Bu yıl 12. düzenlenen Negatifi Pozitife Çevirenler 12.Radev Artı Ödülleri töreni siyaset, sanat, müzik, spor, iş ve medya dünyasından birçok ismin katılımıyla gerçekleşti. Gecede gazetemiz Haber Müdürü Funda Akosman, Muhabirimiz Yağmur Tanyıldız ve yazarımız Habib Babar ödüle layık görüldü.

Haber Müdürümüz Funda Akosman ödülünü alırken; “Bence bu dünyayı pozitif enerji ve sevgi kurtaracak” dedi.

Açılış konuşmasını RADEV Başkanı Yusuf Erbaş yaptı

Gecenin açılış konuşmasını yapan RADEV Başkanı Yusuf Erbaş, gelişen dünyada önemini asla kaybetmeyecek olan Radyonun herkesin en zor şartlarda bile sırdaş olmaya, arkadaşlık etmeye, eğitmeye devam edeceğini söyledi. Başkan Erbaş, “Türk radyoculuğu müzik kutusu olmaktan çıkmaya mecburdur! Gelecek yıllarda, kültürel ve sosyal hayat, frekanslarda can suyunu bulacaktır. Radyolar toplumsal psikolojiyi yönetecek, ülkenin kalkınmasında, adeta hayatın eğitim okulu rolüne geçecektir! Bu yolda, radyo severlerin desteği ile kısa sürede büyüyen sinerjimize, Türk radyoculuğunun ulaştığı güce, tüm dünya medyası alkış tutacaktır” dedi.

12. RADEV ARTI ÖDÜLLER

‘Türkiye’de Negatifi Pozitife Çevirenler’

BASIN İLETİŞİM ÖDÜLLERİ

Yılın Pozitif Haber Portalı: TURKTİME / Talat ATİLLA

Yılın Pozitif TV Temsilcisi: Deniz GÜREL / TV 100 Ankara Temsilcisi

Yılın Pozitif TV Kanalı: Haber GLOBAL TV ( İlkin TAŞDEMİR-İdari İşler Müdürü )

Yılın Pozitif Haber Ajansı: DHA / Celal KORKUT / Demirören Haber Ajansı (DHA) Genel Müdürü

Yılın Pozitif TV Haber Kanalı: TGRT HABER

Yılın Pozitif TV Siyaset Programı: Cem AÇIKGÖZ / Bengütürk TV / Haftanın Raporu

Yılın Pozitif Kadın Gazetecisi: Neşe BERBER / Yeni Birlik Gazetesi

Yılın Pozitif Yerel Gazetesi: Aktüel Gazete / Osman İSLAM

Yılın Pozitif Gazetesi: İstiklal Gazetesi / Hüseyin Arif ÇAKMAK

Yılın Pozitif Radyo Dostu Gazetesi: Önce VATAN Gazetesi / Funda AKOSMAN

Yılın Pozitif Gelişim Gösteren Muhabiri: Yağmur TANYILDIZ / Önce VATAN Gazetesi

Yılın Pozitif Magazin Gazetecisi: Habib BABAR / Haber Caddesi Yayın Yönetmeni

Yılın Pozitif Radyo Programı Ödülü: Dünya Dönerken TGRT FM / Ataullah ARVAS

Yılın Pozitif Yenilikçi Radyo Programı: Işıklı Dantelalar /genclikradyosu.com /Mehmet Alp Güven - Suat HAPOĞLU

Yılın Pozitif Radyocusu (Erkek) : Onur SAKAR / Karadeniz FM / Onurun Taksisi

Yılın Pozitif Eğitimcisi Ödülü: Gurbet ALTAY

Yılın Pozitif Medya Girişimcisi Ödülü: Barbaros ÖZDEMİR / CINE 1

12 Radev Artı Ödülleri 'Türkiye' de Negatifi Pozitife Çevirenler mottosuyla kamuoyunda ses getiren Radev Artı Ödülleri töreninde bu yıl Yılın Pozitif TV Reality Programı Ödülü Müge Anlı İle Tatlı Sert / A TV 'ye verildi.

RADEV AHDE VAFA ÖDÜLÜ

RADEV Halit Arapoğlu Onur Ödülü: Mustafa ARAPOĞLU / Aranjör-Besteci-Solist

Yılın Pozitif Reality Programı: Müge ANLI ile Tatlı Sert / A TV

Hayata Artı Ödülü (Yılın Pozitif İletişimcisi ) Alişan KAPAKLIKAYA / Yazar

Radyo Onur Ödülü Metin KAPTANOĞLU / Cumhurbaşkanlığı Sunucusu (Radyocu)

SİYASET

Yılın Pozitif Belediye Başkanı(Sosyal Projeler) : Ömer AKSOY / İstanbul Zeytinburnu Belediye Başkanı

Yılın Pozitif Belediye Başkanı ( Kültür-Sanat): Mustafa TOKSÖZ / Muğla Yatağan Belediye Başkanı

Yılın Pozitif Yenilikçi Kurumu: PTT A.Ş. / Hakan GÜLTEN / PTT A.Ş. Genel Müdürü

Selahaddin EKİNCİ(PTT İstanbul Baş Müdürü)

SPOR

Yılın Pozitif Spor Adamı: Prof. Dr. Metin ŞAHİN / Selçuk Ünv. Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı/Tekvando Federasyonu Başkanı

Yılın Pozitif Spor Programı: Futbol Anadolu /TRT SPOR / Murat ÇİMEN/ Erhan SEVEN / Hayati SOYDAŞ

YAŞAM BOYU-SANAT

Yaşam Boyu Pozitif Müzik Adamı Ödülü: Burhan BAYAR

Yaşam Boyu Pozitif Bestekarı Ödülü: Aşkın TUNA

Yılın Pozitif Söz Yazarı Ödülü: Cengiz ALTINSOY

Yılın Pozitif Bestecisi-Aranjörü Ödülü: Aydın SARMAN

Yılın Pozitif Etkinlik Firması Ödülü: EFC Prodüksiyon /Cevdet MUCUK

Yılın Pozitif Reklam Oyuncusu Ödülü: Muhammed DEDE / TÜRKİYE SİGORTA

ÖZEL KATEGORİLER

Yılın Pozitif STK Başkanı Ödülü: Dr. Süleyman BASA / Türk İnternet Medya Birliği(TİMBİR )Başkanı

Yılın Pozitif Oyuncu Merkezi Ödülü: Mevlüt DEDE / MAYADROOM Ajans

Yılın Pozitif STK’sı Ödülü: Dünya Basın Mensupları Derneği / Muzaffer TUNÇ

Yılın Pozitif Doktoru Ödülü: Dr. Murat ŞENER / Kardiyolog / Elit İstanbul Tıp Merkezi

Yılın Pozitif Girişimcisi Ödülü: Erol Taylan TANDOĞAN / İZO

Yılın Pozitif İş Adamı Ödülü: Mehmet TEKİNALP / TEKİNALAP HOLDİNG

SANAT

Yılın Pozitif Sanatçısı Ödülü (Sosyal Sorumluluk) Aydın AYDIN / TRT KÜRDİ

Yılın Pozitif Türk Dünyası Sanatçısı Ödülü ŞAHSANEM

Yılın Pozitif Tv Eğlence Programı Ödülü: ALATURKA AKŞAMLAR /TRT MÜZİK/ İsmail ÖZKAN&Mine GEÇİLİ / FUYA YAPIM

Yılın Radyo Dostu Sanatçısı Ödülü: Altar KAFESÇİ

Yılın Radyo Dostu Sanatçısı Ödülü: Fatih KAFESÇİ

Yılın Pozitif Çıkış Yapan Şarkısı: Emrah ALSAN / Sarışın Deniz Kızı

Yılın Radyo Dostu Sanatçısı Ödülü: Yusuf ALYAPRAK

Yılın Pozitif Girişimci Markası TRAYGIR Ayakkabı Alparslan Selçuk