İSTANBUL (AA) - Ligue 1'in ikinci haftasında son şampiyon PSG, Toulouse Stadı'nda Toulouse'a konuk oldu.

Sözleşme yenilemediği gerekçesiyle PSG'nin kadrodan çıkardığı Fransız yıldız Kylian Mbappe, Toulouse maçıyla tekrar takıma dahil oldu. Mücadelenin 51. dakikasında oyuna giren Mbappe, 62. dakikada attığı penaltı golüyle takımını 1-0 öne geçirdi.

Toulouse'da Zakaria Aboukhlal'ın 87. dakikada penaltıdan bulduğu golle mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Ligde ilk iki haftayı beraberlikle tamamlayan PSG, iki puana ulaştı. Toulouse ise 4 puana yükseldi.