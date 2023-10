Kültür ve Medya Dünyası

Haber Spikeri Gizem Çetin

Gizem Çetin, doğma büyüme İstanbulludur. Gizem Çetin anne tarafından aslen Yunanistan İskeçe göçmenidir. Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji bölümünden mezun olmuştur. Sosyoloji bölümünde okurken meslek hayatına başlamıştır. Son sınıftayken NTV’de staj yapmıştır. Ardından Yüksek Lisans eğitimi için Londra'ya gitmiştir. Üniversiteden mezun olduktan sonra 2.5 yıl Londra’da yaşayan Gizem Çetin, The City Üniversity Of London’da medya ve iletişim üzerine yüksek lisans yaptı. Yüksek lisans yaparken işletme ve finans üzerine lisans üstü 6 aylık sertifika programına katılan Çetin, BBC Türk servisinde görev alarak Türkiye dönüş yaptı. Gizem Çetin TV100 kanalında Gün Ortası programını sunmaktadır. Tv100’ün güzel spikeri Gizem Çetin işine olan tutkusunu anlattı. “İlk okulda arkadaşlarım gelecekte doktor ya da mimar olacağım derken ‘ben 10 yaşında haber spikeri olacağım derdim’ diyen ünlü spiker bu hayali için de çok çalıştığını anlattı. ‘2. Hayalim Boğaziçi Üniversitesi’nde okumaktı ve o da gerçekleşti’ diyen Gizem Çetin üniversitesi yıllarında çalışmaya başladı ama sonrasında eğitimine Londra’da devam etme kararı aldı. Güzellik belki ilk başta kapıyı aralar ancak bizim mesleğimizde aslolan eğitim, birikim ve yetenek diyen ünlü spiker, çok çalışarak bu günlere geldim.dedi.” Sektör zor, rekabet acımasız! Tv100’ün güzel spikeri Gizem Çetin, savaşla birlikte hareketlenen habercilik sektörünü değerlendirdi. ‘ Artan teknoloji, sosyal medya gibi unsurlar dünyada haber akışını hızlandırsa da konvansiyonel medya ve bilhassa haber çok büyük emek gerektiren bir sektör.’ İşinin tüm hayatını kapladığını, 3 saat yayınımı yaptım çıktım gibi bir durumumun olmadığını anlatan güzel spiker, 7/24 haberle yaşamak zorundasınız diyor. Ayrıca ekranın çok farklı bir mecra olduğunu belirten Gizem Çetin, ekranda mutsuzluğunuzu, yorgunluğunuzu ya da hatta hastalığınızı dahi izleyiciye yansıtma lüksüm yok. Dedi.” Gizem Çetin bu mesleğe dair yeteneği , çok yönlü birikimi , kendine özgü sunum tarzı , özgün haberciliği , vizyonu ve güçlü iletişiminin yanı sıra pozitif enerjisi ,ışıltısı ve güzelliğiyle de dikkat çekmektedir. Gizem Çetin tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Sanatçı Dilşad Atasoy

Dilşad Atasoy; çok sayıda sanat projesine imza atmış, 12 Kişisel sergi açmış, ulusal ve uluslararası bir çok sergiye katılmış bir ressam. Artist Suluboya Derneğinin kurucularından biri ve halen dernek başkanı olarak görevine devam ediyor. Çalışmalarını İzmir ve İstanbul'daki atölyelerinde sürdüren sanatçı kendini, resimlerini ve son projelerini şu şekilde ifade etmektedir. :”Bugüne kadar yaptığım sergileri hep bir konsept çerçevesinde gerçekleştirdim. Bir dönem, düşlediğim diyarları "Masal Diyarlar" serisiyle sergiledim. Bu resimlerde kalyonlar, onların direklerine sarılmış, savrulan kumaşlar, kuşlar, gökyüzüyle dalgaların birbirine karıştığı hayali mekanlar oluşturdum. Bir dönem yeryüzüne havadan bakmayı hayal ettim, ortaya Geo serisi çıktı. Yeşil alanlar, deniz, tekneler, nehirler ve göllerle, doğanın tahribatıyla ortaya çıkmış beton alanların karşıtlığını sorguladım. Ardından gelen dönemde yaşam ve köklerimiz üzerine düşünmeye başladım. "Kökler" burada sadece bir imgeydi, köklerden yola çıkarak yalnızca görüneni değil görünenin altındakini anlamaya çalışmalıyız, dedim. Bastığımız, bağlandığımız, bazen ayak bağı sandığımız toprak, konuştuğumuz, unuttuğumuz, teselli bulduğumuz dil, beslendiğimiz ruh, hepsi köklerimizdi. Tüm değerlerimizin derinine yerleşmişti bunlar, köklerimize, utanmadan, yok saymadan, sahip çıkalım ve hepimiz köklerimizin birleştiği yerde yani insan olmakta buluşalım” mesajıyla açtım kökler sergimi. Sonraki dönemde yeni bir sorgulama süreci başladı. Ve o sorgulama yeni bir resim serisi ortaya çıkardı; "Sır." Sırlarla dolu evrende biz de sırlarımızla yaşıyoruz. Görünenden daha derin duygular, acılar, sevinçler, mutluluklar taşıyoruz içimizde. Buradan yola çıkarak hem insanın hem de evrenin sırları üzerinde düşünmeye başladım. "Sır, yargılama ya da yorumlamaya değil anlaşılma ve özümsenmeye ihtiyaç duyar. Tutsaktır, içimizden dışarı çıkmak, görünür olmak, özgürleşmek ister" dedim, böylece sır sergisi ortaya çıktı. Pandemi dönemindeki çalışmalarımı "Düşümce" isimli bir sergiyle ortaya çıkardım O dönemde yaşanan acıların yanı sıra, içimde, hayal kurma isteğinin derinleştiğini hissettim. İyiye, güzele olan özlem artıyordu. Doğaya bir süre daha katılmak mümkün değildi ama, düşünmeye, hissetmeye, düş kurmaya engel olunabilir miydi? Yaşanan ve yaşanacak olan, büyüsü çiçekler gibi zihnimizde parlayan aşklar ve güzellikler; resimlerimdeki renkler, formlar, lekeler, izler oluverdi. Karanlığın içinde renkli ve hayali bir dünya yarattığımı düşledim. Şimdilerde yoğun bir çalışmanın içindeyim, yazar dostum Oya Doğan'la İstanbul'da açacağımız serginin heyecanını yaşıyoruz. Benim resimlerime Oya Doğan yazılar yazdı ortak bir çalışma çıktı ortaya. "Sahte Gerçeklik Oksimoron" isimli bu yeni sergi 21 Ekim'de İstanbul'da açılacak., Sorular, sorgulamalar. üzerinde düşündüğüm konular, insanı ve kendimi anlama çabam devam ediyor tabii. Ben de değişiyorum, beni etkileyen olaylar da...Şimdi yeni sorular, yeni düşünceler, yeni anlatılar var aklımda. Düşündüklerimi de renk ve lekelerle soyut bir dil kullanarak ifade etmeye çalışıyorum.” Dilşad Atasoy bu alandaki yeteneği , çok yönlü birikimi , kendine özgü sanat tarzı , özgün eserleri , vizyonu , güçlü sanatçılığı ve iletişimi gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi ve ışıltısı ile dikkat çekmektedir. Dilşad Atasoy tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Moda Tasarımcısı Hüseyin Küçük

Her ruh hayattaki misyonunu hissederek dünyaya gelirmiş…Sanatçılar da ruhlarındaki inceliklerle dünyada var olur ve bu zenginliği iç dünyalarından dış dünyaya aktarırlar…Hayatı fizyolojik olarak herkes gibi görseler de ruhları bambaşka bir evrendedir... Bu özel ruhlardan biri de Hüseyin Küçük… Onun tasarımlarında kadınlar, kumaşların büyüleyici dünyasıyla giydiriliyor ve rüyalar gerçek oluyor. Bir kadın üzerindeki giysiyle anlaşıp, ona ait hissedince, kendini çok daha kadınsı hisseder. İşte Hüseyin Küçük tasarladığı kıyafetlerle bunu sağlıyor. Onun kadını çok feminen bir kadın. İncecik beli, dolgun kalçaları ile baş döndürücü...Bu hatlara sahip olsun olmasın, her kadını tasarımlarında yaptığı sihirle böyle hissettirebiliyor Hüseyin Küçük. Kadınların üzerlerindeki giysi ile sevişmesini sağlıyor… Eteklerle dans eden bacaklar, o beden için seçilmiş kumaşa sarılan bir ten… Hüseyin Küçük “Ruhum ve Kadınım” koleksiyonu ile kadınlara daha özgüvenli ve şık bir dünyanın kapılarını aralıyor… Moda insanı Hüseyin Küçük, içindeki yeteneği çok küçük yaşlarda keşfetmiş bir isim…11 Temmuz 1968 doğumlu Küçük, annesinin ‘Zetina’ dikiş makinesi sayesinde kumaşlarla tanışmış. Daha küçücükken ondan beklenmeyecek kadar muntazam şekilde gerçekleştirdiği işçilikle, annesine yardım ederek, dikişi öğrenmiş. Kumaşları bir gram ziyan etmeye kıyamadan ablasının oyuncaklarına minik elbiseler dikermiş… O henüz dünyaya gelmemişken, dedesinin parasını yatırdığı banka, bir çekiliş yapmış ve çekilişte para hediyesi dedesine çıkmış.. Küçük’ ün dedesi bu çıkan para ile de hediye olarak kızına bir ‘Zetina’ dikiş makinesi almış. Ve de modacı Hüseyin Küçük’ ün hikayesi, o henüz dünyada değilken bile, aslında dedesi sayesinde işte böyle başlamış…Hayatta hiçbir şey sebepsiz değilken bu da bir tesadüf olmasa gerek değil mi?... Annesine yardım eden ve ablasının bebeklerini giydiren o yetenekli çocuk büyümüş, kendi markasını yaratacak kadar cesur ve girişken bir modacı olmuş... Bu hayat hikayesi ve göz alıcı tasarımlarının yanı sıra onu farklı kılan başka özellikleri de var Hüseyin Küçük ’ün… Yüreğindeki güzellikleri yalnızca tasarımlarına dökmekle yetinmiyor. Naif yüreklerin her zaman başka yüreklere de dokunmaya ihtiyaç duyduğu gibi o da yüreğindeki derinliği hayata taşıyor… Yaşadığı renkli dünyanın içinde kalmayıp başka dünyaları da görerek, engellilerin sesine ses oluyor Küçük… Bunu da en severek yaptığı işle, modacı kimliği ile birleştiriyor. Yaptığı bir defile projesi ile engellilerin istihdamına katkı sağlamayı başarıyor. Bakanlığın onayladığı, Hüseyin Küçük’ ün hayata geçirdiği “Üreten Engelliler Moda Dünyası ile Buluşuyor” projesi çok ses getiriyor. Sayesinde artık tüm işyerleri belli bir oranda engelli çalıştırmak zorunda… Yalnızca bu değil pek çok farkındalık projesi ile sanatın ve sanatçının neler başarabileceğini gösteriyor Hüseyin Küçük. Sanatın, modanın hem bedenlere hem de yüreklere güzellik katabileceğinin canlı örneği olan modacı Hüseyin Küçük, yalnızca bir moda insanı değil. Farkındalığı ile dünyayı güzelleştiren, yüreklere dokunan bir iş insanı…Ruhundaki kadınlarla her geçen gün yükselerek yoluna devam ediyor… Yüzeysel olmayan, hayata dair derinliği tasarımlarına yansıyan modacının “Ruhum Ve Kadınım” koleksiyonu sizlerle…

Tasarımcının Bir Günü

Moda Tasarımcısı Hüseyin Küçük bir gününü şu ifadelerle anlatıyor. Glütensiz ve şekersiz besleniyorum, düzenli spor yapıyorum. En çok da yaşamı iyi düşünerek ve çok hayal kurarak yorumlamayı seviyorum. Kendimle iyi geçinmeyi çalışan biriyim, bunu daha çok 40lı yaşlarımda başardım diyebilirim.40 lı yaşlar gerçekten milat gibi, ne yaparsam yapayım severek yapıyorum, üretken olmayı seviyorum ve beni iyi hissettiren insanlarla olmayı tercih ediyorum. Yoğun bir iş tempom olsa da son yıllarda aileme, kendime ve sevdiklerime daha çok vakit ayırabiliyorum; gezerek, okuyarak ve müzik dinleyerek zihnimi ve ruhumu daha iyi tutmaya çalışıyorum. 40lı yaşlarımı geçtikten sonra, yaşıma dair özel bir hisse kapılmadım. Her zaman ruhsal, bedensel ce zihinsel olarak sağlıklı bir yaşamı tercih ettiğimden tüm seçimlerimi buna göre yaptım. Açıkçası süreci en doğal haliyle yaşıyorum. İşim gereği kendimi yüzümle, mimiklerimle ve bedenimle ifade ediyorum. Doğal yüz ifademi koruyarak daha sağlıklı bir cilt ve yüz formu için, küçük medikal estetik uygulamaların önemli olduğunu düşünüyorum. Bol bol hayal kurarım, sürekli projeler üretirim. Hayatımın merkezi olan ailem ve dostlarımla geçirdiğim zamanlar benim tüm yaşamsal bağlarımı oluşturuyor ve kesintisiz şekilde dinamik olmamı sağlıyor. Sanata ve bilime olan tutkum yaşama ve çevreme daha fazla dahil olmama sebep oluyor. Genç insanların bakış açılarına ve fikirlerine çok değer veririm. Hiçbir şeyi zorla yapmam; enerjisine ve samimiyetine inandığım insanlarla birlikte olmayı tercih ederim ve kendimi iyi hissetmediğim hiçbir yerde bulunmam Gerçek yasamım budur diye mi yoksa kendime bir lütuf mu bilemiyorum artık tan vakti uyanıyorum. Rabbimle buluşur insanlığa güzellikler sunması için dua ederim. Güneşi üzerime doğdurtmamaya çalışırım. Onun doğuşunu izlemekten keyif alırım. Saat 07:00 gibi ofiste olurum. Önce pencereleri açar, temiz havayla bereketin içeri girmesini sağlarım. sonra masama oturur programıma bakarım. '' Dün - Bugün - Yarın '' dünkü eksikleri bugün yapılması gerekenleri yapabilecekleri tek tek '' Beyin - Akıl - Gönül '' süzgecimden geçiririm. Akıl defterime not alırım. Departmanlara iş talimatlarını hazırlarım saat 08:00 yardımcı eleman gelir temizliğine başlamadan günaydın der yüzüne bakıp psikolojisini anlamaya çalışırım. Çay Suyunu koyar kahvaltıyı hazırlar derken sabah temizliği de yapılmış olur. Teker teker iş elemanlarıda gelir. Makinacılar , kesimciler, ütücüler, paketçiler ve muhasebe 08:25 görev yerlerine gidip işe başlarlar. 08:45 Modelhane bölümü görevdedir. 09:00'da büyük bir sessizle iş başı yapılır. Disiplin önemli her işte olduğu gibi ALLAH rızkımı verir, deyip iç huzurla, duayla , birlikte inşallah deriz. Her sabah 09:00 da Sabri dostumu ararım, emekli (sabişimi) sohbet, fiskos...Departmanları dolaşırım programa girecek işleri, çıkan işleri kontrol ederim. Aksiyon yönleri mutlaka görürüm. Ruhum hep güzellikleri arar, kusurları yok etmeye çalışır. Anne gibi şefkatli, sevgiyle çalışanlarıma yanaşırım. Elbiselerime de.... Kalıp bölümü ruhumun harekete geçtiği yer, farklı ruhlar aleminde olurum burada. İsterim, Konuşurum, Zorlarım ''Olmaz'' sözcüğünü hiç sevmem. Kesime inerim ''çocuğum'' kumaşıyla , rengiyle, dokusuyla buluşur. Kalıp serilir, çizilir, besmeleyle kesilir. Derken bahtı iyi olur inşallah dilekleri sunulur. Kalben dualarımı her zaman ederim. Hayırlı satışlarım olur diye. Dikiş bölümü sancıların çok yaşandığı yer. Deneyimle duygular yerine oturacak mı ? Dikiş ayarlarını göz ucunla takip eder, dikiş adımlarını sayarım. Ürün dikilmeden ara kontrol yaparım. Doğum öncesi ultrasonla kontrol gibi... Derken kontrol, doğum olmuştur. Kızımız dünyaya gelmiştir. Gerekli temizlikler yapılır, aklanır, paklanır, her yerine didik didik bakarım.Çay saati geldi... Arkadaşlarım da gelir. Sohbetler ruhumu doyurur . Ütüye gelindi artık. Kızımız yıkandı kokular sürüldü. Son rütuşlar yapıldı. Başında beklerim hayallerimle - gerçekleri bağdaştırırım. Prova mankenini giydiririm. 4 coğrafya 30 ülke kadının gözüyle ruhuyla kültürüyle, parasal durumuyla bakarım işe acaba bizim kızımızın alıcısı olur mu? Dualarım hep devam eder. Bu yaşananların ne okulu vardır nede kitabı. Yaradanın verdiği güzellik , hisler, dokunuşlar, teknik ve teknoloji bütünleşir. Fotoğraf çekimleri yapılır. '' Model, Makjöz, Kuaför, Işıkçı, Giydirici '' ekip çalışmasını yapar. Çekimler biter, fiyat belirlenir ürün satışa girer. 36-62 beden arasıdır çocuklarım. Derin of çeker, 18:00 de elemanlar gider, iş günüm biter. Bir sonraki güne planlarımı yaparım. Akşam kahvesine dostlarım gelir, sohbetler ederiz, günün yorgunluğunu atarım üzerimden. Derken odama çekilip dinlenirim. Tatlı bir uykum ardından. Saat 22:00 den sonra dost sanatçılarımı dinlemeye giderim. Bu ruhuma iyi gelir, eğlenceye gereksinim vardır çünkü. Hem dostlar, hem yemek, hem müzik, hem eğlence... Buda yaşamımın bir parçası işte. Böyle bir iç huzurla evimdeyim yatağımdayım işte benim dünyamın 24 saati.

Sunucu ve Program Moderatörü İlal Şimşek

İlal Şimşek 27 Temmuz 1992 yılında doğdu. Okul hayatı tümüyle İstanbul’da geçti.. Çocukluğundan beri hayalini kurduğu mesleği yapmak adına iyi bir ortalama ile İstanbul Arel üniversitesi Radyo tv bölümünü kazandı… Üniversite yolculuğu oldukça keyifli donanımlı ve aktif geçti küçük küçük program sunuculuğu deneyimleri kazandıktan sonra okulu aracılığıyla staj İçin küçük bir haber kanalında işe başladı.. Bu kanal sayesinde birçok başarılı haberci ve gazeteci ile tanıştı… Henüz Küçücük bir kız çocuğu iken hayalini kurduğu ilerde yaşamak istediği meslek hayatını ilk kez deneyimlemenin verdiği heyecanla mesai saatleri için de ve dışında sürekli olarak çalıştı çabaladı, ilk sunuculuk deneyimi ise “Bırakın Vatandaş konuşsun” adlı tv programıydı ardından canlı yayınlanan “Haber Mutfağı” adlı program sonrasında haber spikerliği editörlük perfore derken yollarını ayırma kararı alarak istifa etti. Kendisine gelen iş teklifi ile birlikte Tv8 int kanalında profesyonel olarak sunuculuk hayatına başladı Çeşitli kanallarda sunucu olarak çalıştı.. Show Max, Euro D , Teve 2 ,TV 8,5 bunlardan bazıları… Şu an ise ailesi gibi gördüğü yaklaşık 8 yıl önce yolunun kesiştiği sevgili değerli abisi Kurban Akar ve sevgili Oğuz Ünal Kalafat’ın kurduğu Pars İnternational çatısı altında 10. Yılına giren Beyaz tv kanalında yayınlanan “İş Dünyası” adlı programın moderatörlüğünü yapmaktadır… Hayatı boyunca kendini hep geliştirmek bilgi dağarcığını arttırmak yaptığı iş ne olursa olsun en iyisini yapmak İçin eğitimler aldı… Tan Sağtürk akademide 5 yıla yakın dans eğitimi ve mesleğine katkı sunacak sertifika programları bunlardan bazılarıydı. Bunların yanı sıra çeşitli medya kuruluşlarının ve yapım şirketlerinin düzenlediği ödül gecelerinde sunuculuk yapmaktadır. İlal Şimşek bu mesleğe dair yeteneği , çok yönlü birikimi , kendine özgü sunum tarzı , özgün programcılığı , vizyonu , güçlü iletişimi , özel etkinlik ve protokol sunumlarındaki tecrübesi , çözüm odaklı yaklaşımları gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , ışıltısı ve güzelliğiyle de dikkat çekmektedir. İlal Şimşek tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Astrolog Arzu Kazak

17 Kasım 1981 yılında Gaziantep'te doğdu. 1993 yılında İzmir'e taşındı. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi iktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünü tamamladı. Eczacıbaşı Kozmetik, Pfizer İlaç, NovoNordisk gibi uluslararası şirketlerde kurumsal iş hayatına ve kariyerine devam ettim. 2022 yılında kurumsal hayata veda ederek, yıllardır eğitimini aldığı Astroloji ve Spiritüel alanda yeni bir yolculuğa başladı. ByAstrology i kurdu. Astroloji, Accessbars, Numeroloji, Bilinçaltı dönüştürme, Hipnoz , Kuantum alanda bireysel ve kurumsal eğitimler ve danışmanlıklar vererek yaşamlarını dönüştürmeyi seçenlere rehberlik etmektedir. Astroloji Arzu Kazak için bir tutku. Kendine has bir metodolojisi olan astrolojinin farklı alanları ve teknikleri var. Arzu Kazak Karma Astroloji alanında uzmanlaşmayı tercih etti. Danışmanlıklarında ve eğitimlerinde de bu alanda çalışmaktadır. kişilerin veya kurumların kendilerine özel haritaları üzerinden sağlık, aile, kariyer, İlişki, aşk, para, çocuklar alanındaki potansiyelleri ve olasılıklar ile ilgili bilgilerin yanı sıra; geçmiş yaşam, atasal karmalar , blokajlar ve çözümleri ile ilgili de bilgiler vermektedir. Yıllık öngörü analizleri ile her alanda yıl boyunca gündemleri, şansları, engelleri, maddi ve manevi alandaki etkilerini değerlendirerek farkındalık ve mental hazırlık süreçlerinde yol arkadaşlığı yapmaktadır. Yeni bir işe, bir projeye başlamak, evlenmek gibi yaşamda kritik süreçlerin doğru zamanda ve doğru kişilerle olması konusunda tarih belirleyip en yüksek katkıyı almaları konusunda destek sağlamaktadır. Arzu Kazak Türkiye’de astrolojiye dair şu tespitleri yapıyor : “ Türkiye de toplumsal olarak Astrolojinin gelişimine baktığımızda, sadece burçları takip ediliyordu. Daha sonra artan ilgiyle birlikte yükselen burçları, retroları, karmayı ve geçmiş yaşamları konuşmaya başladık. Her ne kadar bilgi kirliliği olsa da ülkemizde astroloji alanında bilinç ve farkındalık düzeyinde önemli bir artış olduğunu görüyoruz. Muhyiddin İbn-i Arabi'nin çok sevdiğim bir sözü var: “Uyuyana kadar insan gezegenlerin tesirindedir. Uyanmış insan gezegenlere tesir eder." Bunun anlamı, Doğum Haritası Analizi yaptıran kişiler, kazandıkları bilinç ve farkındalık sayesinde doğum haritasındaki gezegenlerin gölge yönlerini ve nötr etkilerini minimuma indirerek, yaşamlarına kolaylık ve konfor ile devam ediyorlar. Astroloji alanındaki hedefim, Türkiyedeki Astroloji okur yazarlığının artması. Bireylerin ve kurumların yolculuklarında sınırlamalardan ve bariyerlerden kurtularak, potansiyellerine uygun, mutlu bir yaşam sürdürmeleridir.” Arzu Kazak bu alandaki yetenekleri , çok yönlü birikimi , kendine özgü yöntemleri , çözümcül yaklaşımları , güçlü iletişimi , özgün tarzı , vizyonu gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi ,ve ışıltısı ile dikkat çekmektedir. Arzu Kazak tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Ressam Uğur Cansu Uludağ

1987 Kuşadası doğumludur. Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi bölümünde tamamladı. Ardından aynı branşta Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Minnesota Üniversitesi'nde yüksek lisans derecesi aldı. Resime ve görsel sanatlara olan ilgisi ise her zaman var olup pandemi döneminde suluboya çalışmalarına başlamasıyla daha profesyonel bir boyuta evrildi. Yine aynı dönemde, bir kariyer değişikliği kararı ile psikoloji okumaya karar verdi ve halen Doğuş Üniversitesi psikoloji Bölümünde %100 burslu olarak eğitimine devam etmektedir. Merakı ve araştırmalarıyla ‘kendi kendini eğitmiş (self-taught)’ dediğimiz bir temelden gelse de son birkaç yıldır çeşitli suluboya ustalarının ve sanatçılarının atölyelerine katılarak, farklı portallarda online dersler alarak ve bu uğraş ile tanıdığı arkadaşlarıyla fikir alışverişinde bulunarak teknik bilgisini genişletmeye ve özgün tarzını bulmak için çalışmalarına devam etmektedir. Sanat terapisi alanında ilerlemek; kendine hem mesleki hem resim bilgisini aktarabileceği bir alan yaratmak istemektedir. Ayni zamanda Mayis’23 tarihinden beri Art-Ist Suluboya Topluluğunda Yönetim üyesidir. Katılımları : ArtContact İstanbul Çağdaş Sanat Fuarı, 2022 ArtAnkara Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı 2023 , ArtContact İstanbul Çağdaş Sanat Fuarı 2023 , Turqouise Art Gallery, Atölye Resim Sergisi 2023 İlgi Alanları : Kitap okumak, kamp yapmak, uzun seyahatler ve yolculuklar yapmak, Diller : İngilizce-ileri seviye- Flemenkce-Orta seviye- Almanca-Başlangıç Seviyesi. Uğur Cansu Uludağ resime olan ilgisi ve yatkınlığı, çok yönlü birikimi , kendine özgü resim tarzı , özgün eserleri , vizyonu , güçlü iletişimi gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi ve psikolojiyle harmanlayarak geliştirmek istediği sanat terapisi yöntemi ile dikkat çekmektedir. Uğur Cansu Uludağ tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Sinemanın Kraliçesi Model oyuncu Ela Yılmaz

Ela Yılmaz 12 Mayıs 2003’te Çorum’da doğdu. Babasının işi dolayısıyla küçük yaşlarda başka şehirlerde yaşadı. 4 yaşından beridir İstanbul’da yaşamaktadır. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde İstatistik bölümü öğrencisidir. Aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde Yönetim Bilişim Sistemleri okumaktadır. Ayça Kuru Akademi’de Mankenlik ve Modellik Eğitimi aldı. 6. Sinemanın Kral ve Kraliçesi yarışmasında 3.lük derecesi yaparak Kraliçe unvanı aldı. Şu anda Tümay Özokur Akademi’de oyunculuk eğitimi almaktadır. Aynı zamanda profesyonel olarak defilelerde modellik yapmaktadır. Bugüne kadar çok önemli modacıların defilelerinde ve yine kıymetli markaların yüzü olarak yer almıştır. Ela Yılmaz oyunculuk ve modelliğe dair yeteneği , çok yönlü birikimi , kendine özgü modelliği , özgün yüzü , vizyonu , güçlü iletişimi gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , ışıltısı , düzgün fiziği ve güzelliğiyle de dikkat çekmektedir. Ela Yılmaz tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Eğitim Danışmanı , Tarih Öğretmeni Ada Tuğba Çetin

5 Mayıs 1997 tarihinde İstanbul Avcılar’da doğdum. İlkokul , Abdülkadir Uztürk Ortaokulu ve Sabancı 50. Yıl Anadolu lisesini İstanbul / Avcılar da tamamladıktan sonra üniversite için Edirne’ye geldi. Trakya üniversitesi Tarih Bölümü lisans mezunu olduktan sonra aynı üniversitenin sosyal bilimler enstitüsünde yüksek lisansına devam etmektedir. Küçüklüğünden beri eğitimci olmak hayaliydi. Aynı Hasan Ali Yücel’in ayakkabıları önüne dizip ders anlatması gibi Ada Tuğba Çetin’de evde bulduğu çoğu şeyi önüne dizer ve o gün okulda ne öğrendiyse , bir öğretmen edasıyla onlara anlatırdı. Ada Tuğba Çetin’in de eğitime ve eğiticiye olan merakı daha küçük yaşlarda başlamış. Bunların dışında 10 -15 yaş grubundaki çocuklara gerek okul başarılarını daha üst seviyeye ulaştırmak , gerekse okul sınavları ve LGS gibi geleceklerini şekillendirecek olan sınavlarında başarıya daha kolay ulaşmaları için eğitim danışmanlığı ve koçluğu yapmaktadır. Kendini aldığı eğitici ve eğitimci sertifikaları sayesinde özellikle ortaöğretim öğrenci grubu üzerine geliştirmek, onların hayatlarına dokunabilmek, yetişkinlik hayatlarına doğru ilerlerken kendilerine kuracakları hayatta en iyisi ve en üst noktaya ulaşabilmeleri açısından destekleyici bir unsur olarak görmekte ve bunun için çaba göstermektedir. Aynı zaman da Özel bir kurumda sosyal bilgiler ve T.C İnkılap tarihi ve Atatürkçülük dersleri vermektedir. Bir yandan öğreniyor, bir yandan öğretmektedir. Öğrenmenin ve ilerlemenin asla yaşı olmadığını düşünenlerden olan Ada Tuğba Çetin kendi deyimi ile hala öğrenci olan bir öğretmendir. Bunun dışında günümüz koşullarında gerek maddi gerek coğrafi gerek başka nedenlerden dolayı özel öğretime ulaşamayan öğrencilere herhangi bir karşılık beklemeden ve şehit yahut Gazi çocuklarına şehir içi şehir dışı online destekleyici dersler vermektedir. Ada Tuğba Çetin’in eğitim felsefesine göre Her çocuk özeldir ve her biri özel ilgiliyi hak etmektedir. İmkanı olmayana imkan yaratmak, bir çocuğun bile hayatına dokunabilmeyi paha biçilemez bir armağan olarak görmektedir. Oksijenini harcadığı, toprağına bastığı, güneşinde ısındığı dünyaya , vatanına borcunu en güzel şekilde çocuklarımıza faydalı olarak ödeme gayreti içindedir. Henüz 26 yaşında dünya için küçük ama yaşı için büyük hayalleri olan Ada Tuğba Çetin’in hayallerinin baş köşesinde de öğrencileri bulunmaktadır. Ada Tuğba Çetin eğitim alanındaki yetenekleri , çok yönlü birikimi , kendine özgü eğitim tarzı , özgün yöntemleri , idealistliği , vizyonu , güçlü öğretmenliği ve iletişimi , özverisi , başarıya götüren reçeteleri gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , ışıltısı ve güzelliğiyle de dikkat çekmektedir. Ada Tuğba Çetin tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Model Melissa Aslan

Melissa Aslan aslen Elazığ ve Tuncelilidir. Elazığ’da doğup ilköğrenim ve lise hayatını orada tamamladı. Daha sonradan lisans eğitimin ardından, halen Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında doktora çalışmalarını sürdürmektedir. Melissa Aslan eğitimiyle beraber çocukluğundan beri çok yapmayı istediği iş olan modelliğe yöneldi. Modellik eğitimini bu alandaki çok önemli bir isim olan Asil Çağıl’dan aldı. Bu sene haziran ayında finali gerçekleşen FAME MODEL OF TURKEY yarışmasında 1. Olup kraliçe unvanı alan Melissa Aslan aynı zamanda 2020 yılında BEST MODEL of TURKEY yarışmasında da 3rd runner up derecesi ile taçlanmıştı. 5 yıldır profesyonel modellik yapmaktadır. Türkiye’de İstanbul Fashion Week ve Yıldırım Mayruk defileleri başta olmak üzere birçok farklı defile ve şovda yer aldı. Birçok önemli markanın yüzü oldu. Ayrıca 2019 Eylülde New York Fashion Week de 6 defa podyuma çıktı. Amerika, İsveç ve Çek cumhuriyeti olmak üzere birçok farklı ülkede eğitim aldı ve yaşadı. Melissa Aslan bu mesleğe dair yeteneği , çok yönlü birikimi , kendine özgü modelliği , özgün yüzü , vizyonu gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , ışıltısı , tescilli güzelliği ve düzgün fiziği ile dikkat çekmektedir. Melissa Aslan tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Yazar Ece Eskiköy

İstanbul Üniversitesi Fransızca Öğretmenliği bölümünden mezun oldu. Beşiktaş Anadolu Lisesi’nde ücretli öğretmenlik yaptı. Pandemi süreciyle birlikte tamamen yazarlık ve çevirmenlik alanında çalışmaya karar verdi. Editörlük mesleğini de yakın zamanda bu kararına dâhil etti. Yazarlık çocukluk hayali olan Ece Eskiköy bu süreci şöyle anlatıyor : “ İlkokul dörde giderken bir defterim vardı ve ona Yazar Olmak İsteyen Kızın Hayatı başlığı altında kendi hayatımı yazmaya başlamıştım. “İlk yazarlık tecrübem,” diyebilirim çocuksu bir heyecanla. Sonra o defterimi kaybettim ne yazık ki. Fakat hatırası hâlâ aklımın, kalbimin en güzel köşesinde. Kitap okunan, kitabın değer gördüğü bir ortamda yetiştim. Okumayı, yazmayı öğrendiğimden beri okumak ve yazmak dünyamın merkezi. İlhama inandığım kadar yazmanın formülü olduğuna da inanırım. Nitelikli bir yazar olmak için önce nitelikli bir okur olmak gerekir. Bunun için okuma kulüplerine, yazarlık eğitimlerine katıldım. Bu eğitimleri alırken yolum 25m2 Akademi ile kesişti. Yazma tekniklerini öğrenmemde, okuduklarımı farklı bakış açılarıyla değerlendirmemde bana rehber oldu 25m2 Akademi. “

İlk romanı Denizkızı Masalı, 2022 yılının Ekim ayında, Luna Yayınları tarafından basıldı. 4 Eylül 2023 tarihindeyse 25m2 Yayınevi aracılığıyla Storytel’de yayımlandı. İkinci romanını da tamamlamak üzeredir. Okura ve dinleyiciye sunmayı keyifle beklemektedir. Yaklaşık on yıldır deneme, hikâye, araştırma türünde yazdığı yazılarını www.korsanedebiyat.com adresinde yayımlamaktadır. #sayfalaraseyahat etiketiyle kitap tanıtımları yaptığı bir Instagram hesabı vardır. Senaryo Ajans (@senaryoajans) çatısı altında diyalog yazarlığı ve senaryo editörlüğü yapmaktadır. Ece Eskiköy yazmaya dair yeteneği , bu alanda edindiği birikimi , kendine özgü yazı tarzı , özgün yazarlığı , vizyonu ve güçlü kalemi gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi ve güçlü iletişimi ile de dikkat çekmektedir. Ece Eskiköy tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Sanatçı Merve Holefter

Çok küçük yaşlardan beri söz ve müzik çalışmaları yapan Holefter, Trabzon doğumludur. Özellikle yazmaya olan tutkusu ve becerisi ile çevresinden takdir görmüştür. Liseyi bitirdikten sonra İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarında Türk Sanat Müziği eğitimi almıştır. Batı Müziği tarzında yazdığı şarkılarını doğu ezgileri ile harmanlayarak kendine has bir tarz oluşturmuştur. İlk profesyonel çalışması olan "Yusuf ile Züleyla" 2018 yılında 6 şarkılık bir EP albümü olarak yayınlanmıştır. Albümde en dikkat çeken parça Holefter'in kliplendirdiği "Tuzlu Tuzlu " şarkısı olmuştur. Yusuf ile Züleyha'nın kutsal aşkını anlattığı "Züleyha" şarkısı en sevilen şarkısı olmuştur. Albümden sonra sırasıyla Maya, Maradona, Ortak ve İstanbul isimli single çalışmalarını yayınlayan Holefter, 2022 mayıs ayında "Alınsam" isimli şarkısını yayınlayıp ardından "Dilemma" isimli single çalışmasını müzik severlere sunmuştur. Kendi söz müzik çalışmalarını üretmeye devam eden Holefter; öykü, roman, deneme gibi henüz yayınlanmamış kitap çalışmalarını sürdürmektedir. Kendisi aynı zamanda müzik öğretmenliği yapmaktadır. Merve Holefter müzik ve yazma yeteneği , çok yönlü birikimi , kendine özgü yorumculuğu , özgün şarkı sözleri , vizyonu , güçlü sesi gibi , iletişimci yönü gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi, ışıltısı ve güzelliğiyle de dikkat çekmektedir. Merve Holefter tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

EZGİ GÜRBÜZ'DEN "PUSULA”

Güçlü sesi ve yorumuyla uzun zamandır sahnelerde olan Ezgi Gürbüz müzik dünyasına Altın Güvercin Beste Yarışması'nda birinci olan "Birdenbire Olmaz" şarkısında Merve Demirci ile düet yaparak geçtiğimiz aylarda giriş yapmıştı. Yoluna enerji dolu bir şarkı "Pusula" ile devam eden Ezgi Gürbüz ilk seslendirdiği balat şarkı sonrası yönünü enerji dolu şarkısına çevirdi. Söz ve müziği sanatçının kendisine ait olan “Pusula” nın düzenlemesini ise Olcay Demirci yaptı. Renkli görüntülerden oluşan klip Ahmet Ali Akçay tarafından çekildi. Odem Records etiketiyle yayınlanan şarkı tüm dijital platformlardaki yerini aldı. Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuarı Opera Bölümünden mezun olan Ezgi Gürbüz, okul yıllarında solist olarak sahne çalışmalarına başladı. Kendi sahneleri dışında uzun zaman Edis ve Erol Evgin'e back vocal yaptı ve Erol Evgin'e halen sahnede eşlik etmeye devam ediyor. Sanatçı ayrıca 2021 ve 2022 yıllarında solist olarak katıldığı Altın Güvercin Beste Yarışması'nda, 1.'lik ve 2.'lik ödüllerini alan iki eserle iki yıl üst üste en iyi yorumcu ödülünü aldı.