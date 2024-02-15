Ankara

PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, yurt dışında yaşayan vatandaşların işlemlerini kolaylaştıran e-Apostil hizmeti, resmi belgelerin birçok ülkede yasal olarak kullanılmasını sağlıyor.

Apostil hizmeti 2019'dan bu yana sunuluyor. Adli sicil kaydı, mahkeme kararı ve nüfus kayıt örneği belgelerinin, kişisel verilerin korunması kaydıyla elektronik ortamda ilgililere ulaştırılması için hizmet bedeli karşılığında aracılık işlemleri yapılıyor.

Dünyanın her yerinden başvuru yapılabiliyor

e-Apostil hizmetinden yararlanan müşteriler, devlet kurumlarında sıra beklemeden Lahey Konvansiyonu'na üye 120'den fazla ülkede geçerli olacak belgelerini hızlı bir şekilde çevrim içi temin edebiliyor.

İletişim kolaylığı, bütünlük, doğrulama, reddedilmeme ve düşük maliyet gibi avantajlar sunan e-Apostil hizmetinde, mevcut elektronik resmi belgelere ek olarak müşteriler, artık dünyanın her yerinden, çok dilli doğum kayıt örneği (Formül A), çok dilli evlenme kayıt örneği (Formül B) ve çok dilli ölüm kayıt örneği (Formül C) belgelerini almak ve bulundukları ülkedeki resmi makamlara apostilli teslim etmek için başvuru yapabiliyorlar.

PTT AŞ, verdiği bu hizmetle müşterilerine, bulundukları ülkeden hızlı işlem yapma imkanı sunuyor, aynı zamanda kurumlar arasındaki belge trafiğinin büyük oranda azalmasına katkı sağlıyor.

Müşteriler; "www.turkiye.gov.tr", "www.eapostil.gov.tr" adreslerinden veya e-Devlet mobil uygulaması üzerinden e-Apostil talebinde bulunabiliyor.

e-Apostil belgelerinin doğruluğu, belgenin üzerindeki linkten ve karekoddan teyit edilebiliyor.