Siyah-beyazlı futbolcu Rachid Ghezzal Bodo/Glimt yenilgisinin ardından karşılaşmayı değerlendirdi.

Ghezzal, “Bizden her anlamda daha iyilerdi. Daha iyi olduklarını söylemem lazım. Bir şeyler yapmamız gerekiyor. Sorumluluk almamız gerekiyor." dedi. Gedson Fernandes ise, "Bireysel olarak kimsenin suçlanacağı bir durum yok. Sonuçlar sürekli kötü gelmeye başlayınca birileri suçlanıyor. Beşiktaş büyük bir camia, buradan kalmasını biliriz" açıklamasında bulundu.