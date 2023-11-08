Zengin bitki florasıyla gezgin arıcıların da çok tercih ettiği yerler arasında bulunan ilçede, sezonda ortalama 200 arıcı 30 bin kovanda üretim yapıyor.

İlçede üretilen bal, kalitesinin belirlenmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Laboratuvarı'nda tahlil edildi. Sonuçlarda prolin değeri 850 çıkan Karayazı balının tescil edilmesi için çalışma yapılıyor.

Bu kapsamda Karayazı Belediyesi ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün girişimleri sonucu Erzurum Ticaret Borsası aracılığıyla tescil için Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuru yapıldı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Muammer Sarıdoğan, ilçede arıcılığın yaygın yapıldığını söyledi.

Çok sayıda gezgin arıcıyı da sezonda ilçede misafir ettiklerini belirten Sarıdoğan, "Anzer balı 1220-1250 prolin civarında. Geçen yıl ilçemizin çeşitli losyonlarındaki bal numunelerini Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Analiz Laboratuvarı'na gönderdik. Yaptırdığımız analiz sonuçlarında, Karayazı balımızın prolin değeri 850 çıktı. Yani bu Anzer balına yakın kalitede demek. İnşallah önümüzdeki günlerde coğrafi tescil işareti almak adına Karayazı balına kimlik kazandırmış olacağız." dedi.

Sarıdoğan, ilçenin yayla ve meralarla öne çıktığını ifade ederek, bal üretimi noktasında da Karayazı'nın önemli bir ilçe olduğunu söyledi.

İlçede 60 kişinin 6 bin kovanla kalıcı olarak arıcılık yaptığını anlatan Sarıdoğan, şöyle konuştu:

"İlçemizde gezgin arıcılarla arıcı sayımız 200'ü buluyor, toplamda 30 bin kovanda bal üretiliyor. Tabii bal üretimi sezondan sezona mevsimsel şartlara bağlı olarak değişiyor ama ortalama ilçemizde 800-900 ton bal üretimi mevcut. Erzurum tanıtım günleri kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir'e gittiğimizde standımızdan bal alan vatandaşlar, ertesi gün tekrar gelip aynı baldan istiyor. Bu da vatandaş nezdinde balımızın kalitesinin önemli göstergesidir."

"Balımız çok kaliteli"

İlçede bal üreticisi Harun Bahtiyar da çocukluğundan beri arıcılık yaptığından bahsetti.

Önceden babasıyla, daha sonra tek başına bu işi sürdürdüğünü belirten Bahtiyar, "Kaymakamlık ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün verdiği eğitimlerle üretim kalitemizi artırdık. Yüksek rakımdaki ilçemizde zirai ilaçların kullanıldığı yer, tarla yok. İlçemizde geven, kekik ve ismini sayamadığım çokça bitki ile çiçek var. Bunlardan dolayı balımız çok kaliteli." diye konuştu.

Bahtiyar, yıllık 150 kovandan ortalama 2 ton civarında bal elde ettiğini sözlerine ekledi.