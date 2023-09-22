Haber: Damla Oya Erman

Çocukluklarında hayal kurma veya çok fazla yerinde duramama nedeniyle sık sık sorun yaşayan kişiler için, dikkat eksikliği/hiperaktivite bozukluğu (ADHD) tanısı almış gibi hissettirebilir.

Unutkanlık, düzensizlik ve dürtüsellikle karakterize olan ADHD, çalışma, iş ve ev işleri gibi görevleri yerine getirmeyi zorlaştırabilir. Sosyal etkileşimler dahi zorlayıcı olabilir, çünkü arkadaşlık dinlemeyi ve diğer insanlar hakkında detayları hatırlamayı gerektirir - bu, ADHD'li insanlar için zorlayıcı olabilen bir şeydir.

ADHD teşhisi koymak karmaşık olabilir, özellikle birçok ADHD belirtisi depresyon, otizm veya anksiyete gibi diğer durumların belirtileriyle örtüştüğünde.

ADHD'ye özgü birçok belirti bulunsa da, psikologlar bunları diğer durumların belirtileriyle karıştırmamak için uzman bir görüş aramanın gerekli olduğunu belirtmektedir. ADHD'li birçok insanın ayrıca birden fazla başka durumu olabilir, bu da "temel sorunu ayırmak için bir bulmaca" oluşturur.

1-Sürekli olarak önemli bilgileri veya son tarihleri kaçırıyorsunuz

Akıllı telefonlar, sosyal medya ve sonsuz bildirimler çağında herkesin dikkati dağılabilir. Ancak, ADHD'nin daha ciddi sonuçlarla karakterize olduğunu, bu sonuçların kötü notlar almak, okulda geri kalmak veya haftada birkaç toplantıyı kaçırmak gibi şeyler olduğunu belirtiyorlar.

"Her zaman kendinize koyduğunuz hedeflere veya sizden beklenenlere ulaşamayacağınız anlamına gelir," dedi.

ADHD'li insanlar çok fazla odaklanmaya çalışabilirler, ancak yine de sorun yaşayabilirler.

2-Başkalarını kesmekten veya üzerine konuşmaktan kaçınamıyorsunuz

Yetişme tarzınıza bağlı olarak, birbirinizi kesmek normal olabilir ve tüm kültürler örtüşen konuşmaları kesme şeklini kesme olarak görmeyebilir.

"Ancak bu tür durumları kontrol edemediğiniz durumlarda, bu ADHD belirtisi olabilir,"

Örneğin, cümleleri patlatmamak veya birini kesmemeye çok çalışabilirsiniz, ancak hala bunu yapmış gibi bulabilirsiniz.

3-Ne kadar çok çabalasanız da, gerçekten dinlemekte zorlanıyorsunuz

Honos-Webb, bazı daha ince ADHD belirtilerinin dikkatsizlikle ilişkilendirildiğini, özellikle dinlememe yeteneği gibi, diğer belirtilerle ilişkili olduğunu belirtti.

Okulda daha belirgin olabilir, çünkü eksik bilgi genellikle başarısız testlere veya disiplin eylemlerine yol açar. Ancak bu belirti, yetişkin ADHD'li insanlarda tanımı daha zor hale getirebilir, çünkü konuşmada başı sallayabilir, ancak ayrıntıları hatırlayamayabilirsiniz.

4-Duygularınızı düzenleyemezsiniz

Duygusal düzensizlik, ADHD'nin anlaşılmasında "oldukça yeni bir gelişme" ve dürtüsellik gibi diğer belirtilere neden olduğuna inanılan ADHD'nin bir parçasıdır.

Duygusal düzensizliğe örnekler, öfke patlamalarına kapılmak veya masum davranışı bir reddetme işareti olarak aceleyle yorumlamak gibi şeylerdir. Sonuç olarak, bir arkadaşı anında keserseniz ve daha sonra pişmanlık duyarsınız.

5-Sık sık bir şeyleri ertelemek

Honos-Webb, başka bir ince ADHD işaretinin sık sık erteleme veya sadece işleri bitirememe olduğunu söyledi.

Bu, iş yerinde düzensizliğe veya hatta yemek yemeğe ötelenmesine dönüşebilir, çünkü ev işlerini yapma veya uzun süredir yapılmayan bir göreve yaklaşamazsınız.

6-Sorunlardan kurtulmak için takıntılı bir şekilde yalan söylüyorsunuz

Çünkü ADHD'li insanlar sık sık okulda, işte veya kişilerarası ilişkilerinde sorun yaşayabilirler, bu durumun yaygın bir yan etkisi kronik yalan söylemedir.

Yalanlar, bir sınavdaki notlar hakkında veya her kelimeyi gerçekten dinlediğiniz konusunda olabilir - utanç ve suçluluk duygularını önlemek için herhangi bir şey.

7-Belirtileriniz ilişkilerinize yansır

Honos-Webb, ADHD'li insanların evlendiklerinde veya çocuk sahibi olduklarında belirtilerinin daha belirgin hale gelebileceğini söyledi. Bir romantik partner, geç kalma veya yerinde durma gibi şeylerden rahatsız olabilir ve bu nedenle "bu belirti yoğunluğu daha büyük sonuçlara ve daha sık fark ediliyormuş gibi hissedebilir," dedi.

Çocuklarla, zaten kendinizi temizlemenin ve bir programa uymamın zor bir görev olduğu, eğer ADHD'niz varsa bu görev daha da zor olabilir. Ayrıca, "eğer bunun varsa, bir veya daha fazla çocuğunuzun ADHD olma olasılığı genetik olarak daha yüksektir," dedi.

8-Çocukken ADHD belirtileri gösterdiniz

Doğru bir teşhis için, Honos-Webb 13 yaşından önce çocuklukta belirtiler göstermenin önemli olduğunu belirtti, çünkü ADHD bir nörogelişimsel bozukluktur. Yetişkinlikte teşhis alırsanız bile, ilkokuldaki düşük sınav notları gibi ipuçları, diğer bozuklukları veya durumları elemek için yardımcı olabilir.

Örneğin, genç bir yetişkin olarak travmatik bir olay yaşayan bir kişi, unutkanlık veya duygusal düzensizlik gibi belirtiler sergileyebilir, ancak bu onların ADHD'ye sahip oldukları anlamına gelmez.

9-Hayatınızın birden fazla alanında belirtileriniz var

Profesyonel bir yardım aramanın zamanı geldiğini anlamanın başka bir yolu, hayatınızın en az iki alanında ADHD belirtileri gösteriyorsanız, dedi Honos-Webb. Sadece işte odak kaybı yaşayan bir kişi, evde ve arkadaşlarla ilgili diğer durumlarda dikkatli olmayabilir.