif Spor Programı: Futbol Anadolu /TRT SPOR / Murat ÇİMEN/ Erhan SEVEN / Hayati SOYDAŞ
YAŞAM BOYU-SANAT
Yaşam Boyu Pozitif Müzik Adamı Ödülü: Burhan BAYAR
Yaşam Boyu Pozitif Bestekarı Ödülü: Aşkın TUNA
Yılın Pozitif Söz Yazarı Ödülü: Cengiz ALTINSOY
Yılın Pozitif Bestecisi-Aranjörü Ödülü: Aydın SARMAN
Yılın Pozitif Etkinlik Firması Ödülü: EFC Prodüksiyon /Cevdet MUCUK
Yılın Pozitif Reklam Oyuncusu Ödülü: Muhammed DEDE / TÜRKİYE SİGORTA
ÖZEL KATEGORİLER
Yılın Pozitif STK Başkanı Ödülü: Dr. Süleyman BASA / Türk İnternet Medya Birliği(TİMBİR )Başkanı
Yılın Pozitif Oyuncu Merkezi Ödülü: Mevlüt DEDE / MAYADROOM Ajans
Yılın Pozitif STK’sı Ödülü: Dünya Basın Mensupları Derneği / Muzaffer TUNÇ
Yılın Pozitif Doktoru Ödülü: Dr. Murat ŞENER / Kardiyolog / Elit İstanbul Tıp Merkezi
Yılın Pozitif Girişimcisi Ödülü: Erol Taylan TANDOĞAN / İZO
Yılın Pozitif İş Adamı Ödülü: Mehmet TEKİNALP / TEKİNALAP HOLDİNG
SANAT
Yılın Pozitif Sanatçısı Ödülü (Sosyal Sorumluluk) Aydın AYDIN / TRT KÜRDİ
Yılın Pozitif Türk Dünyası Sanatçısı Ödülü ŞAHSANEM
Yılın Pozitif Tv Eğlence Programı Ödülü: ALATURKA AKŞAMLAR /TRT MÜZİK/ İsmail ÖZKAN&Mine GEÇİLİ / FUYA YAPIM
Yılın Radyo Dostu Sanatçısı Ödülü: Altar KAFESÇİ
Yılın Radyo Dostu Sanatçısı Ödülü: Fatih KAFESÇİ
Yılın Pozitif Çıkış Yapan Şarkısı: Emrah ALSAN / Sarışın Deniz Kızı
Yılın Radyo Dostu Sanatçısı Ödülü: Yusuf ALYAPRAK
Yılın Pozitif Girişimci Markası TRAYGIR Ayakkabı Alparslan Selçuk